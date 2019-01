XX AÑOS DEL VIVE LATINO

La cuenta regresiva para la vigésima fiesta del festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino ha comenzado. Después de haber anunciado las bandas y proyectos que formarán parte de esta edición, llegó la hora para dar a conocer todas las actividades que rodearán a la máxima fiesta del rock latino, que se realizará el 16 y 17 de marzo en el sitio que lo ha cobijado y arropado durante 4 lustros, el Foro Sol.

Es así que, para este nuevo viaje sonoro, la presencia de las agrupaciones de habla hispana se hace doblemente fuerte. Con esto, el festival Vive Latino vuelve a sus raíces, mismas que dieron como fruto una rápida y contundente consolidación de la escena del rock en español, tanto en México como en Latinoamérica.



¡LA HISTORIA CONTINÚA!

XX AÑOS DEL MÁS IMPORTANTE

FESTIVAL IBEROAMERICANO DE CULTURA MUSICAL VIVE LATINO

Los proyectos solistas y bandas que conforman la edición número 20 de esta magna celebración musical son (en orden alfabético): Alemán, Bandalos Chinos, Bengala (reencuentro), Bomba Estéreo (única presentación en México durante el 2019), Bowie: André & Amigos (homenaje a David Bowie), Bunbury (cierre de su Ex Tour), Café Tacvba (festejo de 30 aniversario), Caifanes, Cirse, Correos, Daniela Spalla, Dillon Francis (con invitados especiales latinos), División Minúscula, Draco Rosa, Editors, El Gran Silencio, El Tri (festejo de 50 aniversario), Los Estrambóticos, Fantastic Negrito, Fermín IV, Flor de Toloache, Foals, Fobia (celebración de 30 aniversario), Galindo, Gandhi, Guasones, Haelos, Hello Seahorse!, Ilegales, Intocable, Javier Bátiz, Juanes, Juanse (ex vocalista de Ratones Paranóicos), Jumbo, Kill Aniston, Korn (festejo del 20 aniversario de su disco Follow the Leader), La Castañeda (conmemoración de 30 aniversario), La M.O.D.A., La Orquesta Damaso Perez Prado (festejando un siglo de vida), La Orquesta Mondragón, La Pingos Orquesta, La Sexta Vocal, Lanza Internacional, Liquits, Los Afro Brothers, Los Tres (el gran regreso a los escenarios de Alvaro Hénriquez), Los Viejos, LP, Mabiland, Machingon, Mad Tree, María Barracuda, Mateo Kingman, Miguel Mateos, Miranda!, Nach, Noah Pino Palo, Odisseo, Oi-Skall Mates, Óscar Chávez, Rastrillos (festejo de 25 aniversario), Rawayana, Rude Boys, Santa Sabina XXX (celebración de 30 aniversario y homenaje a Rita Guerrero), Santana, Siddhartha, Ska-P (su gran retorno a México), Skip & Die, Snow Patrol, Sonido Gallo Negro, Stoner Love, Technotronic, The 1975, The Bomboras, The Inspector Cluzo, The Plastics Revolution, Tino el Pingüino, Too Many Zooz, Turf, Vaquero Negro, Viva Suecia, Ximena Sariñana y Zona Ganjha.

El Vive Latino agradece el apoyo de los patrocinadores que creen en este proyecto y reconoce su apoyo durante la organización del mismo. Es importante recalcar que cada una de estas marcas están preparando activaciones sorprendentes para todos los asistenes.

Indio

Pepsi (¡Bienvenido a todos nuestros festivales!)

Doritos

Citibanamex

Apple Music

Aeroméxico

GNP

Dulces Vero

Oggi Jeans

Jhonny Walker

Prudence

Monster

Tajín

Nazil

Uber

Cinemex

Por tercer año consecutivo regresa “El Parque”, la zona apta para el público más chiquito del festival. Sin importar la edad, y porque Vive Latino es de todos, existe este espacio dedicado y perfecto para los asistentes más pequeños, que inician su camino por el mundo festivalero. Aquí, podrán estrenarse en la serigrafía y el skate. También, participarán en el torneo de Air Guitar, transformar su look en la fábrica de rockstars o llevarse un bonito recuerdo de la cabina de fotos, entre otras actividades.

Regresa por tercer año consecutivo El Parque. También, estarán Ambulante, Casa Comedy, Vive Altruista, Momentos Indio, El Tianguis Cultural del Chopo, Disqueras Independientes, Pronatura, Mercadillo, Lucha Libre AAA y muchas actividades que formarán parte de este XX Aniversario

Cabe destacar que este año se sumará la School of Rock, ellos buscarán a los headliners del futuro, y que estará curada e intervenida por músicos. Además, contará con servicios especiales como cambiadores, baños exclusivos para niños y aguas gratis. Busca los boletos especiales para rockeritos, de 3 a 12 años, a partir del primer sábado de febrero.

Para tener una mejor experiencia dentro del festival seguirá Cartera VL. Con esta pulsera, podrás comprar de manera práctica, segura y rápida en barras, puestos de comida, food trucks, ambulantes y merch oficial. Igual que en 2018, podrás recoger tu CARTERA VL en los puestos de recarga, le pones saldo y te olvidas del efectivo o las tarjetas. Al igual que el año pasado, ésta será la única forma de pago dentro del festival.

