VIKTORIA: LA FOTÓGRAFA PRAGUENSE QUE DEBES CONOCER

Viktoria, es una fotógrafa de moda originaria de Praga. Su trabajo crea escenarios a través de paletas monocromáticas. Es una artista muy fiel a su cultura y al romanticismo que conlleva vivir en la capital de República Checa. Estos elementos marcan el estilo y visión en sus fotografías.

Es una de las fotógrafas con mayor propuesta en Praga, donde ha trabajado para la joyería de moda: Gib. Viktoria juega con los colores y la naturaleza características que dan otro enfoque al mundo de la moda. También colaboró en una campaña deportiva para YOGA GANG .

Viktoria, no tiene pagina de artista solo su cuenta de instagram, donde muestra su trabajo, los lugares que le gustan y un poco de su vida personal. Gracias a esto podemos saber cual es la visión de esta talentosa fotógrafa.

«Recientemente, se ha hablado mucho sobre cuántos son infelices en las relaciones. ¿Ahora siempre es así y todo el mundo tiene un sufrimiento / decepción inevitable? ¿Quizás entonces, en general, algo etiquetado como «para siempre» es una completa tontería, lo que te obliga a ser infeliz? «

En las conversaciones sobre divorcios y separaciones después de 1000 años de relación / amistad, siempre trato de adherirme a una posición de sangre fría, pero tuve mucha suerte de crecer en una familia completa, donde incluso los primos segundos de mi abuela estaban felizmente casados ​​y los amigos de la escuela de mis padres se convirtieron en padrinos e invariablemente invitados a todas las vacaciones. , por lo que no es tan fácil. Todo el tiempo quiero gritar «bueno, ¿es realmente tan difícil de entender si se aman y se respetan?»

Y de hecho, en la quinta ola de atención, desplazándome constantemente por este tema, llegué a una fórmula súper banal para el éxito: solo necesitas encontrar una persona / amiga / novia con la que quieras resolver problemas. Una persona con la que quieres buscar compromisos, ceder o demostrar tu punto de vista por amor, y no por el bien de apagar el conflicto. Esto no se aplica específicamente a las relaciones amorosas, sino al amor fuerte con cualquier persona. Ni una sola persona en el planeta fue criada específicamente para que seamos 100% adecuados para nosotros. Y es tan natural no ser iguales. ¿Tiene sentido entonces lamentarse así?»