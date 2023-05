Últimas noticias en la NFL y lo destacado del Draft

Primero que nada tenemos un par de noticias de algunos Quarterbacks. Los Baltimore Ravens acordaron un contrato por 5 años con Lamar Jackson, parecía que sus días estaban contados con los Ravens , él mismo había solicitado su deseo de irse a otro equipo. Parece que ambas partes llegaron a un acuerdo y el QB será el mejor pagado en la historia de la NFL con un contrato de $260 millones de dólares con $185 millones garantizados.

Por otro lado los Philadelphia Eagles cerraron su contrato con la estrella del equipo Jalen Hurts por 5 años y un total de $255 millones de dólares con $179.3 millones garantizados, no es sorpresa que ambos equipos asegurarán a sus respectivos QB , ya que está es la posición más importante en el campo de fútbol, otro movimiento interesante que hicieron los Eagles fue sumar a sus filas al running back , D’Andre Swift.

Probablemente la mayor noticia hablando de QB es la de Aaron Rodgers de los Green Bay Packers finalmente abandona el equipo y se pasa a los New York Jets. Hubo mucha especulación de que abandonaría Green Bay y lo cierto es que los Jets estaban desesperados por un buen QB con experiencia para guiar a sus joven parrilla de jugadores. Rodgers , de 39 años jugo por 18 temporadas con Green Bay y ganó un Super Bowl , los Jets esperan que todavía cuente con esa magia en su brazo que pueda llevar a New York a los playoffs la siguiente temporada. Por cierto los Jets no logran llegar a los playoffs desde hace 12 temporadas, es el mayor tiempo para un equipo en la NFL. En 1969 fue la última vez que los Jets estuvieron en el Super Bowl, la franquicia espera que con Rodgers sea otra la historia.

Del 27 al 29 de abril pasado se celebró en Kansas City el Draft. La NFL es uno de esos deportes en los que en el draft se escoge al jugador basándose en la posición en la que juega a diferencia de otros deportes como el Hockey , donde la mayoría de los equipos escogen al jugador en base al mejor disponible independientemente de su posición. Por ejemplo si en la NHL el mejor jugador disponible es un portero, pero el equipo que tiene el 1er pick necesita un defensa, escogerán al portero aún teniendo otro jugador bueno en esa posición. En la NFL es diferente porque como lo vimos con los Chicago Bears decidieron cambiar la posición #1 en el Draft y pasársela a los Carolina Panthers. La razón es que sabían que en el Draft habría muy buenos QB disponibles , ellos ya no necesitan realmente escoger un QB al tener a Justin Fields.

Aquí les dejamos la lista de los primeros picks del Día 1 que son los más destacables. Los Eagles, Texans, Seahawks y Lions tuvieron 2 picks en la Primera Ronda. Cinco equipos no tuvieron selección los Rams, Brown, 49ers. Broncos y los Delfines. La razón por la que hubo 31 y no 32 picks fue porque Miami fue castigado en la 1er Ronda debido a que la temporada pasada se demostró que intentó llevarse jugadores de otros equipos que ya tenían contratos, lo cual es ilegal.

Draft . Ronda 1 Picks

1. Carolina Panthers ( Chicago Bears) : Bryce Young de Alabama , Quarterback. Carolina opto por un QB ya que no cuenta con uno consistente desde Cam Newton.

2. Houston Texans: CJ Stroud de Ohio State , Quarterback. Tendrán un QB más sólido

3. Houston Texans: Will Anderson JR de Alabama , edge rusher. Por primera vez desde 1970, el 1er ofensivo y 1er defensivo en el draft vienen de la misma escuela, Alabama.

4. Indianapoils Colts : Anthony Richardson de Florida , Quarterback. Los Colts han cambiado de QB los últimos 3 años, esperan que Richardson por fin encuentren a un QB estable.

5. Seattle Seahawks (Denver broncos) : Devon Witherspoon de Illinois , Cornerback. El tener un CB elite que tiene talento le ayudará a la defensa.

6. Arizona Cardinals(LA Rams) : Paris Johnson Jr de Ohio State , offensive lineman. Arizona dejo ir su 3er pick en futuros picks , tomo este pick de Detroit que se suponía era un pick de los Rams. Escogieron un lineman ofensivo para reforzar la protección de su QB Kyler Murray.

7. Las Vegas Raiders : Tyree Wilson deTexas Tech Edge Rusher. Dado que esta división tiene QB de Elite como Justin Herbert y Patrick Mahomes, lo que más necesitan los Raiders es un buen corredor de pases.

8. Atlanta Falcons : Bijan Robinson de Texas , running back. Los Falcons agregan a su equipo a un jugador ofensivo , sus últimos 3 picks #1 los habían usado en defensivos. Anteriormente escogieron a Kyle Pitts y Drake London.

9. Philadelphia Eagles: (Carolina Panthers): Jalen Carter de Georgia , defensive tackle. Con este pick reforzaron su defensa ya tienen de por sí integrada también por Fletcher Cox y Brandon Graham

10. Chicago Bears (New Orleans Saints): Darnell Wright de Tennessee, Offensive lineman. Este era un pick de los Saints, se lo intercambiaron a los Eagles y acabo con los Bears. Este fue el 5to pick de 10 que fueron intercambiados. Escogieron a este ofensivo para proteger a su QB.

