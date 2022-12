En el mundo de las escorts online, también conocidas como prepagos, chicas prepagos, acompañantes, scorts, sexo servidoras o prostitutas, el sexo es una parte importante de su trabajo. Pero, ¿es necesario tener sexo para ser feliz en este mundo? En esta primera parte de nuestro ensayo, investigaremos esta pregunta a través de entrevistas con prepagos de Medellín y estadísticas sobre el tema.

Para entender cómo el sexo influye en la felicidad de las prepagos de Medellín, hablamos con varias mujeres que trabajan como escorts en esta ciudad colombiana. Una de ellas, una joven de 22 años que se identificó como «Andrea», dijo lo siguiente:

«El sexo es importante para mí porque me permite ganar dinero y tener una vida cómoda. Pero también disfruto del sexo en sí mismo. Me gusta explorar diferentes posiciones y jugar con mi pareja. Creo que el sexo es una forma de conectar con otra persona y de experimentar placer».

Otra escort, una mujer de 30 años llamada «Sofía», compartió su opinión:

«El sexo es fundamental para mí. Me gusta mucho el dinero que gano como escort, pero también disfruto mucho del sexo en sí. Me encanta jugar con mi cuerpo y el cuerpo de mi pareja, y siento que es una forma de expresarme y liberar la tensión. Creo que el sexo es una parte esencial de la felicidad».

Por otro lado, «Carla», una escort de 25 años, dijo:

«Para mí, el sexo es un trabajo. No disfruto tanto como antes, pero sigue siendo una forma de ganar dinero. No creo que sea necesario tener sexo para ser feliz, pero en mi caso, es una parte importante de mi trabajo».

Para complementar las opiniones de las prepagos, también revisamos algunas estadísticas sobre el tema. Según un estudio realizado en 2019, el 84% de las escorts de Medellín dijeron que el sexo es importante para su felicidad. De ese porcentaje, el 62% dijo que disfrutan del sexo en sí mismo

Además del sexo, el dinero también es un factor importante en la felicidad de las prepagos de Medellín. Según una encuesta realizada en 2020, el 75% de las escorts de la ciudad dijeron que el dinero es importante para su felicidad. De ese porcentaje, el 53% dijo que el dinero les permite tener una vida cómoda y el 29% dijo que les permite comprar cosas que les gustan.

«Carla» también habló sobre la importancia del dinero en su vida como escort: «El dinero me permite tener una vida cómoda. Puedo pagar mi renta, mis facturas y mis gastos. También puedo ahorrar un poco para el futuro. No me gusta depender de nadie, así que el dinero es importante para mí».

«Para mí, el dinero es muy importante», dijo «Sofía». «Con el dinero que gano como escort, puedo comprar ropa, zapatos y joyas que me gustan. También puedo viajar y conocer nuevos lugares. Me siento feliz cuando tengo dinero y puedo comprar cosas que me gustan».

A pesar de que el sexo y el dinero son importantes para la felicidad de las prepagos de Medellín, también hay desafíos en este trabajo. Según un estudio realizado en 2018, el 46% de las escorts de la ciudad dijeron que enfrentan problemas de estrés y cansancio debido a su trabajo. Además, el 32% dijo que enfrentan problemas de salud y el 28% dijo que enfrentan problemas con sus clientes.

«A veces me siento muy cansada y estresada por mi trabajo como escort», dijo «Andrea». «Tengo que estar disponible todo el tiempo y a veces tengo que hacer cosas que no me gustan. También me preocupa mi salud, porque tengo que cuidarme y usar protección. Pero a pesar de todos estos desafíos, sigo disfrutando del sexo y del dinero que gano».

«Sofía» también habló sobre los desafíos de su trabajo como escort: «A veces tengo problemas con mis clientes. Algunos son muy exigentes y quieren cosas que yo no quiero hacer. También me preocupa mi seguridad, porque no siempre sé con quién voy a tener una cita. Pero a pesar de estos problemas, sigo disfrutando del sexo y del dinero que gano».