Última película de Hayao Miyazaki se presentará sin promoción

Con la finalidad de atraer al público a las salas de cine en Japón, la productora Studio Ghibli presentará sin promoción la última película de Hayao Miyazaki. La cinta considerada como la culminación del creador de filmes como «El increíble castillo vagabundo», y «El Viaje de Chihiro», saldrá a la luz después de diez años de espera por algún material de su autoría.

El largometraje titulado «How do You live» se estrenará en los cines japoneses el próximo 14 de julio. Cabe resaltar que se anunció que la producción no contará con tráiler ni con sinópsis. El presidente de la productora Studio Ghibli, Suzuki Toshio, anunció que la decisión se tomó para que los fanáticos de la obra del cineasta japonés, Hayao Miyazaki, vean su última obra en las salas.

La finalidad de dar a conocer que Studio Ghibli presentará sin promoción la última película de Hayao Miyazaki, es que los fans mismos sepan de qué trata la cinta, y para hacerlo, deberán ir a una sala de cine. How do You live es una novela de Genzaburo Yoshino publicada en 1937. En sus páginas se cuenta la historia de vida de Junichi Honda, un adolescente de 15 años que en la inevitabilidad del crecimiento corporal, intenta aprender todo lo posible sobre su propio desarrollo. Profundiza en su interior, ahondando en la espiritualidad y la pobreza que deambulan juntas en muchos casos como el suyo, en el antiguo Japón.

Existe muy poca información disponible y accesible para conocer más sobre la nueva obra que Hayao ha creado. En varias ocasiones el cineasta ha anunciado su retiro. Con su producción más reciente, “Se levanta el viento”, de 2013, se dice que ahora sí va en serio. Y se resalta que estará basada en la novela “How do you live”, que Studio Ghibli presentará sin promoción, a manera de último mensaje, prácticamente en secreto, del gran Miyazaki.

Todavía no existe una fecha para el estreno de la última cinta de Hayao y Studio Ghibli, fuera de las salas de Japón. En México, un amplio grupo de aficionados permanece a la expectativa de noticias. Si bien se sabe ya que Studio Ghibli presentará sin promoción la última película de Miyazaki, lo que se espera es el anuncio que reúna en las salas a quienes han acompañado su vida con muchas de las geniales creaciones del gran Hayao.