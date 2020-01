MIRA EL SET LEGO QUE LANZÓ THE WHITE STRIPES

Si eres fanático de The White Stripes aún puedes comprar este maravilloso set LEGO

En el 2002 The White Stripes lanzó el video de la canción Fell in Love With A Girl dirigido por Michel Gondry en donde Meg y Jack White se convirtieron en figuras de LEGO junto con sus instrumentos mientras tocaban toda la pista.

Desde hace varias años los fanáticos de la banda han pedido que se ponga a la venta un set de LEGO real como el que aparece en el video y hace poco se anunció que la venta de las figuras sería una realidad.

Las figuras salieron a la venta a través de la disquera de Jack White, Third Man Records.

El kit contiene 213 piezas con bloques negros, blancos, azules, rojos y amarillos que te permiten recrear tu propia versión del video además de incluir tres diseños distintos.

El set también contiene el folleto de instrucciones para armar correctamente las figuras.

En el 2011 The White Stripes anunció su separación definitiva, noticia que lamentaron muchos seguidores de la banda, sin embargo, desde entonces Jack White no ha parado de crear música; actualmente se encuentra impulsando su proyecto The Raconteurs.

El precio de este gran paquete LEGO es de 60 dólares USD (aproximadamente $1,136.51 MXN) y se puede adquirir en las tiendas físicas de la disquera en Nashville y Detroit o para los que se encuentran lejos se puede adquirir en el siguiente enlace.

