Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
«Una mirada sobre Pink Floyd»: fecha y hora del homenaje gratuito a las leyendas del rock progresivo en el Cenart
Agenda

«Una mirada sobre Pink Floyd»: fecha y hora del homenaje gratuito a las leyendas del rock progresivo en el Cenart

29
sep2025

La música de Pink Floyd, una de las bandas más influyentes del rock, llega en un espectáculo escénico gratuito en la Ciudad de México. A raíz del vacío; una mirada sobre Pink Floyd se presentará en el Teatro Raúl Flores Canelo del Centro Nacional de las Artes (Cenart) con tres funciones del próximo 3 al 5 de octubre.

El montaje, inspirado en la película y el disco The Wall, combina danza contemporánea y música en vivo. Para explorar temas tales como: el aislamiento, la opresión y la búsqueda de libertad. Con un enfoque visual y sonoro, la puesta en escena invita al público a reflexionar sobre los muros emocionales que todos enfrentamos.

Dónde ver «No nos moverán»: la película mexicana sobre Tlatelolco que busca los Oscar y Goya 2025

Una mirada sobre Pink Floyd
Una propuesta multidisciplinaria inspirada en The Wall de Pink Floyd

La obra se dio como resultado de la colaboración entre la Academia de la Danza Mexicana (ADM) y la Universidad La Salle Nezahualcóyotl. Bajo la dirección artística de Abel Servín, participan 42 bailarines de la ADM y 13 músicos de La Salle. El proyecto forma parte de las prácticas escénicas de la ADM, institución que desde 1947 ha formado a generaciones de bailarines en México. Por su parte, La Salle aporta el talento musical de su grupo representativo, con el cual genera un diálogo entre movimiento y sonido que enriquece la experiencia.

El acceso a las funciones será completamente gratis, lo que convierte a este homenaje en una excelente oportunidad para los seguidores de Pink Floyd y para quienes buscan propuestas artísticas innovadoras. El Teatro Raúl Flores Canelo, dentro del Cenart, abrirá sus puertas para recibir a los fans en un ambiente que combina la fuerza del rock con la danza contemporánea.

Cineteca Nacional Chapultepec: fechas y cartelera completa del ciclo «2 de Octubre 1968»

Una mirada sobre Pink Floyd
Cómo asistir al homenaje «Una mirada sobre Pink Floyd»
  • Lugar: Teatro Raúl Flores Canelo, Centro Nacional de las Artes (Cenart).
  • Dirección: Río Churubusco 79, Country Club, Coyoacán, Ciudad de México.
  • Funciones:
    • Viernes 3 de octubre – 19:00 horas
    • Sábado 4 de octubre – 19:00 horas
    • Domingo 5 de octubre – 18:00 horas
  • Entrada Libre
La importancia de «The Wall» de Pink Floyd en la música

The Wall de Pink Floyd (1979) es una obra maestra del rock progresivo por Roger Waters y se trata de una ópera rock conceptual. A través de la cual explora temas de aislamiento, trauma y enajenación social a través de la historia de Pink. Una estrella de rock ficticia. Su importancia radica en su ambiciosa narrativa, crítica a la educación rígida y al costo de la fama. Entre los éxitos más icónicos destacan: «Another Brick in the Wall, Part 2» y «Comfortably Numb». Fusionando música, teatro y arte visual, trascendió lo que un álbum podía ser, influyendo en la cultura popular y demostrando el poder del formato conceptual.

Relacionados

Etiquetas
CenartCentro Nacional de las ArtesPink Floydrock progresivoRoger Watersthe wall
Foto del avatar

Vic Vertigo

Redactora con 5 años de experiencia en el periodismo. Apasionada por contar historias y llevar la información más relevante a la audiencia. Comprometido con la precisión y la ética periodística.

Lugares para acampar cerca de CDMX: espacios cercanos para desconectarse de la ciudad
Anterior
Lugares para acampar cerca de CDMX: espacios cercanos para desconectarse de la ciudad
Siguiente
The Viper Room: La oscura historia del famoso bar que perteneció a Johnny Depp
The Viper Room: La oscura historia del famoso bar que perteneció a Johnny Depp

MÁS CONTENIDO

1,200 artistas firman en contra del boicot: «la verdadera paz es oponerse a Hamás, no boicotear el arte

1,200 artistas firman en contra del boicot: «la verdadera paz es oponerse a Hamás, no boicotear el arte
Cineteca Nacional Chapultepec: fechas y cartelera completa del ciclo «2 de Octubre 1968»

Cineteca Nacional Chapultepec: fechas y cartelera completa del ciclo «2 de Octubre 1968»
Gothic Fan Fest 2025: todo sobre el bazar y homenaje a Edgar Allan Poe y Lovecraft

Gothic Fan Fest 2025: todo sobre el bazar y homenaje a Edgar Allan Poe y Lovecraft
Dónde ver gratis la nueva versión del Festival CBGB en la que actuará Iggy Pop

Dónde ver gratis la nueva versión del Festival CBGB en la que actuará Iggy Pop
Guía Definitiva de Val’Quirico Aire Tinto 2025: Precios, Bodegas y más

Guía Definitiva de Val’Quirico Aire Tinto 2025: Precios, Bodegas y más
Últimas noticias de Massive Attack: contundente posicionamiento tras concierto con seguimiento facial

Últimas noticias de Massive Attack: contundente posicionamiento tras concierto con seguimiento facial
Sinergia: El festival de música electrónica nacional regresa al CENART y será totalmente gratis

Sinergia: El festival de música electrónica nacional regresa al CENART y será totalmente gratis
Noche de Museos de septiembre 2025: cartelera y recintos participantes en CDMX

Noche de Museos de septiembre 2025: cartelera y recintos participantes en CDMX
Qué es el movimiento No Music for Genocide y qué artistas, además de Björk, se han sumado

Qué es el movimiento No Music for Genocide y qué artistas, además de Björk, se han sumado
Cursos y diplomados de la Cineteca Nacional 2025: conoce la nueva oferta académica

Cursos y diplomados de la Cineteca Nacional 2025: conoce la nueva oferta académica