Courtney Love arremete en contra de PJ Harvey y la llama “maleducada”

En una entrevista para el medio londinense The Standard, Courtney Love habló sobre los artistas que participan en su nuevo álbum y mencionó que co-escribió canciones con varias personalidades de las que no puede revelar más detalles sobre pero entre las que se encuentran el vocalista de R.E.M. quien habló sobre esto para el New York Times.

Una de las cosas que más llamaron la atención de la entrevista es que mencionó que trató de contactarse con PJ Harvey pero está la ignoró. Dice haberle hecho saber lo grosera que había sido su actitud y de nueva cuenta, no obtuvo respuesta. El manager de PJ Harvey intentó suavizar las cosas, sin embargo, no eliminó la percepción de Courtney Love sobre la cantante y compositora inglesa.

Opuesto a este enojo, Courtney Love se mostró emocionada porque Will Sergeant de Echo And The Bunnymen accedió a trabajar con ella. Para mostrar su entusiasmo, lo catalogó como su “guitarrista favorito del planeta”. Además, mencionó que le gustaría trabajar con Kendrick Lamar, Lana del Rey, Doja Cat, Stormzy, Dr. Dre, Snoop Dogg y Ice Cube.