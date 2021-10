YOSHIMOTO NARA Y SUS FAMOSAS «NARA GIRLS»

Yoshimoto Nara es un artista japonés mejor conocido por sus pinturas de niños y animales de apariencia dulce pero a la vez siniestros. El pintor es contemporáneo del artista Takashi Murakami, pues Nara ha sido influenciado por la cultura popular tanto de la sociedad oriental como de la occidental. Su práctica versátil explora temas de aislamiento, rebelión y espiritualidad a través del grabado, la pintura, la escultura, la cerámica y las instalaciones.

“Debido a las imágenes con las que suelo trabajar en mis pinturas, imágenes que algunas personas malinterpretan como manga, no mucha gente vería este lado espiritual de mi trabajo. El hecho es que nunca he dicho ni una sola vez que he sido influenciado por el manga japonés. Durante mucho tiempo he creado mi arte desde un punto de vista espiritual. Está lleno de consideraciones religiosas y filosóficas.» Yoshimoto Nara

Art pop japonés

La historia de Yoshimoto comenzó en Hirosaki, Japón, él estudió en la Universidad de Bellas Artes y Música de la Prefectura de Aichi, donde obtuvo su BFA y MFA. Más tarde ingresó en la Kunstakademie Düsseldorf a finales de la década de 1980. Nara ha comentado que su arte surgió del movimiento art pop japonés de 1990. Trata temas sencillas e ingenuas, pero poderosas representadas por niños o animales como ya se mencionaba en un inicio. Normalmente llevan armas y mantienen una mirada inquisitiva, pueden parecer obscuras pero para Nara sus creaciones no son en absoluto agresivas.

Sus personajes lo llevaron a convertirse en artista de culto, sus obras se clasifican como naïves, bizarras, perversas y atrevidas que intrigan por su simbolismo en la frialdad y la violencia. Se observan en ellas claras influencias de los dibujos animados estadounidenses, el anime, el grafiti y el arte punk para amalgamar la inocencia y la malicia humana en productos que muchos enmarcan dentro del Japón de la posguerra.

Las niñas de mirada extraña tienen una interesante historia, pues desde sus inicios trazó a lápiz las siluetas de sus características chicas sin edad de grandes ojos y a la vez amenazantes. Fue en 1991 cuando presentó The Girl with the Knife in Her Hand las cuales se conocen como Nara girls. Las obras del artista se encuentran en importantes colecciones como la del Art Institute of Chicago, el National Museum of Art en Osaka y la Rubell Family Collection en Miami, entre otras más.