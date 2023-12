La importancia de involucrar a toda la familia en la gestión financiera

Ciertamente, el manejo de las sociedades y las familias tienen que ver con diversos factores. Por supuesto, el dinero es fundamental no solo para planes a corto, mediano y largo plazo, sino prácticamente para todo lo que nos rodea en nuestras vidas. El pagar los servicios básicos, en algunos casos el alquiler, estudios, comodidades, etcétera. La lista es bastante larga, la cual puede incluir momentos de esparcimiento como el uso de Verde Casino para hacer algunas apuestas y ganar algo de dinero en el proceso.

Claro está, todo esto va a depender también de los ingresos y la gestión financiera que se haga. En el mundo actual en el que vivimos, ahorrar e invertir son acciones fundamentales para garantizar no solo el futuro de un individuo, sino de toda su familia. A continuación, estaremos hablando sobre ellos y la importancia de involucrar a todos los miembros de la familia en las aspiraciones y metas de carácter económico.

¿De qué se trata todo esto?

Para tener una idea más acertada sobre el asunto, es imperativo entender el concepto de planificación familiar. Ya que, gracias a esto, el conjunto de personas puede contar con una estrategia que les pueda favorecer en diversas etapas de la vida. Y cuando hablamos de esto, claramente tiene que ver con la gestión financiera de cada uno de los individuos que conforman la familia.

Los diversos pasos de la gestión financiera familiar

Presupuesto

Para comenzar, se puede hablar de un presupuesto, del hecho que se tiene que llegar a ciertos ahorros para lograr un objetivo. Que en este caso podrían ser unas vacaciones, comprar una casa, un automóvil y paren de contar. En dado caso, inclusive podrían buscar una meta a corto plazo como ahorrar para una consola de Playstation 5. Pero cuando se habla de ahorros, usualmente se trata de los tópicos más importantes para construir un hogar.

Inversiones

Si bien se puede ahorrar parte del dinero que vaya ganando, tampoco está de más ver la posibilidad de invertir esos mismos ahorros. Por supuesto, hay mercados que son más fructíferos que otros, como el caso de los bienes raíces. Pero esto ya dependería de una decisión de pareja e inclusive lo que puedan aportar otros miembros familiares. Después de todo, el objetivo de invertir es que las cosas salgan bien y contar con un plan de retiro. Eventualmente, la mayoría de nosotros terminaremos como personas de la tercera edad y lo más sensato sería generar dinero de manera pasiva. Ya sea por medio de alquileres, algún negocio, entre muchas otras cosas más.

Gastos educativos

Cuando se tienen hijos, lo primero que piensa la pareja, al menos las que tienen metas a largo plazo, es que su descendencia cuente con la mejor educación posible. Es por ello que muchos padres también ahorran para llevar a sus hijos a la universidad. Esto forma parte también de la planificación familiar, pero no verá la luz hasta dentro de unos años después. Sin embargo, muchas familias ven esto también como una inversión y que sus hijos mantengan el legado familiar con un trabajo bien remunerado al tener un mejor CV que muchas otras personas.

¿Por qué es importante involucrar a toda la familia en la gestión financiera?

En primer lugar, hay muchas razones de peso para involucrar a todos los elementos de un grupo familiar. El primero de ellos tiene que ver con crear una guía para su futuro financiero. Si de verdad no se hace un plan a corto, mediano o largo plazo, la familia en cuestión podría prácticamente quedar en la calle. Igualmente, hay que entender que no todos los elementos de la familia pueden trabajar. Los padres quizás podrían hacerlo, pero los hijos no pueden hasta cierta edad dependiendo de las leyes de cada país. Asimismo, de tener a un abuelo en el núcleo familiar es probable que esté retirado y no pueda trabajar como lo hacía en sus mejores años.

Por otro lado, también se pueden detectar riesgos y oportunidades mucho antes que se puedan dar. Ya con unos buenos ahorros o en dado caso con una inversión, se puede ver si se mantienen las cosas en la dirección que se llegó a proponer en primer lugar o se cambia. Y por último, pero no menos importante, lo mejor es que todos los miembros del grupo se mantengan en la misma página. De esta forma se evitan malentendidos y problemas que puedan surgir con el paso de los años. El mejor ejemplo de una confrontación puede ser cuando muere un familiar y todos los elementos de la misma se pelean por la herencia.

Como se puede observar, la planificación familiar con respecto a las finanzas es la mejor decisión que se puede tomar para poder construir un futuro. Con la toma de decisiones adecuada y evitando actuar bajo impulso, los resultados pueden llegar a ser extraordinarios.