Una mujer asegura que su vida se complicó tras tener 3 hijos con su esposo de trapo

Esta semana te traemos toda la información sobre NIGHTSHADE: LA RESPUESTA DE LOS ARTISTAS CONTRA LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL I Además, te contamos los detalles sobre LA APERTURA DE LA CINETECA NACIONAL DE CHAPULTEPEC I Las declaraciones de LA MUJER QUE ASEGURA SU VIDA SE COMPLICÓ TRAS TENER TRES HIJOS CON SU ESPOSO DE TRAPO.

Las noticias más relevantes de la cultura alternativa las encuentras en Factor Cultural para que termines y comiences la semana como se debe. Todos los jueves a las 20:00 horas (MX) conectate con nosotros.

MICRODOSIS SEMANAL

Ya llegó, ya está aquí… Ya tenemos fecha de apertura de la Cineteca Nacional de Chapultepec

Poco a poco tenemos más cinetecas en la ciudad…y es que a través de una entrevista, Alejandro Pelayo, director de la Cineteca Nacional reveló que será en junio de este año, cuando se inaugure la Cineteca Nacional de Chapultepec que dice, contará con lo último en tecnología.

Esta nueva sede contará con ocho salas de exhibición: una estará al aire libre igual a la de la cineteca nacional de Coyoacán. Los nombres de la salas aún no han sido designadas pero se informó que no pretenden continuar con la idea de visibilizar únicamente a los directores, sino resaltar la importancia de otros oficios dentro del séptimo arte como los guionistas, vestuaristas, técnicos, maquillistas y directores artísticos.

La entrada a la nueva Cineteca Nacional de Chapultepec será totalmente accesible ya que se podrá ingresar por dos avenidas principales como son: la calle de Vasco de Quiroga y Paseo de la Reforma, además la estación del Cablebús quedará a 100 metros del acceso principal, esto con la finalidad de que se pueda llegar fácilmente al recinto.

Un hombre interpretó a System Of a Down y Deftones durante su cirugía a cráneo abierto

Christian Nolen, se sometió a una operación cerebral para extirpar un tumor en la cabeza, esto mientras estaba despierto y tocando canciones de System Of a Down y Deftones con su guitarra. Los médicos se lo pidieron para demostrar que la masa que le estaban extirpando no había afectado a sus capacidades cerebrales.

La cirugía llegó a buen término y las redes sociales estallaron con el video del entusiasta guitarrista que salió victorioso de su operación. Nolen confesó que la operación fue «bastante abrumadora», incluida la lucha contra el impulso natural de sentarse. “sólo tuve que respirar y mantener la calma”.

Recordemos que Deftones anunció que comenzaron a trabajar en su nuevo álbum de estudio y aunque el proceso creativo ha sido lento, esperan tenerlo terminado a mediados de este año, aunque aún no hay nada seguro.

Kendrick lamar hizo la música para un corto de Chanel

Kendrick Lamar y su agencia creativa, PGLang, fueron convocados por la marca Chanel para musicalizar un nuevo corto que promociona su show de alta costura para la temporada primavera-verano 2024 titulado «The Button«

El promocional fue escrito y dirigido por Dave Free -el socio de Lamar en la mencionada empresa- y cuenta con música nueva de Kendrick, además del protagónico de modelos como Naomi Campbell. La agencia creativa PGLang fue lanzada en marzo del año 2020. Al momento de su presentación, la compañía de Kendrick Lamar y Free fue descrita como: «una empresa plurilingüe de servicios» para que creativos y proyectos «hablen con, y sobre, las experiencias compartidas que nos conectan a todos». En este tiempo han diseñado celulares y hasta zapatillas para converse.

Kendrick Lamar publicó el álbum Mr. Morale & The Big Steppers en 2022, con el que fue ganador de Grammy a mejor álbum de rap. «The Heart Part 5» ganó en las categorías de mejor canción de rap y mejor interpretación de rap. Aquí en México estamos esperando su próxima presentación en Axe Ceremonia 2023.

Crean el observatorio del rock mexicano como memoria documental de este género

Y al grito de… «ahora sí, ¡pongan Caifanes!» te contamos que desde septiembre del año 2020, Guillermo Briseño, director de la Escuela de Música del Rock a la Palabra, convocó a un gran número de especialistas del rock en México y el mundo con la finalidad de crear un observatorio para la comprensión, estudio, análisis e investigación de la historia de la música nacional que se ha omitido, ha sido censurada y considerada indigna de estudio.

Por fin se materializó esta idea que se venía pensando desde años atrás y se planea que la base de datos como fuente de consulta quede lista en abril. Además se organizaron actividades alrededor de esta iniciativa como conversatorios y pequeños recitales, cuya información se dará a conocer en redes sociales.

