The White Stripes anunció que la edición especial contendrá material inédito

The White Stripes anunció que lanzará una edición especial en vinilo del álbum De Stijl para celebrar su vigésimo aniversario, el cual contendrá material inédito.

De Stijl salió a la venta el 20 de junio de 2000 y fue el segundo álbum del dúo. Por esta razón la disquera de Jack White, Third Man Records, anunció la salida de demos inéditos, material en vivo y lados B de la época.

La edición especial contendrá demos acústicos originales, temas con letras alternativas, así como los covers de Let There Be Rock y Dog Eat Dog de AC/DC o After Hours de The Velvet Underground cantada por Meg White.

Estos covers se encontrarán en el segundo LP e incluye pistas de la presentación en vivo que realizaron en el 2001 en el Magic Stick, Detroit.

Por otro parte el primer LP también contendrá dos covers inéditos que son Yo’re right, I’m wrong de Thee Headcoats y I Just Don’t Know What to Do With Myself de Burt Bacharach y Hal David.

Además del material musical, el lanzamiento contendrá fotos nunca antes vistas, así como flyers o letras escritas a mano

Todo el set fue corregido y remasterizado en alta calidad directo de la cinta original.

Lamentablemente para los fanáticos del dúo Jack White ha comentado que no cree probable que se realice una reunión:

«Dudo mucho que eso suceda alguna vez».

La edición estará disponible en rojo y blanco con dos LP’s, y sólo se podrá adquirir a través del sistema de suscripción Vault de Third Man Records.

Puedes registrarte y adquirir la suscripción en el siguiente enlace.

Los sencillos del primer LP son:

1. ‘Truth Doesn’t Make a Noise

2. ‘A Boy’s Best Friend’

3. ‘Sister, Do You Know My Name?’

4. ‘I’m Bound to Pack It Up’

5. ‘Expecting’

6. ‘Vanilla Fields’

7. ‘Piano Octaves’

8. ‘You’re Right, I’m Wrong’

9 ‘I Just Don’t Know What to Do With Myself’

Y del segundo LP:

1. ‘Let There Be Rock’ (AC/DC cover)

2. ‘Dog Eat Dog’ (AC/DC cover)

3. ‘You’re Pretty Good Looking (For a Girl)’

4. ‘Hello Operator’

5. ‘Death Letter’

6. ‘Little Bird’

7. ‘Lord, Send Me An Angel’

8. ‘Dead Leaves and the Dirty Ground’

9. ‘Apple Blossom’

10. ‘Broken Bricks’

11. ‘Cannon’

12. ‘Truth Doesn’t Make a Noise’

13. ‘Jolene’

14. ‘I’m Bored’

15. ‘Let’s Build a Home’ / ‘Goin’ Back to Memphis’

16. ‘Suzy Lee’

17. ‘After Hours’ (Velvet Underground cover)

