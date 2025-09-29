«Una mirada sobre Pink Floyd»: fecha y hora del homenaje gratuito a las leyendas del rock progresivo en el Cenart

La música de Pink Floyd, una de las bandas más influyentes del rock, llega en un espectáculo escénico gratuito en la Ciudad de México. A raíz del vacío; una mirada sobre Pink Floyd se presentará en el Teatro Raúl Flores Canelo del Centro Nacional de las Artes (Cenart) con tres funciones del próximo 3 al 5 de octubre.
El montaje, inspirado en la película y el disco The Wall, combina danza contemporánea y música en vivo. Para explorar temas tales como: el aislamiento, la opresión y la búsqueda de libertad. Con un enfoque visual y sonoro, la puesta en escena invita al público a reflexionar sobre los muros emocionales que todos enfrentamos.
Una propuesta multidisciplinaria inspirada en The Wall de Pink Floyd
La obra se dio como resultado de la colaboración entre la Academia de la Danza Mexicana (ADM) y la Universidad La Salle Nezahualcóyotl. Bajo la dirección artística de Abel Servín, participan 42 bailarines de la ADM y 13 músicos de La Salle. El proyecto forma parte de las prácticas escénicas de la ADM, institución que desde 1947 ha formado a generaciones de bailarines en México. Por su parte, La Salle aporta el talento musical de su grupo representativo, con el cual genera un diálogo entre movimiento y sonido que enriquece la experiencia.
El acceso a las funciones será completamente gratis, lo que convierte a este homenaje en una excelente oportunidad para los seguidores de Pink Floyd y para quienes buscan propuestas artísticas innovadoras. El Teatro Raúl Flores Canelo, dentro del Cenart, abrirá sus puertas para recibir a los fans en un ambiente que combina la fuerza del rock con la danza contemporánea.
Cómo asistir al homenaje «Una mirada sobre Pink Floyd»
- Lugar: Teatro Raúl Flores Canelo, Centro Nacional de las Artes (Cenart).
- Dirección: Río Churubusco 79, Country Club, Coyoacán, Ciudad de México.
- Funciones:
- Viernes 3 de octubre – 19:00 horas
- Sábado 4 de octubre – 19:00 horas
- Domingo 5 de octubre – 18:00 horas
- Entrada Libre
La importancia de «The Wall» de Pink Floyd en la música
The Wall de Pink Floyd (1979) es una obra maestra del rock progresivo por Roger Waters y se trata de una ópera rock conceptual. A través de la cual explora temas de aislamiento, trauma y enajenación social a través de la historia de Pink. Una estrella de rock ficticia. Su importancia radica en su ambiciosa narrativa, crítica a la educación rígida y al costo de la fama. Entre los éxitos más icónicos destacan: «Another Brick in the Wall, Part 2» y «Comfortably Numb». Fusionando música, teatro y arte visual, trascendió lo que un álbum podía ser, influyendo en la cultura popular y demostrando el poder del formato conceptual.
Vic Vertigo
Redactora con 5 años de experiencia en el periodismo. Apasionada por contar historias y llevar la información más relevante a la audiencia. Comprometido con la precisión y la ética periodística.