Winnie The Pooh: Blood and Honey estrena tráiler oficial lleno de sangre y suspenso

Al principio de este año, se dio a conocer que varias obras de literatura pasaron a ser del dominio público, entre ellas la escrita por Alan Alexander Milne, el escritor detrás de Winnie The Pooh. Fue por mayo cuando fuimos conociendo las primeras imágenes de la adaptación cinematográfica Winnie The Pooh: Blood and Honey.

Este trabajo independiente, estará lleno de terror, momentos slashers y suspenso llevado al llamado género del «home invasion». El director detrás de esta nada tierna y carismática de esta adecuación del texto a la pantalla es Rhys Frake-Waterfield, quien mencionó al momento de darse a conocer las primeras imágenes, que la cinta se encontraba en pleno rodaje.

La respuesta del público ante los fotogramas fue de tal magnitud, que debieron acelerar los trabajos, anunciando en julio que la película estaba lista para entrar a post-producción. «Vamos a asegurarnos que sea bueno, es nuestra prioridad».

¿De qué va Winnie The Pooh: Blood and Honey?

De acuerdo a lo visto en las imágenes y el tráiler oficial que salió este día, veremos al osito cariñoso junto a Pigglet, sólo que en esta ocasión estarán sufriendo los estragos del abandono por parte de su amigo Christopher Robin, llegando a la locura y psicopatía.

Luego que Christopher Robin se fuera a la universidad e hiciera su vida como si nada, regresa al bosque de los 100 acres, acompañado de sus nuevas amistades, pero olvidó un pequeño detalle, a sus amigos de algodón relleno, quienes los reciben de una forma muy, amistosa, por decir algo.

Este «home invasion» tendrá martillazos, tortura, momentos de cacería y sangre, mucha sangre. Y claro que no veremos una gran producción, sin embargo, el tráiler nos muestra que pasaremos un gran momento de tensión o diversión, de acuerdo a cómo lo vayas aceptando en tu ser.

Por el momento no hay fecha de estreno, pero de acuerdo al director, se plantea la posibilidad de estrenarla durante lo que resta de este 2022. Eso sí, Winnie The Pooh: Blood and Honey no se estranará en las salas de cine, ya que la productora Jagged Edge Production maneja solamente la posibilidad de estrenarla directo en formato casero, DVD o BluRay, y la posibilidad de verla a través del video on demand.