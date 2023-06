Nepo Babys : la herencia de un apellido famoso en el arte

Las redes sociales han sido forjadoras de nuevos términos para nombrar nuevas corrientes de distintas cosas: trends, géneros musicales, tipos de fotografía e incluso, corrientes de arte. Los «Nepo Babys» es un ejemplo de ello. Una nueva manera de dirigirse a aquellos personas que echan mano de la carga que su apellido o linaje tiene para irrumpir en la escena artística y forjar una carrera en el bagaje cultural de la nueva sociedad tal como la conocemos.

El término «Nepo Babys» deriva de la una publicación en la revista «New York» donde se empezó a utilizar el adjetivo para referirse a la descendencia de personas que abrieron camino en el arte. El término es español se puede traducir como «Bebés del nepotismo» cuyo significado explica las facilidades o preferencias que algunas personas dan a sus parientes en las concesiones, labores o empleos públicos.

Tik Tok, como buena plataforma de nicho, le dio fuerza a este término luego de que lo volviera tendencia gracias a que los y las usuarias de la red, compartían sus historias personales tomando como propio el adjetivo o explicando que si conocían a alguien que podía considerarse un «Nepo Baby». En un ejemplo mexicano, tenemos a Nicole Chávez, la hija de Julio César Chávez, quien en un video detalló por qué se consideraba dentro de ésta categoría al ser cotidianamente invitada a todas las peleas de box gracias al legado de su padre.

Pero Nicole no es la única sobresaliente en la categoría de los Nepo Babys. Ella fue quien quiso adoptar el término, pero existen otros en el amplio espectro del estrellato que pueden ser considerados dentro de la misma terna.

Maude Apatow

La protagonista de la segunda temporada de la exitosa serie de Euphoria, fue muy aclamada por su actuación. Sin embargo, hubo internautas que se dedicaron a buscar hasta su código postal y dieron con que es hija de Judd Apatow, guionista y productor de la serie «Girls» y de la afamada actriz Leslie Mann que además, cuenta con su propia casa productora.

Lily Collins

«Emily in Paris» representó un éxito rotundo en el consumo de contenido por streamming. Pero pocos sabían que la protagonista, Lily Collins, es hija del afamado músico Phil Collins y su segunda esposa Jill Tavelman. La liga sanguínea resulta obvia una vez que uno repara en el apellido, y con ello evidentemente se piensa en las facilidades con las que ésta actriz llegó a abrirse paso en una serie de ese impacto.

Kate Hudson

Su papel representativo en «Guerra de novias» no es tan icónico como el hecho de que se trata de la hija de Goldie Hawn, actriz y productora estadounidense y del músico Bill Hudson. Aunque existen personas que hablan de la carrera cimentada en el talento de Kate, otros tantos hacen mucha alusión al hecho de que nació en «cuna de oro» y el apellido le abrió camino para perseguir su sueño.

Lily-Rose Melody Depp

Aunque su aparición en la más reciente serie de HBO «The Idol» le ha valido buenas críticas y un reconocimiento más grande, lo cierto es que no se puede pasar por alto el hecho de que se trata de la hija de Johnny Deep, cuya carrera, a pesar de los escándalos, ha sido muy fructífera en Hollywood. Pese a ello, ella ha declarado que prefiere que su trabajo sea reconocido lejos del apellido Deep, puesto que su esfuerzo y constancia la han colocado donde está.

Kaia Gerbe

Una modelo necesita algo más allá que sólo su apariencia. El mundo de las pasarelas no es muy amigable y lograr alcanzar un lugar en él, no es una situación fácil. La situación cambia cuando tu madre es Cindy Crawford, uno de los nombres más afamados en la escena del jet-set y el mundo de la moda. La hija de la super modelo Crawford ya tiene distintos desfiles en su haber y parece no haberle costados tanto trabajo como pudiera pensarse debido a su linaje materno.