En esta nueva era tecnológica, el dinero se hace cada vez más virtual. Si ya te impresionan las tarjetas débito o crédito, las criptomonedas, como el Bitcoin, te van a dejar boquiabierto. Su volatilidad te puede dar grandes riquezas, oportunidades de inversión y de negocio.

¿Quieres apostar en las criptomonedas? ¡No te preocupes! En nuestro artículo te dejamos los mejores consejos de cómo invertir en Bitcoin para que vayas con paso firme y aprendas unas bases de educación financiera.

¿Qué es Bitcoin y cómo funciona?

El Bitcoin es una de las criptomonedas más famosas. Nació en 2008 como dinero digital sin nacionalidad ni regulaciones de un banco central. Una de sus características es que se trata de un código libre y se basa en la categoría de red entre iguales. Hoy ya se volvió una moneda oficial en países como El Salvador y la República Centroafricana.

El Bitcoin es seguro gracias a la tecnología blockchain, que se basa en una cadena de bloques con información codificada en la red y deja hacer transacciones sin intermediarios. Encuentras muchos lugares online y hasta empresas importantes que aceptan pagos con Bitcoin. Incluso, lugares de entretenimiento, como los casinos online. Aunque ha tenido cuestionamientos por el riesgo y la contaminación que produce, el Bitcoin se ha establecido con la importancia de cualquier moneda mundial.

Comenzar con educación financiera

Aunque el propósito del Bitcoin no era la inversión, sino descentralizar el capital, lo cierto es que actualmente se convirtió en una oportunidad de negocio. Si quieres invertir en él, debes reconocer en primer lugar cómo funciona el mercado, pues la volatilidad no deja de ser un riesgo.

La educación financiera convencional no es suficiente. Esto es porque, mientras las monedas tradicionales varían su precio de acuerdo con la inflación y las tasas de interés, tal como vemos en Estados Unidos, el Bitcoin se valoriza por su oferta y demanda. De ahí que su precio pueda cambiar rápidamente: te debes arriesgar mucho, pero puedes obtener ganancias altas.

Si quieres dar el primer paso, te aconsejamos consultar páginas web expertas, participar en foros, hacer cursos y leer libros sobre Bitcoin. Entre los más reconocidos están La visión de Satoshi: el arte del Bitcoin de Craig S Wright, Conceptos básicos de Bitcoins y Blockchains de Antony Lewis o El Bitcoin y su poder de Jerry Ryder.

Elegir una plataforma de intercambio

Además de identificar la volatilidad y asumirla, debes aprender de los brókers: los intermediarios entre compradores y vendedores de Bitcoin. Te aconsejamos fijarte que la plataforma del bróker que usarás esté regulada y cumpla con las normativas exigidas en países para no tener problemas. Cada bróker cobra comisiones, así que no sobra que hagas una comparación para saber cuál es el más rentable. Acá te dejamos tres de los más populares:

eToro: está regulado en varios países y encuentras otras criptomonedas. Te notifica de cambios en tiempo real para que hagas seguimiento a tus finanzas y puedes imitar estrategias de inversión.

Trade Republic: este bróker alemán está regulado en su país. También está registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España. Ofrece más de cincuenta criptomonedas, además del Bitcoin. A los usuarios les encanta porque los deja comenzar con sólo 10 euros.

Degiro: está regulado por varias comisiones financieras europeas. Tiene muchos mercados y puedes tener una cuenta adaptada a tu perfil y experiencia.

Crear y asegurar una cartera de Bitcoin

Las billeteras de criptomonedas te dejan almacenar tus activos con seguridad. Con ellas puedes hacer transacciones, convertir tus fondos a otras monedas y hacer pagos. Si quieres usar una, también debes revisar que cumpla con las normativas de tu país y tenga certificación internacional.

Puedes encontrar billeteras calientes, que siempre están online; billeteras tibias online que, además, se dejan descargar, y billeteras frías que nunca se conectan a internet y puedes llevar en tu computador o en una memoria. En el caso de las calientes, te recomendamos extremar tu ciberseguridad y no compartir dispositivos ni redes. Si tienes una billetera fría, o sea, en físico, debes proteger tus claves, tenerla en un lugar seguro y no contarles de su existencia a personas que no sean cercanas.

Estrategias de inversión en Bitcoin

Si quieres invertir en Bitcoin, puedes seguir estas estrategias:

Minar Bitcoin sólo si tienes las herramientas: si no quieres comprar las bitcoins, puedes hacer un trabajo de minería con un grupo de personas. Sin embargo, para ello necesitarás equipos especiales que te dejen sellar bloques y producir tus criptomonedas. Además, debes tener grandes conocimientos matemáticos y dedicar mucho tiempo.

Establece un presupuesto a largo plazo: de acuerdo con tus ingresos, analiza cuánto quieres invertir; es decir, cuánto arriesgar. Recuerda que se trata de un mercado volátil. Si es una inversión a largo plazo, debes resistir las pérdidas para disfrutar eventuales ganancias.

Si quieres invertir en trading, entrénate: te aconsejamos crear un plan de trading en el especifiques tus propósitos, cuánto te quieres arriesgar y en qué tiempo quieres abrir y cerrar operaciones. Para que estés más seguro, usa cuentas trading demo que te dejen entrenar sin riesgos y simuladores para poner a prueba tu plan de trading.

Puedes hacer trading intradía, que te deja obtener ganancias en un día; scalping, que te deja participar un día con el fin de tener ganancias pequeñas vendiendo y comprando; el trading tendencia, que mantiene una sola posición fija; el swing, que se adapta a las oscilaciones de precios, y el trading automatizado, que puedes hacer con programas informáticos personalizables.