We Missed Ourselves Fest: el regreso de Falling In Reverse y el poder del metalcore en México

El sábado 5 de octubre se llevó a cabo la primera edición de We Missed Ourselves Fest. Desde su anuncio, el evento generó gran expectativa para los fans de un género que pocas veces había tenido un festival de este tipo. El cartel contó con una alineación conformada por bandas de metalcore, hardcore, posthardcore y en algún momento emo.

Al medio día el el Velódromo comenzó a recibir a cientos de asistentes que llegaron temprano para aprovechar y disfrutar a todas las bandas. Minutos más tarde el punto más concurrido para ese momento fue la carpa de mercancía oficial, todos querían llevarse el ansiado souvenir de sus grupos favoritos. Al mismo tiempo en esa fila de varios metros de longitud los fans presumieron sus mejores outfits “scene”, “emo” o hardcore. Después de varias echadas volvimos a ver en México flequillos, cabello de colores, vans, converse, delineador rojo y sombras negras. A pesar de que esos looks marcaron huella en la historia en cuanto tribus urbanas de la Ciudad de México. Volver a verlos en pleno 2024 fue nostálgico y al mismo tiempo surreal.

La primer Banda que arrancó un sábado lleno de metal core fue Axyt. Una propuesta muy interesante para todo aquel que está entrando este género. Los siguió Outlinecolor, un grupo que pese entrar como refuerzo tras la salida de Veil of Maya se mostró sumamente entregado al público. “No es una fase, mamá”, se leía este texto en la cima del escenario principal. Una poderosa frase que finalmente describía completamente aquel momento. Porque este tipo de música finalmente marcó el estilo de vida de al menos el 98 por ciento de los asistentes. La mal llamada época emo marcó una generación de adolescentes que revivieron sus mejores años durante We Missed Ourselves.

Pronto vino el turno de Bless The Fall y a pesar de haber visitado recientemente el país. Este show se sintió como la primera vez, pues la audiencia no dejaba de corear cada tema que Beau Bokan cantaba. Con el ambiente ya encendido, salió a escena el grupo de metalcore, Fit For a King para después darle la bienvenida a Hawthorne Heights. Quienes regresaron al país después de seis años de haberse presentado en el Hell & Heaven 2018.

Ya entrada la tarde Escape The Fate, uno de los headliners finalmente subió al escenario, desafortunadamente no tocaron el álbum que se prometía. Craig Mabbitt lució un tanto desorientado y cortaron su set, algo que desconcertó a todos los fans que solo iban por ellos. La séptima banda rápidamente tomó las riendas del festival salvando el evento, Thursday en su primera visita a México dio un show inolvidable. Incluso la ligera llovizna jugó a su favor dándole un toque mágico al repertorio.

La noche cayó y fue el momento de Killswitch Engage, que además de una buena dosis de metalcore noventero se lucieron con su espectáculo de fuego. Finalmente, pasando las 9 de la noche el polémico Ronnie Radke se reencontró con sus fans después de nueve años. El vocalista de Falling In Reverse se mostró contento y recordó con nostalgia sus anteriores visitas al país, en 2013 (José Cuervo) y 2015 (El Plaza). El espectáculo fue asombroso con visuales impecables y chorros de fuego que lucían en cada uno de los temas más famosos.

En total interpretaron 14 temas entre los cuales destacó: “Zombified”, “I’m not a vampire”, “Bad Guy”, “The Drug In Me Is You”, “Popular Monster”, “Voices in my head” y “Watch the world burn”.

We Missed Ourselves Fest cerró la noche con una de las agrupaciones más aclamadas del posthardcore, Alesana.