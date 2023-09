La importancia del marketing en el negocio del juego online

Los casinos online y las casas de apuestas deportivas tienen una dura lucha para conseguir que los jugadores se registren en su página web en lugar de la página web de la competencia. Para ello tienen que llevar a cabo estrategias de marketing de lo más atrevidas y curiosas, además de las herramientas y estrategias más asentadas que ya tienen comprobado que funcionan perfectamente para conseguir atraer nuevos jugadores de forma constante y retener a los jugadores existentes para que no se vayan a jugar a otro casino o casa de apuestas.

Veamos ahora algunas de las principales herramientas de marketing que tienen a su disposición.

Marketing de afiliados

El marketing de afiliados se realiza en numerosos sectores, por no decir prácticamente todos, pero quizás el más conocido es el comercio electrónico. Por ejemplo, muchos sitios web analizan productos que están a la venta en Amazon para posteriormente incluir un enlace de afiliado que redirige al usuario a Amazon a través de su programa de afiliados. Con esto, tras ayudar al usuario a resolver dudas acerca de un producto que está investigando porque tiene interés en comprar, pueden obtener ciertos ingresos en forma de una pequeña comisión que el sitio web ganaría sin que al comprador le cueste más dinero adquirir ese producto en Amazon. Es una forma en la que el usuario puede recompensar el trabajo del sitio web de reseñas sin asumir ningún coste extra además de la compra del producto, simplemente comprando a través del enlace de afiliado del sitio web en lugar de acceder directamente a Amazon y buscar allí el producto.

En los sitios de juego en línea este marketing es muy popular también. Y como ocurre con el ejemplo anterior, hay sitios web que hacen un gran trabajo de análisis y comparativas mientras que otros no lo hacen y lo único que buscan es obtener ingresos gracias al marketing de afiliados. Aquí por ejemplo podemos ver un sitio de reseñas que no parece recomendar demasiados casinos, por lo que parece que hace un buen filtro respecto de los casinos que realmente merecen ser recomendados y los que no. Otros sitios de reseñas directamente recomiendan y listan todos los casinos online para tratar de obtener más ingresos, lo cual repercute negativamente en el jugador, quien no tiene garantías de terminar en un casino online realmente fiable.

Bonos y promociones de bienvenida

Esta es una herramienta que tienen los casinos online para hacer más atractivo su casino respecto de otros casinos que compiten con ellos por obtener el registro del usuario. En algunos países estos bonos de bienvenida se han prohibido, como es el caso de España, mientras parece que en otros países como Italia tienen intención de prohibirlos a corto o medio plazo. En los casinos europeos o mundiales podemos encontrar todavía este tipo de promociones que ofrecen una gran cantidad de dinero extra a los jugadores tras el registro y primer depósito de fondos.

En algunos casos incluso algunos casinos ofrecen bonos sin depósito que permiten a los usuarios probar el casino y los juegos del mismo antes incluso de tener que depositar dinero para jugar.

Anuncios en medios audiovisuales

Otro de los grandes canales de marketing de los casinos online es mucho más tradicional: los anuncios en televisión y radio. En países como España los anuncios en televisión están restringidos a ciertos horarios, por lo que durante el día no podremos ver este tipo de anuncios en televisión. No obstante, en partidos de fútbol podemos ver anuncios de casas de apuestas durante todo el descanso, así como en el propio campo en la mayoría de ligas del mundo. En este sentido, España vuelve a ser una excepción al haber prohibido la publicidad y patrocinios de casas de apuestas deportivas o casinos a los equipos deportivos, algo que sin duda ha impactado negativamente en las cuentas de resultados de los clubes de primera división, los cuales venían obteniendo grandes cantidades de dinero teniendo como patrocinadores principales a muchas de estas casas de apuestas.

Colaboraciones con influencers o personajes famosos

Volvemos a tener que mencionar a España como una excepción a esto, ya que, tras la última normativa referente a la publicidad de juego en línea, no pueden hacer promociones con personajes famosos. Por tanto, no pueden recurrir a actores, actrices o deportistas para promocionar sus sitios de juego en línea como lo venían haciendo en los últimos años.

Sin embargo, fuera de España esto sigue siendo algo habitual y muchos de los mejores deportistas del mundo tienen contratos de publicidad millonarios con casinos online y casas de apuestas deportivas que suelen promocionar a través de sus propias redes sociales, donde millones de fans siguen a estos personajes y sin duda una buena cantidad de ellos probarán muchos de los productos o servicios que estas estrellas publicitan.

Conclusiones finales

Como podemos ver, el marketing de las casas de apuestas y casinos online es un pilar fundamental del negocio, ya que necesitan tener un flujo constante de nuevos usuarios en el casino para poder obtener beneficios, pero en países como España esta tarea de captación está volviéndose cada vez más difícil. Además, tenemos que tener en cuenta que los operadores de juego con licencia en España no compiten únicamente entre ellos, sino que también compiten con el resto de casinos online internacionales que no tienen estas restricciones al operar bajo licencias de juego ajenas a España. Sin lugar a dudas una competencia cada vez más dura en la que tienen que luchar con una gran desventaja respecto de todos estos casinos. Algo que hace que cada vez más operadores abandonen España al no encontrar la rentabilidad esperada en este mercado.