Dónde ver todas las películas del Premio Ariel 2024

Los ganadores de los Premios Ariel 2024 recibieron sus respectivos galardones en la ceremonia el pasado 7 de septiembre. La entrega número 66 se llevó a cabo desde el Teatro Degollado de Guadalajara, celebrando una nueva edición destacando lo mejor del talento nacional e internacional. La gala estuvo llena de homenajesy se premiaron a las películas, actores, directores y equipos técnicos que marcaron el año cinematográfico.

Hubieron 22 distintas nominaciones y categorías que van desde “Mejor Película” hasta “Mejor Ópera Prima”. Éste año, la AMACC informó que se inscribieron un total de 174 películas, 69 largometrajes y 96 cortometrajes mexicanos, así como 9 películas iberoamericanas.

En esta edición 2024, «Tótem» de Lila Avilés fue la ganadora absoluta, llevándose el premio Ariel en cinco categorías.

Cabe señalar que los Premios Ariel comenzaron en 1946 junto con el establecimiento de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC).

Plataformas para ver las películas y cortos ganadores

Netflix

Tótem

La Sociedad de la Nieve

Desaparecer por completo

Temporada de huracanes

Familia

El último vagón

Perdidos en la noche

No voy a pedirle a nadie que me crea

La dama del silencio: El caso Mataviejitas

La oscuridad de La Luz del Mundo

Prime video

Todo el silencio

Heroico

Recursos humanos

Señora Influencer

Puan

Max

Confesiones

Una jauría llamada Ernesto

MUBI

Los colonos

On Demand

El eco

Kokoloko

A cielo abierto

Valentina o la serenidad

Masacre en Teques

Adolfo

Martínez

M20 / Matamoros Ejido 20

El águila y el gusano

Al otro lado de la niebla

Todos los incendios

La hembrita

Lista completa de ganadores

Cortometraje animación

Camille de Denise Raquel Roldán Alcalá.

Emme y sus días mutantes de Diego Acevedo.

Humo de Rita Basulto (GANADOR).

La canción del lago de Carlos Alberto Sallas Becerra, Beatriz Ariana Navarrete Ledesma.

La vieja y el cuervo de María Lucía Bayardo Dodge.

Nube de Diego Alonso Sánchez de la Barquera Estrada, Christian Arredondo Narváez.

Cortometraje documental

Charrascas de Carlos Hernández Vázquez.

Huachinango Rojo de Cinthya Lizbeth Toledo Cabrera.

KeMonito: La última caída de Teresa de Miguel Escribano.

Norte de Natalia Bermúdez (GANADOR).

Yaxche’oob de Pablo Cruz Villalba.

Cortometraje de ficción

Ángel de Hoze Meléndez.

Apnea de Natalia Bermúdez (GANADOR).

Chica de fábrica de Selma Cervantes.

El color de la habitación de Iván Löwenberg.

Patrona de Fanie Soto.

Dirección

David Zonana de Heroico.

Elisa Miller de Temporada de huracanes.

Lila Avilés de Tótem. (GANADOR)

Rodrigo García de Familia.

Tatiana Huezo de El Eco.

Largometraje documental

El Eco de Tatiana Huezo (GANADOR).

La dama del silencio. El caso mataviejitas | María José Cuevas.

La oscuridad de la Luz del Mundo de Carlos Pérez Osorio.

M20/Matamoros Ejido 20 de Leonor Maldonado García.

Una jauría llamada Ernesto de Everardo González.

Ópera prima

A cielo abierto de Mariana Arriaga, Santiago Arriaga.

Adolfo de Sofía Auza.

La hija de todas las rabias de Laura Baumeister.

Martínez de Lorena Padilla.

Todo el silencio de Diego del Río (GANADOR).

Película Iberoamericana

Al otro lado de la niebla (Ecuador) de Sebastián Cordero.

La hembrita (República Dominicana) de Laura Amelia Guzmán.

La sociedad de la nieve (España) de J.A Bayona (GANADOR).

Los Colonos (Chile) de Felipe Gálvez.

Puan (Argentina) de María Alché, Benjamin Naishtat.

Película

El Eco de De: Radiola Films. Dir. Tatiana Huezo.

Heroico de De: New Fiction Films S. de R.L. de C.V. Dir. David Zonana.

Temporada de huracanes de Redrum 15 S.A. de C.V. Dir. Elisa Miller.

Todo el silencio de Animal de Luz Films, S. de R.L. de C.V., This is why cinema, S.A. de C.V. Dir. Diego del Río.

Tótem de Limerencia Films, Laterna, Paloma Productions, Alpha Violet Production. Dir. Lila Avilés (GANADOR).