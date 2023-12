«Welcome To Derry»: la nueva serie de HBO Max sobre It

Las sorpresas para el año que entra sobre películas y series son múltiples y variadas. Los estrenos tienen a la expectativa a los fans y «Welcome To Derry» es uno de los más esperados ya que se trata de una precuela a la exitosa y temida película «It«, basada en la novela de Stephen King.

«Welcome To Derry» viene a refrescar la memoria y darle un nuevo aire a la miniserie de películas para televisión de la década de los noventa que actualmente, resultan risibles comparadas con la tecnología y adaptaciones que han tenido las nuevas películas dosmileras.

La historia está basada en la novela homónima publicada en 1986 del maestro del terror, Stephen King, quién presentó a un público fácil de asustar una entidad alienígena en forma de un payaso que despertó la coulrofobia del público de la época.

Esta gran novela fue adaptada a una miniserie de películas destinadas a su transmisión de en televisión que fue protagonizada por Tim Curry como un bufonesco pero traumatizante payaso que baila. Pero, en opinión de fans, envejeció mal.

Asi que «Welcome To Derry» viene a ser una gran sorpresa tras el reinicio en 2017 con la aparición de un It con una estética más sombría, mismo que gracias su éxito, tuvo una segunda parte en 2019.

La serie estará ambientada en la década de 1960 y contara su propia historia rumbo a los acontecimientos de la película que todas y todos recordamos con un «It» enfundado en un traje bicolor. Está producción pretende explotar el origen de la entidad llamada «Pennywise».

Las cabezas creativas, Jason Fuchs y Brad Caleb Kane, trabajarán en conjunto con el director de It 2017, Andy Muschietti, para relacionar el proyecto con las películas ya establecidas. Y sobre el elenco, destacan nombres como Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk y James Remar.

Mira el trailer de «Welcome To Derry«: