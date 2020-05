El presidente de la UFC Dana White, espera que la tercera sea la vencida en lograr que la UFC 249 se lleve a cabo este año. El evento estaba programado para el 18 de abril en Brooklyn N.Y., después cambiaron de locación a Lemoore, California pero todo se canceló por la pandemia.

Hace unos días se anunció que la UFC 249 por fin se llevará a cabo el 9 de mayo en Jacksonville, Florida sin público presente. El cartel será un poco distinto al original ya que Khabib Nurmagomedov se encuentra en Rusia y por obvias razones no puede viajar a los Estados Unidos para enfrentar a Tony Ferguson, este era uno de los combates más esperados de la UFC. Ahora Tony Ferguson enfrentará a Justin Gaethje, el resto del cartel está lleno de peleas muy atractivas.

UFC peleas oficiales

Título Interino de Peso Ligero: Tony Ferguson vs Justin Gaethje

En el lugar número 4 de su División, Justin Gaethje tiene grandes posibilidades en la lucha por este campeonato pero será un batalla dura ya que apenas se le notificó de esta pelea hace unas 5 semanas sin embargo ha ganado sus últimas 3 peleas por knockout, en su carrera cuenta con 18 knockouts de sus 21 victorias.

Por su parte Tony Ferguson cuenta con un récord de 12 peleas consecutivas ganadas, es decir en diez años no ha perdido ni una sola vez desde mayo de 2012. Mi predicción es que esta pelea no será por decisión ya que solo le ha ocurrido esto a Gaethje dos veces en su carrera.

El ganador creo que será Ferguson que finalmente estaría en espera de tener fecha para el combate tan esperado con el fenomenal Khabib Nurmagomedov por el Título de Peso Ligero.

Título Peso Gallo : Henry Cejudo vs Dominick Cruz

Henry Cejudo defenderá su título contra el veterano Dominick Cruz que es uno de los más experimentados luchadores en su categoría. Cruz es un oponente muy interesante hay que considerar que no ha luchado casi en 3 años y solo participó en 4 peleas desde el 2011.

Veo a Cejudo como el favorito por mucho para ganar esta pelea ya que Cruz está por así decirlo un poco oxidado en cuanto al ring y se enfrenta un campeón que hará lo imposible por defender su título.

Peso Pesado: Francis Ngannou vs Jairzinho Rozenstruik

Estos dos hombres son la mejor definición de lo que se tratan los pesos pesados. Ambos son enormes y los dos pegan durísimo. Está pelea seguro terminará en knockout, observando las últimas 3 peleas del nativo de Camerún (terminaron rápidamente incluyendo peleadores como Cain Velasquez y Junior Dos Santos) espero que Francis Ngannou gane su cuarta pelea al hilo.

Peso Pluma: Calvin Kattar vs Jeremy Stephens

Esta pelea será una de las más emocionantes ya que estos dos peleadores tienen un estilo agresivo eso le dará un toque especial que los fans de la UFC adoran, a una categoría que por lo general no lo es tanto. Es difícil aventurarse a una predicción, dado que Jeremy Stephens no ha ganado en 2 años una pelea, me iré del lado de una de los peleadores más cautelosos Calvin Kattar mi predicción es que será el triunfador.

Peso Pesado: Greg Hardy vs Yorgan De Castro

Los dos con menos experiencia se enfrentarán por el título. Por un lado tenemos a un ex jugador de la NFL Greg Hardy y por el otro a Yorgan De Castro que tiene un récord 6-0 en su reciente carrera. Aunque son peleadores con poca técnica tienen un enorme poder para el knockout.

Esta pelea quizá no dure mucho y realmente será un volado quien gane. No sería sorpresivo para Hardy ser descalificado ya que le sucede por lo regular dadas sus actitudes ilegales dentro de la jaula.

Peso Welter: Anthony Pettis vs Donald Cerrone

Hace dos años habría estado muy emocionado por esta pelea. Pero la última pelea de Cerrone fue de 40 segundos contra Connor Mcgregor donde se vio completamente desinteresado en la pelea.

Estos peleadores se enfrentaron en 2013 cuando Pettis fue campeón de Peso Ligero. Como en 2013 espero que Pettis nos muestre esa energía y estilo agresivo que lo caracteriza.

Peso Welter: Vincent Luque vs Niko Price

Este será un reencuentro interesante estos dos jugadores pelearon anteriormente en el 2017. Luque provocó que Price perdiera por primera vez en el Octágono lo sometió con la técnica llamada D’Arce choke, este peleador solo ha perdido dos veces en los últimos cinco años y se ha ganado bonos en cuatro de sus 5 últimas peleas.

Por su parte Niko Price aunque ha mostrado habilidad para ganar peleas, no lo hace por lo regular por knockout. Esta pelea será emocionante y muy entretenida. En este caso mi favorito es Niko Price que de alguna forma creo que podrá manejar la naturaleza agresiva de Vincent Luque.

Peso Pesado: Fabricio Werdum vs Aleksei Oleinik

Oleinik, es uno de los más exitosos peleadores en su categoría, ha ganado 46 veces en toda su carrera. Su oponente es un ex campeón Peso Pesado, Werdum viene de una suspensión de 2 años por dar positivo en antidoping. Mi pronóstico es ganará Werdum por TKO.

Peso Medio: Ronaldo Souza vs Uriah Hall

Esta pelea es de un golpeador Hall contra un luchador Souza. Mientras Souza en el pináculo de su carrera sin duda dio batalla , ahora con 40 años ya no está en su mejor momento por lo tanto veo difícil que salga victorioso en esta pelea contra Hall.

Souza solo ha triunfado una sola vez en sus últimos 17 intentos en el Octágono, seguramente Hall triunfará antes de que termine el 2do round.

Peso Paja: Carla Esparza vs Michelle Waterson

Esta pelea tiene como protagonista a Carla Esparza ex Campeona, su oponente Waterson es una luchadora que le pone mucho corazón a cada pelea. Ambas son pacientes e inteligentes, yo creo que la decisión en esta pelea será de los jueces quienes seguramente le darán la victoria a Michelle Waterson.

Peso Pluma: Charles Rosa vs Bryce Mitchell

Esta pelea parece un poco dispareja ya que Mitchell tiene un récord 12-0 su oponente tiene 3-3 en la UFC. Será una pelea interesante, esperemos acción aunque Rosa pelea con el corazón de un león, espero que Mitchell sume la victoria número 13 a su carrera.

Peso Semipesado: Sam Alvey vs Ryan Spann

En esta pelea tendremos a un veterano Sam Alvey quien ha perdido sus últimas tres peleas. Su victoria más sonada fue contra Rashad Evans. Por su parte Spann será la parte agresiva, será otra pelea dura pero creo que Spann derrotará al cauteloso Alvey, la victoria de esta pelea seguramente será por decisión de los jueces.