Asimismo, retorna, por cuarto año continuo, la Carpa Casa Comedy, donde los asistentes gozarán de las apariciones de los standuperos más importantes y exitosos del momento. El talento que formará parte en este 20 aniversario será:

Sábado 16 de marzo

Ray Contreras

Lalo Elizarrarás

Camilo Sánchez (Colombia)

Paco Huidobro y amigos

Mau Nieto

Domingo 17 de marzo

Pablo Morán

Juan Carlos Escalante

Ibrahim Salem (Colombia)

La Bea

El Diablito – Mauricio Barrientos

Del mismo modo, regresará por noveno año ininterrumpido la Carpa Ambulante, todo un clásico infaltable del Vive Latino, donde se presentará un gran abanico de documentales y películas relacionadas con el mundo de la música, que serán presentados por músicos ad-hoc a cada tema. Los “rockumentales” que formarán parte de esta edición son:

Almost Fashionable: A Film about Travis

Matangi/Maya/M.I.A.

Bad Reputation

Yo no soy guapo

Rita, el documental

XTC: This is Pop

Gimme Danger

De igual manera, y por cuarto año, llegará #Vive Altruista. El espíritu inclusivo del Vive Latino es palpable gracias a la accesibilidad para ingresar al Foro Sol y la Zona Restart, diseñadas para que disfrutes al máximo del festival si tienes alguna discapacidad.

Pronatura, es otro de nuestros principales actores, y es una organización sin ánimo de lucro y dedicada a conservar la biodiversidad de México que lleva trabajando de la mano con Vive Latino desde 2011. El festival lleva a cabo estos esfuerzos desde el 2012. Gracias al Vive Latino, se han mitigado 5 mil 380 toneladas de CO2, mientras que el público ha contribuido a la mitigación de mil 257 toneladas. Juntos, han ayudado a plantar más de 13 mil 200 árboles en 5 regiones de Oaxaca, beneficiando a 12 comunidades. Esto ha beneficiado a 2 mil 500 personas directamente y 14 mil 000 indirectamente en la región.

Si quieres formar parte, no olvides comprar tu pin en los stands de Pronatura; con esto contribuirás a la mejora del medio ambiente. Por si fuera poco, puedes ganar un viaje a Oaxaca con la banda Odisseo para conocer el proyecto al que brinda recursos esta compañía.

Una de las nuevas atracciones para este 2019 dentro del Vive Latino será la incursión de una actividad con identidad 100% mexicana, la llamada y afamada lucha libre, que de la mano de la compañía Triple AAA se hará presente, con 4 luchas por día y un título de campeonato en juego, con sus grandes figuras del cuadrilátero nacional. Entre los gladiadores se encuentran:

Psycho Clown

La Parka

Texano Jr.

Dave The Clown

Murder Clown

La Parka Negra

Argenis

Lady Shani

Vanilla

Mizteziz Jr.

Bengala

Niño Hamburguesa

Averno

Chessman

Tras cinco años de historia, el podcast oficial del festival, Señal VL, se transformó en una plataforma multi-contenidos. De la mano de Apple Music, donde ya figura como curador de playlists, genera semana a semana entrevistas, coberturas y todo el contenido que marca el pulso de la escena hispanoamericana. ¡Visita apple.co/SeñalVL y mantente al día!

Cabe destacar que el gobierno de Tlalnepantla, junto con el Instituto de Cultura y las Artes, te darán un aventón de ida y vuelta al Vive Latino con el programa Vive Cultour; transporte seguro y lo mejor de todo: ¡es gratuito! Si vives en Tlalnepantla o municipios aledaños aprovecha este transporte para que puedas disfrutar hasta el último acorde del festival sin preocuparte por el regreso. Para más informen y reglas de operación consulta www.facebook/culturatlalnepantla.

Y para cerrar con broche de oro, encontrarás toda la información de primera mano, actividades, noticias, información sobre los grupos y proyectos y detalles en la APP oficial del festival, la cual puedes llevar en tu celular. Sólo debes descargar la App de Vive Latino. También puedes armar tu propio horario y navegar en el mapa geolocalizable.

A la par, habrá diferentes zonas de vendimia y esparcimiento como lo son el Tianguis Cultural del Chopo, Zona Gastronómica, Firma de Autógrafos, Disqueras Independientes, Mercadillo, ONG’s, Activaciones de Patrocinadores y un sin fin de actividades para chicos y grandes.

Ahora, este 2019, el Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino cumplirá dos décadas de vida. Cuatro lustros de presentar en sus escenarios a los mejores exponentes del rock hispanoparlante y sus distintas vertientes. Es así que todo está listo para que los próximos 16 y 17 de marzo, el Foro Sol de la CDMX, sea una vez más la sede de esta importante y maratónica fiesta musical.

Para más detalles, visita www.vivelatino.com.mx o las redes sociales del festival. Ahí encontrarás la información oficial, contenidos especiales y todas las respuestas a tus dudas.

#20añosVL19

TE PUEDE INTERESAR