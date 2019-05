YA VIENE EL DOCUMENTAL DE THE VELVET UNDERGROUND

The Velvet Underground fue uno de los referentes en la música estadounidense y la cultura pop, la formación liderada por Lou Reed no solo es célebre por su cruce de lo marginal con lo poético y su calidad sonora; sino también por su estrecha relación con figuras como Andy Warhol, quien produjo uno de sus álbumes más famosos.

Es por ello que la historia de la agrupación será inmortalizada en un documental. El mismo será dirigido por Todd Haynes, el cineasta a cargo de I’m Not There, la biopic sobre Bob Dylan. La noticia ha sido compartida por The Hollywood Reporter hace unas horas.

Haynes prometió que en sus escenas se contará con testimonios e información de primera mano sobre esa mítica formación neoyorkina. Por ejemplo, participarán allí ex integrantes como John Cale. A través de sus palabras y de la revisión del archivo de la banda, se podrá indagar sobre el legado de Reed y compañía.

Hace un par de años, Todd opinó sobre el documental futuro ante la prensa del Festival de Cine de Locarno:

«Dependería bastante de las películas de [Andy] Warhol, pero también de una rica cultura experimental, una lengua vernácula que hemos perdido y que no tenemos, [y de la cual] nos alejamos cada vez más.»

Su intención es la de retratar el espíritu de toda una era apasionada de la cual ya nos hemos desconectado. Asimismo, seguro buscará el costado más humano de los citados artistas, más allá de la leyenda en torno a ellos.

Lo más reciente que reportamos sobre The Velvet Underground es que fueron versionados por Massive Attack.

