“LA MANERA EN COMO SE TRATA A UNA MUJER EN SU DÍA A DÍA SE VE REPRESENTADO EN UNA TELENOVELA O UNA PELÍCULA” WILLIAM BRINKMAN-CLARK NOS HABLA DEL PODCAST ESTÉTICA UNISEX

Willian Brinkman-Clark y Jimena Ávalos unieron sus conocimientos para ofrecerle al público una mirad alternativa de la cultura pop. Si pudieras hablar de las manifestaciones recientes desde el pensamiento de un personaje de Mad Men, ¿cómo lo harías? Ésta y más cuestiones pueden ser abordadas en Estética Unisex.

Recientemente recomendamos el podcastde Estética Unisex, que se encuentra disponible en la plataforma Puentes y también se puede escuchar por Spotify, este proyecto tiene como objetivo abordar y profundizar en temas de la cultura pop a partir de las teorías de género y filosóficas, para entender como los mensajes que son tratados en las películas, los cómics e incluso la música influyen de manera directa en la formación de la sociedad.

Platicamos con Willian Brinkman-Clark, quien nos relató todo acerca de Estética Unisex y nos dijo cómo los productos de los medios de comunicación y de la cultura pop hechos en la actualidad son un reflejo directo de nuestro contexto y de nuestros comportamientos.

¿Cómo surgió la idea del podcast de Estética Unisex?

«A principios del 2018 Jimena Ávalos y yo teníamos un pequeño espacio en un programa matutino de radio de la estación 90.9 y nos habían invitado para que habláramos de los temas que quisiéramos, ella desde la perspectiva de género y yo desde la perspectiva de la filosofía.

Nos fue muy bien, pero los tiempos del radio van cambiando y hay que ser más competitivos, entonces nos fueron recortando las intervenciones y nos pidieron que el formato fuera más de radio, más rápido, más corto y con intervenciones más puntuales y sin estas ganas que teníamos de darle la vuelta a las cosas, investigar un poco más, ser profundos; entonces desde ahí pensamos que sería una buena idea eventualmente juntarnos y hacer algo de más largo aliento.

Se juntaron las cosas, quitaron el programa matutino de 90.9 y nos dieron las gracias a todos, y en ese momento un amigo de Jimena que está en la plataforma puentes, que tiene un podcast que se llama Derecho RMEX nos invitó para trasladar nuestro proyecto y así nació Estética Unisex».

¿Cómo abordan temas de la cultura pop desde los estudios de género y la teoría crítica?

«La premisa sería que la cultura popular no está tan alejada de estos temas como normalmente se piensa. Una cosa que nunca nos gustó a Jimena y a mí es el sentimiento que se tiene de que la filosofía y la teoría del derecho son cosas que son complicadas y que por esto están muy alejadas de lo popular.

Nosotros le damos la vuelta, el principio del programa es que todos esos temas tienen su lugar en la vida cotidiana y en la cultura popular, de preocupaciones de tu día a día surgen este tipo de reflexiones; no hay manera de que un producto, una película de Hollywood, una telenovela o lo que sea se salga de los problemas de sus tiempos, de las producciones del tiempo en el que existe, y eso es lo que hay que buscar, dado que es un producto de la generación que lo produce está llena de tropos, de indagaciones y de formas que si las analizas más a profundidad, te das cuenta que los productos son así, y no me había dado cuenta porque lo estaba viendo sin profundizar.

También es para invitar a la gente a que vea cosas que pensarían que solo son de entretenimiento, para que los vean con una mirada más crítica y se den cuenta que de ahí pueden agarrar para entender cómo funciona la sociedad, la estética, nuestras redes de representación y todos los asuntos que tratamos».

¿Retoman el papel de la mujer y el cómo está representada en películas y telenovelas?

«Exacto, no es algo apartado. La manera en como se trata a la mujer en su día a día se ve representado en una telenovela, pues ambas cosas son del mismo momento, de la misma sociedad y las mismas personas que lo viven son las que están escribiendo la telenovela y produciéndola, entonces evidentemente no se escapa, y el chiste es verlo así».

¿Para quién recomiendan este contenido?

«Para todos, seguramente habrá gente a la que le dé flojera o gente a la que no le interesen esos temas. Lo que hemos visto es que sí hay por lo menos una gran parte de la audiencia allá afuera que sí tiene ganas de reflexionar o tomarse un poco más de tiempo para escuchar una discusión o simplemente quiera algo distinto a los tiempos de la tele o de la radio; nos dimos cuenta de eso cuando estábamos haciendo radio porque mucha gente en twitter nos mandaba mensajes diciéndonos que les hubiera gustado que ahondáramos más o que tuviéramos más tiempo, o le pedían a la estación que nos diera un programa.

Entonces nos dimos cuenta que sí hay gente que quiere más profundidad, más tiempo, hasta más lentitud, que puedas escuchar una discusión entre dos personas, que no haya prisas y que puedas procesarlo».

¿Cuál es la proyección a futuro del proyecto?

«El proyecto no tiene fines de lucro, no queremos llegar a ningún tipo de números ni nada que pueda ser cuantificable; el objetivo es que cada vez llegue a más personas que estén interesadas, y nunca sacrificar ni el formato, ni los temas, ni la discusión y lo que se puede decir o no se puede decir con tal de tener más audiencia, y pues en esto puentes nos apoya porque es un proyecto que se sustenta con las donaciones de las personas por patreons, nadie la gana dinero aquí y la producción se mantiene por lo que la gente que escucha quiera donar a través de la plataforma.

El único objetivo sería poder llegar a más personas sin sacrificar ni temas, ni formato, ni profundidad de discusión.

El Patreon más bajo para Estética Unisex creo que son tres dólares al mes, puedes donar hasta un dólar, o solo una vez donar de lo que sea, se agradece».

TE PUEDE INTERESAR:

ESCUCHA EL PODCAST ESTÉTICA UNISEX

LOS MILLENNIALS COGEN DISTINTO Y LOS BESOS NEGROS LO DEMUESTRAN

50 AÑOS DE CULTURA POP EXPUESTOS EN EL FOTO MUSEO CUATRO CAMINOS

MAD MAX: FURY ROAD, EL CABALLO DE TROYA DEL FEMINISMO

LEE CHEN DAO: CULTURA POP EN LA CHINA POSREVOLUCIONARIA

DELADESO, TODA LA CULTURA POP ES UNA PIZZA CON MUGRE