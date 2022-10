Violencia sexual en las apps de citas. 3 de cada 4 usuarios la sufren

Un reciente estudio realizado por el Instituto Australiano de Criminología (AIC por sus siglas en inglés), ha determinado que un promedio de 3 de cada 4 personas que utilizan las apps de citas, han sufrido de violencia sexual, ya sea desde recibir imágenes no deseadas, especialmente dick pics, hasta amenazas y agresiones físicas.

La encuesta contó con la participación de 9 mil 987 usuarios de estas aplicaciones, y reveló que en los últimos 5 años, tres cuartas partes de los entrevistados sufrieron algún abuso de caracter sexual. Entre los más llamativos son el acoso sexual, lenguaje amenazante, fotografías o nudes sin permiso y la coerción.

“Esto es muy preocupante dados los impactos significativos y potencialmente a largo plazo asociados con estas experiencias de victimización… Estos impactos incluyen una peor salud y bienestar, incluida la satisfacción general con la vida, el aislamiento social y una menor autoestima, así como un mayor riesgo de revictimización”.

De hecho, el 27% de las personas que participaron en el estudio, comentaron que mencionaron que fueron presionadas para llevar a cabo alguna actividad, esto iba desde tomar bebidas alcohólicas hasta las insinuaciones para tener relaciones sexuales en la primera cita

Un 20% también fueron víctimas de la violencia sexual más común a la hora de tener relaciones, el «stealthing», que es la práctica de quitarse el condón en medio del coito, sin avisar y sin permiso de la pareja sexual de ese momento.

De toda la investigación que el Instituto Australiano de Criminología llevó a cabo, menciona que el 79% de las mujeres heterosexuales denunciaron algún tipo de violencia sexual, mientras que los hombres alcanzaban el 61%.

Los números son aún más alarmantes para la comunidad LGBTIQ+, ya que el 83% de las personas encuestadas fueron víctimas de violencia o acoso sexual. De hecho, 70 personas identificadas como no binarias, revelaron que su cita les violentó, tanto en el ámbito sexual como en la preferencia y género.

No todas las personas hicieron su denuncia correspondiente ante las autoridades, y no tanto por el miedo a ser revictimizado, si no porque los violentadores eliminaban su perfil de las aplicaciones de citas apenas haber terminado la reunión, mientras que otros simplemente bloqueaban a la persona de quien se aprovecharon sexualmente.

Los altos niveles de violencia sexual en línea y en persona en este informe, demuestran la necesidad de incorporar principios de seguridad por diseño en sus procesos de desarrollo”

Por lo mismo, la AIC exige que para evitar la ciolencia sexual en las apps de citas, éstas debentoda app de citas debe implementar estándares de seguridad para proteger a los usuarios de la violencia sexual ejercida por abusadores que sólo están buscando víctimas en tales sitios.