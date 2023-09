Generación Z vs Millennials, ¿quién se ha adaptado mejor al nuevo entretenimiento online?

Desde plataformas de streaming hasta juegos en línea, pasando por redes sociales y aplicaciones móviles, nunca ha habido una oferta tan variada para que las distintas generaciones sociales podamos llenar nuestros momentos de ocio. Pero, ¿cómo se han adaptado cada uno de estas generaciones a este nuevo panorama? Aquí hemos desglosado cómo la Generación Z y los Millennials han asumido el cambio, abrazando o adaptándose a diversas formas de entretenimiento digital.

Las plataformas de streaming y la vorágine del ‘binge-watching’

Los Millennials, nacidos entre 1981 y 1996, fueron los primeros en vivir el cambio desde la televisión por cable hacia las plataformas de streaming. Con la llegada de servicios como Netflix, Hulu y Amazon Prime, esta generación se adaptó rápidamente al ‘binge-watching’ o consumo compulsivo de series y películas. No obstante, la Generación Z, nacidos entre 1997 y 2012, ha llevado este fenómeno a otro nivel, siendo nativos digitales y habiendo crecido en un mundo donde el streaming es la norma, no la excepción.

Videojuegos y la cultura de los eSports

Ambas generaciones han mostrado un interés significativo en los videojuegos, pero es la Generación Z la que ha crecido con los eSports como una forma legítima de entretenimiento y competencia. Los Millennials tal vez iniciaron la tendencia con juegos como ‘Counter-Strike’ y ‘World of Warcraft’, pero la Generación Z ha tomado la antorcha con títulos como ‘Fortnite’ y ‘League of Legends’, que no solo ofrecen experiencias de juego enriquecedoras, sino que también han generado comunidades y economías propias.

El cruce de caminos entre lo clásico y lo digital

Cuando se trata de juegos en línea ambas generaciones han demostrado una adaptabilidad notable aunque de formas distintas. Los Millennials, que conocieron las máquinas tragamonedas tradicionales en casinos y bares, han hecho una transición más gradual hacia las versiones online. Por otro lado, la Generación Z, menos familiarizada con las versiones físicas de estos juegos, ha abrazado desde el principio las tragamonedas en línea, atraídos por la inmediatez y la innovación en diseño y mecánica de juego.

TikTok vs Facebook

Mientras que los Millennials fueron los pioneros en el uso de redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, la Generación Z ha encontrado su nicho en plataformas más nuevas como TikTok, Snapchat o BeReal. Estas redes ofrecen formas de interacción más dinámicas y directas, que se ajustan mejor al ritmo de vida y los patrones de consumo de contenido de los más jóvenes. La Generación Z no solo consume contenido en estas plataformas, sino que también lo crea, consolidando una cultura de ‘prosumidores’ que desdibuja la línea entre creadores y audiencia.

Por lo tanto, es complicado dar una respuesta definitiva sobre qué generación se ha adaptado mejor al nuevo entretenimiento online, ya que ambos grupos han mostrado flexibilidad y entusiasmo en diferentes aspectos. Lo que está claro es que cada generación ha contribuido a un paisaje en línea cada vez más rico y diversificado. Y con los avances tecnológicos que se producen a un ritmo vertiginoso, será fascinante ver cómo estas generaciones continúan adaptándose y moldeando el futuro del entretenimiento en línea.