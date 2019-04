YA ESTÁN AQUÍ LAS SEMIFINALES UEFA CHAMPIONS LEAGUE

Acabaron los cuartos de final y esta semana empiezan los partidos de ida que perfilaran a los dos equipos que disputarán la Final

Hoy a las 14:00 pm en el Tottenham Hotspur Stadium, podremos ver la semifinal del partido de ida entre el Tottenham contra el imparable Ajax que irá como visitante. Un dato curioso es que la Federación Holandesa (KNVB) pospuso el partido del Ajax en la liga holandesa del día 28 de abril para evitar el desgaste de sus jugadores ya que solo tendrían 2 días para reponerse y jugar la semifinal de la UEFA el día 30; situación que ya generó quejas por parte del DT del Tottenham Mauricio Pochettino, lo cierto es que no hay ningún impedimento para hacer esto.

El Tottenham por su parte llegará con más desgaste ya que el 27 de abril si jugó en la Premier League contra el West Ham, así es que en breve tendremos un Ajax con 7 días de descanso previo a la semifinal pero un Tottenham que tiene como ventaja jugar como local. En la Eredivisie o liga holandesa el Ajax se encuentra a la cabeza con 80 puntos, por su parte el Tottenham se posiciona en el tercer lugar con 70 puntos en la Premier League, su jugador clave es Henry Kane.

Las apuestas están muy parejas en este partido pero lo cierto es que el Ajax con un defensa del calibre de su capitán Matthijs de Ligt , un delantero como Dušan Tadić y un medio como Donny Van de Beek todo puede pasar. El partido de vuelta será el 8 de mayo a las 14:00 pm en la Amsterdam Arena, curiosamente el 5 de mayo a las 11:00 pm en el estadio De Kuip en Róterdam el Ajax jugará la final de la Copa Holandesa contra el Willem II y en esta ocasión no moverán el calendario ni pospondrán dicho partido aunque es 3 días antes del partido de vuelta de la UEFA, nuestro pronóstico es que pase a la final el Ajax y se lo merecería no cualquiera vence a la Juventus y al Real Madrid.

Por su parte el 1 de mayo a las 14:00 pm en el estadio Camp Nou, es el partido de ida entre el Barcelona y el Liverpool. Como favorito por mucho está el Barcelona con Leonel Messi como jugador clave con una estadística de 24 goles en 33 partidos ingleses, parecería que de este partido ya sabemos el resultado. El Barcelona se encuentra a la cabeza de La Liga con 83 puntos, su último partido fue el día 27 de abril contra el Levante ganaron 1-0 así es que llegarán descansados a la semifinal.

Por su parte, el Liverpool o los Reds se encuentra en la Premier League en el segundo lugar con 91 puntos solo un punto abajo del líder el Manchester City. Su último partido fue en la Premier League el viernes 26 de abril contra el Huddersfield Town ( lugar número 20 en la Premier ) lo vencieron con un 5-0, sin embargo su panorama es más complicado de sus tres delanteros clave que son Sadio Mané, Mohamed Salah y Roberto Firmino, éste último parece indicar que no jugará o si lo hace no será en óptimas condiciones ya que tuvo una lesión muscular en el último partido contra el Huddersfield , sin embargo su DT Jorgen Klopp dice estar confiado y listo para el partido del miércoles. El partido de vuelta será el día 7 de mayo a las 14:00 pm en el estadio Anfield. Tanto el Barcelona como el Liverpool entre los partidos de ida y vuelta jugarán el mismo día 4 de mayo los azulgranas contra el Celta de Vigo y los Rojos contra el New Castle; así es que llegarán casi con el mismo desgaste al partido de vuelta.

La final de la UEFA Champions League será en el Wanda Metropolitano en Madrid, España el 1 de junio a las 14:00 pm y sin duda a más de uno nos gustaría ver una final entre el Barcelona y el Ajax, pero ya veremos si nos sorprenden los ingleses en las Semifinales.

