La historia de la música electrónica es de resistencia, y un cuento fundamental para su fuerza es la de Underground Resistance. Aunque su función es la de un sello discográfico, hay varias personas que interpretan a UR como un colectivo de individualidades que comparten una serie de principios en contra de las posturas políticas opresivas, el autoritarismo y los juegos de poder en la industria. Su fundación se remite al fin del mandato de Ronald Reagan en 1989, las decisiones ejecutivas que lastimaron el ahorro económico y tejido social del país fueron muy notorias en ciudades como Detroit.

Fue justo en esa ciudad donde se construyó la base de operación para Underground Resistance, y sus creadores son “Mad” Mike Banks, Robert Hood y Jeff Mills. Ellos son parte de la gloriosa segunda ola de Detroit techno, y hasta la fecha se les considera responsables del efecto masivo que tuvo Underground Resistance en la música electrónica. Además de haber publicado material de leyendas como Drexicya y vinilos históricos como ‘Acid Rain’, lo que distingue a Underground Resistance es ser un movimiento de resistencia a través del techno.

Otro gran logro de UR, fue hacer posible la conexión sonora del techno entre Berlín y Detroit, y por lo tanto difundir esta corriente musical alrededor del mundo. Esto sucedió gracias a que principios de los noventa, Dimitri Hegemann contactó a “Mad” Mike, Jeff Mills y Robert Hood para lanzar en conjunto el primer lanzamiento de Tresor como disquera.

A partir del lanzamiento de ‘X-101’ en 1991 y la primera reproducción de “Sonic Destroyer”, varias generaciones de artistas fueron inspiradas y se escribió un nuevo capítulo para el techno. Han pasado casi 20 años desde que surgió UR, pero aún siguen publicando material y manteniendo sus principios.



UR was, and still is, the techno fairytale come true — it’s heavily influenced our work and lives over the last 20 years. Without the music and their standing in the scene we (and probably a lot of other artists) wouldn’t have followed the careers we have.” Modeselektor.