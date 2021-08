YOUTUBERS QUE HICIERON CONTENIDO PARA ADULTOS

Todos hemos pasado por diversas situaciones, a veces realizamos cosas o trabajos que en un principio pueden no enorgullecernos o que en ese entonces era lo mejor para nosotros. La problemática viene cuando cambias de empleo y comienzas de cero, creyendo que nadie sabrá sobre tu pasado, pero nunca falta quién se ponga de stalker o comience a indagar, tal y como le pasó a estos youtubers que si bien ahora tienen exitosos canales en la plataforma, su pasado en la industria para adultos les ha dejado marca, para bien o para mal.

El siguiente listado comprende personalidades que anteriormente trabajaron en la industria del porno y que tras su salida, encontraron en YouTube una forma de seguir generando dinero mediante videos, aunque ya muy alejado de lo que algunos observaron en páginas o canales de tv para mayores de 18 años.

Channon Rose

A los 17 años, Channon dejó la escuela y encontró trabajo como bailarina de streaptease; vivía sola y necesitaba dinero para subsistir y el cine porno le empezó a dar lo necesario para subsistir. Tras 8 años en el cine para adultos, Channon decidió sacar su canal en Youtube, donde da consejos de belleza, moda, cosas D.I.Y (do it yourself) y opiniones; tiene más de un millón de seguidores pero no se conformó con un canal, ya que tiene uno secundario (qué raro que los youtubers hagan eso) donde cuenta situaciones en su vida y el día a día. Por cierto, no le apena su pasado aunque ha recibido críticas por trabajar en la industria porno.

Vitalyzd TV

Según cuenta el propio Vitalyzd, aceptó una oferta para participar en una cinta porno para poder liberarse de un padre abusivo y maltratador, del cual su madre también era víctima. Aunque su video donde tiene sexo en una camioneta y muestra todo su cuerpo formado tiene miles de vistas, su canal en la plataforma del símbolo de play ha juntado más de 10 millones de suscriptores. El tema central de los vlogs son sobre el fisicoculturismo y el fitness, aunque a veces aborda su vida y realiza algunas bromas estilo cámara escondida, algo muy común de los youtubers. Seguro lo ubicas más como el espontáneo que aparece en eventos como el Super Bowl, Copas del Mundo de futbol y diversos eventos televisados a nivel mundial.

Zuzka Light

PornHub y YouPorn dieron a conocer a Zuzka, especialmente por los videos sexuales que hacía junto a su ex marido, aunque según ella, siempre se manejó en el perfil del softporn bajo el nombre de Susana Spears. Para esta actriz, modelo y coach fitness en la actualidad, su paso por la industria para adultos fue humillante. Tras separarse de su pareja, cambió radicalmente su estilo de vida y visión de la misma, abrió su canal en Youtube y ahora da consejos sobre fitness y rutinas de ejercicios, todo enfocado a mujeres. Con más de 800 mil suscriptores, ha logrado ponerse entre los youtubers favoritos para mantenerse saludable en esta pandemia por covid-19.

Funtoys Collector Juguetes y Juegos

Nunca ha mostrado su cara frente a la cámara desde que abrió su canal de YouTube, el cual está dedicado a hacer revisiones, unboxing y explicar los juegos y juguetes que lanzan marcas como Play Doh, Disney, Nickelodeon, Mattel, etc. La persona detrás de este canal es la actriz porno conocida como Sandy Summers, esto se supo gracias a que varios fans dijeron reconocer su voz por las películas donde ha participado, incluso fue exhibida por un otro youtuber, lo cual generó que miles de personas fueran a comentar a los videos de Funtoys sobre su pasado en el cine para adultos, lo cual derivó en que desactivara esa opción de poder escribir en cada clip. Además que desde el 2019 no ha vuelto a subir un video, tal vez por la misma situación de ser denostado su trabajo por lo que en el pasado realizó.

Mia Khalifa

Lo de Mia es algo completamente estruendoso, la actriz porno más buscada y conocida de los últimos 10 años, dejó la industria del porno por los abusos tanto en contratos laborales como al momento de filmar las escenas de sexo. Pertenece al bloque de actrices que luchan contra la explotación sexual en la industria del porno. Aunque su carrera fue corta dentro de este tipo de cine, apenas un año, realizó casi 30 películas sexuales, incluida una donde tiene sexo mientras lleva puesto un hijab, por lo que fue duramente criticada en su país de origen, Libano. Tras salir de ese mundo, Mia se convirtió en asistente legal y contable, y sacó su canal de Youtube, donde sus videos son sobre ciertos momentos de su vida, consejos de maquillaje, moda e incluso tiene participación con otras youtubers.

Aunque como tal, su éxito no fue en esta plataforma, ya que Twitch y Tik Tok es donde lidera las vistas, si tiene una fuerte fanbase con casi 900 mil suscriptores.