Este observatorio busca difundir y socializar el conocimiento generado, así como formar públicos y a especialistas en torno a sus distintas aristas. Como parte de las actividades del observatorio, “Colectiva-mente” tendrá lugar la primera reunión. La cita es en Casa del Tiempo (de la Universidad Autónoma Metropolitana) el 25 de enero a las 18:00 horas.

La ganadora un de importante premio de literatura en Japón reconoció que usó inteligencia artificial para escribir su libro

Durante la ceremonia de entrega del prestigioso premio literario en Japón, la aclamada escritora Rie Kudan, de 33 años, reveló que aproximadamente un 5% de su novela «La torre de la simpatía de Tokio» fue co-escrita con la asistencia de CHATGPT.

Kudan, no expresó remordimientos por su método y comentó que la ia fue una herramienta crucial en la creación de algunos diálogos de su obra dado que el uso de CHATGPT le permitió explorar la distorsión del lenguaje en las percepciones de justicia. Estas declaraciones han suscitado un debate sobre la ética de la inteligencia artificial en las artes, recordando incidentes similares en otros campos creativos tal como el grupo de 9000 autores, incluidos nombres como Jonathan Franzen y George R.R. Martín, que demandaron a OPEN AI por el uso no consentido de sus obras para entrenar chatbots.

Nightshade: la herramienta con la que los artistas buscan acabar con la IA

Un equipo de desarrolladores e investigadores de la Universidad de Chicago desarrolló «Glaze«, una aplicación para engañar a la IA y defender los derechos de autor de los artistas. Sin embargo, al resultar insuficiente, el equipo anunció a través de la plataforma de «X«, la creación de «Nightshade«.

La diferencia principal entre Glaze y Nightshade es que el primero te defiende mediante el recurso de los derechos de autor, mientras que el segundo sirve para atacar a la inteligencia artificial y confundirla entorpeciendo su aprendizaje. Estas dos aplicaciones se pueden combinar y servir para mantener el trabajo de los usuarios a salvo de las manos de las compañías.

Sin embargo, aún existe la posibilidad de que la inteligencia artificial aprenda a liberarse de este tipo de problemas si perfecciona su software. Por lo que no sería extraño que los desarrolladores de Nightshade y de Glaze tengan que crear nuevas versiones para contrarrestar los avances de esta tecnología.

El Foro Sol cambiará de nombre tras su reapertura en septiembre de este año

Hace unos meses se anunció el cierre del Foro Sol para su remodelación, esto trajo consigo el cambio de sede del Vive Latino y la expectativa de los cambios estructurales que vivirá el emblemático recinto del que ahora se anunció su cambio de nombre.

Esto, responde a un acuerdo comercial entre seguros GNP y el Foro, lo que ha levantado rumores sobre el nuevo nombre de venue tan característico en la Ciudad de México. Ya que se especula que próximamente será conocido como: Estadio GNP.

La información aún no ha sido confirmada por fuentes oficiales pero ya circulan distintas noticias sobre este cambio, recordemos que en 1993 el Foro Sol se inauguró con la presentación de Madonna en su tour “The Girl show” contando con una capacidad para albergar hasta 65 mil personas.

El último concierto previo a su cierre para iniciar la remodelación será el de la agrupación de K-Pop Twice el próximo 2 y 3 de febrero y Metallica es el grupo que abrirá las puertas del remodelado recinto el próximo 20 de septiembre de este año.

NOTA FRITA

Una mujer asegura que su vida se complicó tras tener 3 hijos con su esposo de trapo

En 2022, la brasileña Meirivone Rocha Moraes se volvió viral al casarse con un muñeco de trapo llamado Marcelo. Posteriormente, la mujer aseguró estar embarazada y «parió» a un muñeco llamado marcelinho. Meses después anunció que estaba nuevamente «embarazada» y sorprendió con la noticia de que tendría dos hijas, también de trapo.

Tras el «parto» de sus últimas hijas, publicó un video en el que relata lo estresante que es ser madre de tres niños, tanto para ella como para su esposo de trapo. Esto debido a que las responsabilidades y los gastos en el hogar han aumentado, lo cual provoca estrés en Marcelo, su marido, quien ‘trabaja’ para cubrir los gastos de su mujer y sus ‘muñequitos’.

Además, confesó que vivió momentos de preocupación insólitos tras escuchar rumores de una infidelidad por parte de Marcelo, y vivir el secuestro de su hijo mayor, por el que le pidieron una fuerte cantidad de dinero y tuvo que realizar una intensa búsqueda para encontrar a uno de sus más valiosos tesoros.

La agalmatofilia es trastorno psicosexual, donde hay ‘una atracción física hacia todo tipo de estatuas, maniquíes, muñecos u objetos inanimados similares. Esta enfermedad también se conoce como “amor por los maniquíes”. Según estudios, este trastorno es popular a nivel mundial, sobre todo en los países del norte de Europa.