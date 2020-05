‘UPLOAD’ UNA SERIE SOBRE LA ERA DIGITAL Y EL CAPITALISMO

Esta dirigida por Greg Daniels creador de la popular serie ‘The Office’

Upload, es una serie sobre la era digital y el capitalismo. La nueva comedia esta creada por Greg Daniels y se encuentra disponible por Amazon Prime Video.

Greg Daniels, se ha destacado por su genialidad a la hora de escribir historias y llevarlas de manera exitosa a la pantalla, una prueba de esto es de The Office una divertida comedia estadounidense ganadora de múltiples premios. Daniels, inicio en el mundo de la televisión como guionista de Saturday Night Live, King of the Hill y Los Simpson.

Upload, ha logrado tener buenas criticas a pesar del poco tiempo de lanzamiento. La serie cuenta con una perspectiva futurista, pues la historia transcurre en el año 2033. Donde un joven programador de nombre Nathan Brown sufre un terrible accidente automovilístico.

Nathan, es conectado a un entorno virtual donde las personas pueden aspirar a vivir para siempre. En esa nueva realidad virtual comenzará una vida distinta sin su cuerpo, además no es el único que vive de esa manera hay todo un mundo de personas en la misma situación.

La critica ha catalogado esta serie como una mezcla sátira, misterio, ciencia ficción, romance y crítica capitalista.