11. Tennessee Titans : Peter Skoronski de North Western, Offensive Lineman. Los Titans tiene buena línea ofensiva saben bloquear a los corredores sin embargo han tenido lesiones en estos jugadores es por eso que buscan un jugador sólido que les dé mayor profundidad.

12. Detroit Lions (Browns): Jahmyr Gibbs de Alabama , Running back. Este fue el pick más intercambiado, primero fue de los Browns, los cambio 3 veces y acabo con los Lions el pick. Escogieron a un RB , es curioso ya que considero que tienen a un buen RB con Swift.

13. Green bay Packers ( Jets) : Lukas Van Ness de Iowa , Edge rusher. La ofensiva de los Packers fue muy inconsistente la temporada pasada incluso con Aaron Rodgers, sorpresivamente no optaron por un ofensivo que es lo que se esperaba.

14. Pittsburgh Steelers (Patriots) : Broderick Jones de Georgia offensive, lineman.Pittsburgh sorprendió el año pasado con sus selecciones lo hizo mejor de lo que se esperaba , una de las áreas en las que necesita jugadores es para proteger a su QB. Aquí escogieron bien este jugadore es bueno para eso y aparte sabe bloquear a los corredores.

15. New York Jets (Packers) : Will Mcdonald IV de Iowa State , Edge Rusher. Este es el 1er jugador de Iowa State que se escoge en la primera ronda en un draft en 50 años. Es un jugador que encajara bien en la defensa de los Jets.

16. Washington Commanders : Emmanuel Forbes de Mississippi State , Cornerback. Aquí con este jugador Washington escogió un defensa que cambia los juegos. Es líder en intercepciones que se convierten en TD.

17. New England Patriots (Steelers) : Christian Gonzalez de Oregon, Cornerback. Lo agregaron los Patriots a su ya de por si sólida defensa, algunos creen que González debería haber sido seleccionad anteriormente. ¿ eso significará que fue esta una buena selección para los Patriots?

18. Detroit Lions : Jack Campbell de Iowa, Linebacker. En su 2da selección en la 1ª Ronda Detroit escogió este jugador para reforzar su defensa que ha sido una de sus debilidades.

19. Tampa Bay Buccaneers : Calijah Kancey de Pittsburgh, defensive lineman. Tampa tiene muchas posiciones que llenar, la línea ofensiva es una de sus mayores necesidades, sin embargo opto por un defensivo en su primer pick.

20. Seattle Seahawks: Jaxon Smith-Njigba de Ohio State, wide receiver. Para el 2do pick Seattle opto por un jugador ofensivo.

21. Los Angeles Chargers: Quentin Johnston de TCU, wide receiver. Optaron por este jugador que tiene la mejor estadística en yardas ganadas después de sus recepciones, este jugador tiene la velocidad para que un QB de elite como los es Justin Herbert le lance sus pases.

22. Baltimore Ravens: Zay Flowers de Boston College, wide receiver. Los Ravens añaden otra arma para que su QB Lamar Jackson tenga una opción más para enviar sus pases.

23. Minnesota Vikings : Jordan Addison de USC, Wide receiver.Los Vikings también optaron por un receptor , Addison se convirtió en el 4to receptor elegido consecutivamente en este punto, será una arma también para el QB de los Vikings , Kirk Cousins.

24. New York Giants (Jacksonville Jaguars) : Deonte Banks de Maryland , Cornerback. Este es un jugador muy físico , una buen adición a su defensa.

25. Buffalo Bills (New York Giants) : Dalton Kincaid deUtah , Tight end. Con este jugador los Bills tienen un excelente cazador de pases que hará la ofensiva de los Bills aún más amenazante.

26. Dallas Cowboys: Mazi Smith de Michigan , defensive tackle. Este jugador será de gran ayuda para Dallas al detener a los corredores de equipos contrarios.

27. Jacksonville Jaguars (Buffalo Bills) : Anton Harrison de Oklahoma, Offensive lineman. Los Jaguars tuvieron un año que los catapulto la temporada pasada , esta elección para su QB Trevor Lawrence será buena ya que es un jugador que da buena protección a los QB.

28. Cincinnati Bengals : Myles Murphy de Clemson, Edge Rusher. Esta fue la primera vez en 22 años que los Bengals seleccionaron a un defensivo en la Primera Ronda.

29. New Orleans Saints (San Francisco 49ers) : Bryan Bresee de Clemson, Defensive lineman. Esta selección le correspondía a SF pero fue intercambiada 3 veces hasta que los Saints lograron quedarse con esta posición buscando escoger a este jugador para fortalecer su mayor necesidad la defensiva.

30. Philadephia Eagles: Nolan Smith de Georgia, Edge rusher. Los Eagles son un equipo que se sienten cómodos con los jugadores de Georgia este fue su 4to jugador de esa Universidad.

31. Kansas City Chiefs Felix Anudike-Uzomah de Kansas State, Edge rusher. Los campeones del super Bowl concluyeron la 1ª. Ronda escogiendo a un local de Kansas para su defensiva.