William Brent Hinds, ex guitarrista de Mastodon, pierde la vida en fatal accidente

El mundo del metal ha perdido a uno de sus talentos más innovadores y enigmáticos. William Brent Hinds, conocido por ser el guitarrista principal y cofundador de la icónica banda Mastodon, falleció trágicamente a la edad de 51 años. Su muerte, confirmada el 21 de agosto, ha conmocionado a la comunidad musical, dejando un vacío en el panorama del metal progresivo y alternativo. Hinds fue una fuerza creativa indomable, cuya visión artística dio forma a una de las bandas más influyentes de su generación.

La trágica noticia se confirmó a través de las autoridades de Atlanta, quienes detallaron los pormenores del accidente. Según el reporte policial, la muerte de William Brent Hinds se produjo la noche del 20 de agosto, cuando su motocicleta Harley Davidson fue impactada por una camioneta BMW que no cedió el paso en una intersección concurrida. La colisión fue fatal y el músico fue declarado fallecido en el lugar de los hechos. La inesperada partida de Hinds, en la cúspide de una carrera marcada por su talento, ha generado una profunda tristeza entre fans y colegas.

El legado de William Brent Hinds

Nacido en Pelham, Alabama, Brent Hinds se mudó a Atlanta en busca de su sueño musical, donde conoció a sus futuros compañeros de banda. En el año 2000, fundaron Mastodon, una banda que rápidamente se ganó el reconocimiento de la crítica por su mezcla de metal, rock progresivo y psicodelia. Hinds fue una pieza fundamental en el sonido de la banda, con un estilo de guitarra complejo y una voz distintiva que resonó en éxitos como «Blood and Thunder» y «The Motherload«. Su legado incluye un premio Grammy a la «Mejor Interpretación de Metal» en 2018 por la canción «Sultan’s Curse«, un hito que cimentó la posición de la banda en la historia de la música.

Tensiones Recientes y un Final Complejo

Aunque la banda anunció la salida de Hinds en marzo de 2025 como una decisión «mutua», recientes declaraciones del músico en sus redes sociales revelaron una ruptura más tensa y compleja. Hinds, conocido por su personalidad franca y a menudo conflictiva, expresó su descontento con sus excompañeros, calificándolos de «humanos horribles». Estas palabras, pronunciadas apenas unas semanas antes de su muerte, añaden un matiz agridulce a su legado. Sin embargo, más allá de las diferencias personales, el impacto de su trabajo con Mastodon y sus otros proyectos como Giraffe Tongue Orchestra y Fiend Without a Face perdurará.

La muerte de William Brent Hinds no solo es la pérdida de un guitarrista, sino la de un artista que empujó los límites del metal. Su música, llena de innovación y emoción, seguirá siendo una inspiración para futuras generaciones de músicos. Aunque su camino en este mundo ha concluido abruptamente, la huella que dejó en el rock y el metal es imborrable.