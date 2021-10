VANS LANZA LA HORROR COLLECTION JUNTO A WARNER BROS.

Ya es octubre y se respira el espíritu otoñal, aunque en realidad, muchas personas estaban esperando este mes del año para comenzar a celebrar desde temprano el halloween, y de paso, conectarla con el día de muertos que tradicionalmente se celebra en México. Por ello, Vans ha presentado una colección bastante cinéfila para celebrar la noche de brujas.

Seguramente en Facebook e Instagram has visto decenas de fotos o imágenes donde al halloween lo tienen en un altar, y es que aunque no sea bien visto por muchas personas al tratarse de una festividad estadounidense, la verdad es que se ha convertido en algo que genera bastantes ingresos y sirve para socializar, ya sea con amigos o desconocidos. Culpa de la globalización, pero que al final de cuentas, nos atrae.

Vans sabe todo lo anterior, y para que se genere mayor expectación por el halloween, ha lanzado la Horror Collection, de la marca de tenis en conjunto con Warner Bros. Esto se trata de varios modelos de tenis con imágenes representativas de algunas de las películas de terror más emblemáticas de la cadena.

Esta colección incluye gran parte del catálogo tradicional de Vans, desde los Slip-ons hasta los SK8 Hi, sin olvidar los Vans Lowland CC y una amplia gama de ropa, donde las hoodies son las que destacan. Pero claro, lo importante e interesante es saber qué cintas están plasmadas en los productos.

Los filmes que serán impresos son It, Friday the 13, El Exorcista, A Nightmare on Elm Street, Lost Boys y The Shining. Cada película tendrá diferentes modelos, por ejemplo, en la franquicia de Freddy Krueger, los SK8 Hi están diseñados con rayas rojas y verdes, homenajeando el suéter que usa el asesino en tus sueños. Para The Shining, el modelo slip-on nos presenta una de las escenas que más recuerdan los amantes del cine de terror, las gemelas en el pasillo que da al elevador.

Aún no se sabe si la Horror Collection saldrá en México por completo o será por segmentos lo que sí es seguro es que las tiendas oficiales de Vans tendrán una cantidad limitada de cada edición, pero sin fecha establecida de llegada, por lo que será necesario que acudas pronto a una o mejor, pídelas por internet en la página de USA, para no andar peleando en plena tienda por el de tu preferencia. Los precios van desde los $700 hasta los $1500.

