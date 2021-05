THE WIDTH OF A CIRCLE, LA NUEVA COMPILACIÓN DE DAVID BOWIE

¡Excelentes noticias para los admiradores de Ziggy Stardust! Una colección de temas inéditos de David Bowie ha sido recopilada en un nuevo conjunto de dos CDs titulado ‘The Width of a Circle’. El nuevo recopilatorio incluirá una colección de los singles de Bowie de 1970; versiones alternativas y sesiones de la BBC. Su estreno está previsto para el próximo 28 de mayo.

«La reedición en 2020 de ‘The Man Who Sold The World’ recupera el título previsto para el álbum, ‘Metrobolist’; y presenta una nueva mezcla realizada por el productor original, Tony Visconti. Tomando su nombre de la pista de apertura del álbum, que fue nombrado después de una pintura del amigo de Bowie, George Underwood; el nuevo conjunto de dos CDs ‘The Width Of A Circle’ actúa como una pieza complementaria a ese álbum«. «Sus 21 temas incluyen singles que no son del álbum; una sesión de la BBC In Concert l; música para una obra de teatro para la televisión y otras remezclas de Visconti; que completan las grabaciones de David de 1970 y revelan los primeros pasos sonoros hacia ‘Hunky Dory’«. Vía Davidbowie.com

Entre el material inédito que los fans del fallecido cantante encontrarán hay varios fragmentos de una sesión de 14 canciones para el anfitrión y DJ John Peel grabada el 5 de febrero de 1970; así como cinco de las canciones del Starman para el drama teatral de la BBC ‘Pierrot in Turquoise’, también conocido como ‘The Looking Glass Murders’; en el que Bowie interpretaba al mimo «Cloud».

El conjunto de dos CD también contiene cuatro canciones que David Bowie y su banda de entonces, The Hype; tocaron durante una aparición en marzo de 1970 en The Andy Ferris Show ;dos de las cuales -una versión de «Waiting for the Man» de Velvet Underground y «The Width of a Circle»- nunca vieron la luz.

Anunciado como «compañero» de la reedición del 50 aniversario de ‘The Man Who Sold The World’; ‘The Width of a Circle’ también incluye un puñado de nuevas mezclas de singles del productor Tony Visconti: «The Prettiest Star», «London Bye, Ta-Ta», «Memory of a Free Festival», «All the Madmen» y «Holy Holy».

Además de ‘The Width of a Circle’, que ya puede reservarse por aquí; Rhino Records también publicará una versión en picture disc de ‘The Man Who Sold The World’; así como un sencillo de 10 pulgadas de cuatro canciones, exclusivo de David Bowie, que incluye cuatro de las nuevas mezclas.

Este lanzamiento, lleno de acontecimientos, sigue a la serie de seis partes ‘Brilliant Live Adventures’, que se centró en los conciertos del difunto cantante en la década de 1990.