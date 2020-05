Se suponía que Wes Anderson se presentaría en el Festival de Cine de Cannes este mes para el estreno de su nueva película: The French Dispatch.

Sin embargo, la alerta sanitaria a nivel mundial le ha dado un vuelco de 180º grados a nuestras vidas y así seguimos, algunos en escalada para volver a la “normalidad” y varios países todavía en confinamiento.

Anderson participó en la encuesta de The New York Times en Cannes, para compartir un recuerdo sobre el festival de cine más prestigioso del mundo. Donde aprovechó y comentó un poco sobre cómo le ha ido en su cuarentena, el director enlistó 11 de sus películas favoritas para este encierro.

«Tengo una hija de 4 años, así que, como tantos otros en nuestra situación, ahora soy un maestro de escuela aficionado. Mucho de lo que estoy leyendo tiene que ver con el antiguo Egipto, los dinosaurios, los insectos y la selva amazónica. Pero también: Patricia Highsmith, James Baldwin, Elmore Leonard y un libro sobre plagas.» Wes Anderson

1. Alice Adams (La Mujer que Supo Amar. 1935, dirigida por George Stevens)

2. Beat the Devil (La Burla del Diablo.1954, dirigida por John Huston)

3. Nothing Sacred (1937, dirigida por William A. Wellman)

4. Do The Right (Haz lo Correcto. 1989, dirigida por Spike Lee)

5. The Long Voyage Home (1940, John Ford)

6. A Story From Chikamatsu (Los Amantes Crucificados. 1954, dirigida por Kenji Mizoguchi)

7. La Grande Bouffe (La Gran Comilona. 1973, dirigida por Marco Ferreri)

8. The Passionate Friends (Amigos Apasionados. 1949, dirigida por David Lean)

9. Station Six-Sahara (1962, dirigida por Seth Holt)

10. What Price Hollywood (Hollywood Al Desnudo. 1932, dirigida por George Cukor)

11. Winter Kills (Muertes de Invierno. 1979, dirigida por William Richert)