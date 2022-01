«X»: EL NUEVO TRAILER DE LA PELÍCULA DE TERROR DIRIGIDA POR TI WEST

«X», es la nueva película dirigida por Ti West y acaba de estrenar tráiler. Se trata de una cinta clasificada en el género de terror. La dirección, el guion y edición quedaron a cargo del mismo cineasta. En este nuevo adelanto se confirma la participación en los papeles protagónicos de Mia Goth, Kid Cudi, Jenna Ortega y Brittany Snow. El estreno oficial está programado para ser lanzado el próximo 18 de marzo de 2022 por la conocida productora A24.

La verdad es que apenas estábamos digiriendo el increíble trabajo de Lamb, cuando A24 nos suelta un vistazo a su nueva producción. Y es que Ti West nos genera expectativas muy altas gracias a sus proyectos anteriores como The Roost (2005), The House of the Devil (2007) y The Innkeepers (2011). Y ni se diga el elenco que armaron, pues los actores ya traen un buen currículum de películas también en territorios del horror. Jenna Ortega (SCREAM; You), Mia Goth (Suspiria; A Cure for Wellness), Scott Mescudi (Don’t Look Up; Creepshow) y Brittany Snow (Prom Night; Pitch Perfect).

La sinopsis y el tráiler nos dan pequeños vistazos sobre la trama. La cual cuenta la historia de un grupo de cineastas que se preparan para filmar La hija del granjero, en 1979. Es entonces que llegan a la pintoresca y tétrica granja en la zona rural de Texas para filmar su preciada películas porno. Sin embargo, cosas extrañas comienzan a pasa después de que los anfitriones que les rentaron la casa los atrapan en el acto. La combinación de sangre, violencia, horror y sexo parecen ser un excelente combo por parte de Ti West.

La nueva Masacre en Texas

Tras la revelación de esta cinta, los expertos han comenzado a etiquetarla quizás como el nuevo éxito del terror que llegará a destronar a La Masacre en Texas. X, está ambientada precisamente en los años 70s y toda la estética es increíblemente perfecta. Así es como Ti West le da vida a un par de géneros aparentemente distintos, el porno antiguo, terror, drama con mucho estilo y una genialidad retro que se desborda.

Cabe mencionar que X es el primer largometraje del cineasta en seis años. Recordemos que su última película fue el western In a Valley of Violence de 2016, protagonizada por Ethan Hawke y John Travolta.