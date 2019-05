US: TERROR PSICOLÓGICO A LA DOPPELGÄNGER

Uno de los elementos más escalofriantes para el ser humano es perder su individualidad, sí, cualquier característica que le haga único e irrepetible como persona y que ésta sea arrebatada por cualquier terrorífica situación pondría al mundo de cabeza. Imagina esto: planeas unas cálidas vacaciones en la playa con tu familia, por fin te alejas del trabajo y el ajetreo citadino para dejarte seducir por la brisa del mar y algunas bebidas frías hasta que un extraño posa frente a ti, con mirada fija, rostro desencajado y una tétrica vibra; es igual a ti, no, eres tú mismo.

A través de un reflexivo libreto Jordan Peele vuelve a la pantalla grande con una crítica social y política con ADN del cine de horror y suspenso. Se trata de una de las cintas que más expectativas ha levantado tras su estreno en EE.UU.; después de su inmejorable debut cinematográfico con Get Out! (2017), el cineasta neoyorquino retomó energía creativa para adentrar a su público en una nueva narrativa que presume asesinatos en masa, lagos de sangre y una oscura reflexión.

Con esta cinta también se retoma uno de los temas que más ha sacudido el imaginario colectivo siglos atrás, se trata de los llamados doppelgängers, término alemán para referirse a una copia exacta de ti mismo que también tiene conciencia y podría ser de ayuda o ser el encargado de desaparecerte, finalmente nadie lo notaría. Esto inclusive se ha vuelto una teoría estudiada que dejó las viejas mitologías nórdicas y literatura moderna para darnos una postura seria y pensar: ¿En dónde se encontrará mi propio doppelgänger en este preciso instante? Se cree que todo individuo tiene uno.

Por muchas razones US es una película que se aleja de formalismos dentro de los géneros antes mencionados, por momentos se presentan escenas sumamente ligeras, familiares e inclusive humorísticas, demostrando las distintas facetas que todo ser humano tiene, además acentúa la evolución en la narrativa de Peele.

Y una vez que la cinta toma rojizos colores como principal elemento las fórmulas van intercalándose, por momentos se trata de un fiel retrato del cine slasher mismo que le da prioridad a un asesino con un cuchillo persiguiendo y degollando a sus víctimas mientras se arrastran por un ensangrentado camino. Lo sé, siempre es tema tétrico.

Por otro lado el thriller reflexivo se hace presente, no siempre se trata de monstruos o descuartizados, en ocasiones una trama pensada a profundidad dispuesta a poner un tema sobre la mesa es más brillante y Peele lo tiene presente. Al paso de los minutos comienza a vislumbrarse un pesada crítica a los pésimos comportamientos que tenemos como sociedad en todas partes del mundo, el descuido del intelecto y el sistema robótico en el que vivimos.

El reparto es liderado por la actriz nacida en México y de ascendencia keniana, Lupita Nyong’o, quien vuelve a dar muestras -y de sobra- que es uno de los rostros más sensibles y capaces para reflejar terror y sufrimiento; desde su debut en la cinta 12 Years a Slave (2013) el mundo cinematográfico volteó sus reflectores a la intérprete de a hora 36 años, su talento es innegable y acompaña idóneamente la narrativa oscura de esta película.

US tiene la capacidad de mantener el interés del público por su mezcla de géneros que dan como resultado una atmósfera particular, sin embargo muchos planteamientos de Jordan Peele permanecen únicamente en su fase metafórica, mismos que nunca son aterrizados visualmente y dejan al espectador que tome sus propias conclusiones. Por un lado es interesante la apuesta de guionista y director: pedirle un poco más a todos aquellos en la sala de cine, pero también es importante plasmar en la pantalla tus ideas terminadas y no dejar que permanezcan flotando en la producción todo el tiempo.

A pesar de ello Peele vuelve a implantar un feroz diálogo en la mente del espectador gracias a su reflexiva y oscura trama rodeada de asesinatos y versiones malignas de cada ser humano, finalmente seguimos siendo vulnerables a nosotros mismos y esta idea se quedará dando vueltas muy dentro de ti después de ver esta película.

Título: US

Año: 2019

Duración: 1h 56min

Género: Horror, Thriller

Dirección: Jordan Peele

Guión: Jordan Peele

Estreno en México: 3 de mayo

TE PUEDE INTERESAR

PELÍCULAS Y SERIES QUE VERÁS EN NETFLIX PARA EL 2019

TE DECIMOS COMO BAJAR SERIES Y PELÍCULAS FÁCIL Y RÁPIDO

SERIES QUE BUSCAS EN NETFLIX, PERO NUNCA ENCUENTRAS

GUILLERMO DEL TORO VUELVE A LAS SERIES DE TERROR CON NETFLIX

ESTO NO ES PIRATERÍA: APPS PARA VER SERIES Y PELÍCULAS GRATIS