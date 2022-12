Súmate al reto de What Design Can Do y ¡Hazlo circular!

La convocatoria de What Design Can Do continúa abierta para que diseñadores y emprendedores creativos presenten sus innovaciones en su nuevo Reto ¡Hazlo Circular! Las ideas ganadoras obtendrán un financiamiento de 10 mil euros, un programa de desarrollo global, capacitación y difusión de la mano de What Design Can Do.

El reto ¡Hazlo circular! Es una competencia de diseño a nivel global enfocada en construir una sociedad circular con el objetivo de combatir el cambio climático y enfrentar los efectos devastadores de la basura y de la contaminación. Para que nuestras sociedades se vuelvan completamente circulares, necesitamos cambiar la manera en que diseñamos, es decir: buscar soluciones a largo plazo en lugar de rápidas reparaciones, colaborar con la naturaleza en lugar de explotarla, usar materiales que ya tenemos en lugar de producir nuevos.

La convocatoria de What Design Can Do para su Reto ¡Hazlo Circular! permanecerá abierta hasta enero de 2023, cuando un jurado de destacados expertos en diseño, impacto social y acción climática seleccionará un mínimo de 10 ganadores. Las ideas ganadoras se convertirán en realidad con una financiación de 10 mil euros y un programa de desarrollo global, cocreado con Impact Hub Amsterdam, que incluye capacitación en línea, sesiones de tutoría y un campo de entrenamiento para fortalecer aún más sus proyectos e impulsarlos hasta 2023 y más allá.

Las siguientes categorías representan cinco de las más grandes cadenas de valor en el mundo que necesitan convertirse en maneras de vivir circulares. Invitamos a los participantes a elegir una de las siguientes categorías al enviar sus propuestas:

Qué comemos Qué vestimos Qué compramos Cómo empacamos Cómo construimos

En el reto que What Design Can Do lanzó hace dos años, el No Waste Challenge, se recibieron más de 1,400 propuestas de más de 105 países, y 3 de los 10 ganadores fueron mexicanos: Radial, Sustrato y Hagamos composta. El país que presentó más propuestas en todo el mundo fue México, y este año quieren repetir la hazaña con tu ayuda. ¿Crees que tus ideas pueden ayudar a mejorar el mundo? ¡Participa!

Consulta el sitio web del reto, y sigue a What Design Can Do en las redes sociales para obtener actualizaciones futuras sobre los eventos de la convocatoria abierta, como talleres, seminarios web y tutoriales con consejos para postularte. What Design Can Do es una plataforma internacional que aboga por el diseño como herramienta para el cambio social. Desde 2011 han emprendido numerosas actividades para promover el papel de los diseñadores al momento de abordar los problemas sociales y medioambientales más apremiantes del mundo.

