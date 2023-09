Las colecciones y sus temáticas son diversas. Pero en en los últimos años, la fiebre por los sneakers o zapatillas deportivas ha crecido desmedidamente al grado de ser un nicho de contenido para redes sociales y el motivo de eventos alrededor del mundo acerca de esta cultura que involucra estilo y estatus económico. Los mayores coleccionistas de sneakers en México son el ejemplo de cómo en diversas partes de la Tierra, el amor por el diseño y las marcas ha cobrado fuerza.

Puede que muchas personas no comprendan el gusto por gastar cantidades desmedidas en algo que se pisa. Sin embargo, el estilo y el conocimiento acerca de materiales, siluetas y colecciones va más allá de una cifra con algunos ceros. Los mayores coleccionistas de sneakers en México han mostrado sus «joyas» en distintas plataformas con el orgullo de cualquier colector.

Enrico Arzapalo (@Cabezadetenis)

Instagram es la red más recurrente que emplea el más grande y famoso de la lista de coleccionistas de sneakers en México. Enrico Arzapalo muestra su vasta colección que va desde las siluetas más básicas y clásicas como el Jordan 1, hasta los lanzamientos más recientes y codiciados en el mundo de las zapatillas deportivas. Sus tesoros que vienen en par ascienden a más de 600 que ha ido recabando a lo largo de 10 años. Al ser un conocedor del streetwear, combina sus pares con su estilo personal de indumentaria.

Saúl Soto CX (@saulsotocx)

Uno de los mayores coleccionistas de sneakers en México que además, genera contenido para redes sociales muy específico relacionado a entrevistas con otros coleccionistas o involucrados en el tema, seguimiento de lanzamientos de colecciones o modelos nuevos y la compra de los mismos. Es conocido por ser uno de los propietarios de los sneakers más exclusivos de la afamada marca Nike, incluyendo el modelo Nike Dunk Freddy Krueger del que sólo hubo 38 pares en venta y cuyo valor asciende al millón de dólares.

Ricardo Pérez (@ricardomedijo)

El conductor de «La Cotorrisa» es otro de los mayores coleccionistas de sneakers en México y ha mencionado en distintas ocasiones que dejó de contabilizar los sneakers que ha comprado a partir del par número 70. Hoy en día, posee más de 200 pares que ha ido comprando mayormente para sus presentaciones y con ello, hacer crecer su colección. Por ejemplo, adquirió los Air Jordan 10G Dior que forman parte de una edición limitada de solo 13 mil pares en existencia y cuestan aproximadamente 40 mil pesos. También realizó una colaboración con la marca Pony.

Conocido en el mundo de los mayores coleccionistas de sneakers en México por ser el youtuber con una gran tesoro de sneakers. Pese a que su contenido no versa sobre las zapatillas deportivas, su colección es bastante grande y cuenta con modelos exclusivos que dice comprar para sentirse seguro usando algo que sabe que tuvo un costo grande. No se dice apasionado porque no sus compras no son enfocadas únicamente en los tenis. Cuenta con un par Gucci de la colección Flashtreck que le costaron más de 35 mil pesos y que usó en los premios Grammy al igual que Bad Bunny.

Mike González (@mikegnzalez)

El gusto por los tenis le llegó en la adolescencia cuando gracias a que su tío lo llevó a Plaza Meave y pudo comprarse unos Jordan 94. Creador de Sneaker Fever en compañía de su amigo y socio Omar Ruvalcaba, este sueño nació en 2013 y se convirtió en una plataforma con una increíble convocatoria de seguidores, compradores y marcas que gustan de comprar zapatillas deportivas de marcas o diseños exclusivos.

