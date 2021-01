Kings of Leon anuncia finalmente su nuevo álbum de estudio: When You See Yourself. El cual vendría siendo su material número 8, además de ser uno de los lanzamientos más esperados, ya que la banda no había sacado nada nuevo desde hace más de 4 años.

La fecha de estreno se ha confirmado para el próximo mes de marzo, exactamente el día 5. Y para darnos una portada de lo que nos espera, Kings Of Leon publicaron 2 sencillos con todo y un video oficial: «The Bandit» y «100,000 People».

Se ha adelantado también que el nuevo material fue grabado en los populares Blackbird Studios de Nashville y producido por el ganador del Grammy Markus Dravs (Arcade Fire, Coldplay, Florence + the Machine). De igual manera este álbum abre una interrogante acerca de Kings of Leon. ¿Volverán con un sonido que ha evolucionado a lo largo de estos años?

Por otro lado, la lista de canciones, aparte de los singles ya estrenados ha sido revelada; serán 9 tracks más: “Stormy Weather”, “A Wave”, “When You See Yourself, Are You Far Away”, “Time In Disguise”, “Supermarket”, “Claire & Eddie”, “Golden Restless Age”, “Echoing” y “Fairytale”.

No olvides que ya puedes pre ordenar When You See Yourself, en formato digital y en físico, directamente en su web oficial.