Grimes respalda a hija trans de Elon Musk por comentarios transfóbicos

Grimes manifestó su apoyo hacia la hija transgénero de Elon Musk. Esto después de que el magnate realizara polémicas declaraciones transfóbicas contra ella.

El CEO de Tesla comentó en una entrevista lo que piensa sobre la reasignación de género de su hija Vivian Jenna Wilson. «Mi hijo está muerto, fue asesinado por el virus de la mente despierta», dijo en una charla con Jordan Peterson.

A lo que la joven respondió, «Estoy legalmente reconocida como mujer en el estado de California y no me preocupan las opiniones de aquellos que están por debajo de mí. Obviamente, Elon no puede decir lo mismo porque en una neblina alimentada con ketamina, está desesperado por la atención y la validación de un ejército de incels y pick-mes degenerados de pastillas rojas que se apresuran a dárselo».

De igual manera, estas palabras resonaron en su exesposa Grimes, quien se pronunció y respaldó a Vivian. A través de Twitter, la cantante lanzó un contundente mensaje dirigido a la joven: «Amo y siempre estoy infinitamente orgullosa de Vivian».

Por otro lado, Jenna declaró en su primera plática con medios de comunicación que el empresario fue un padre ausente y cruel con ella por su comportamiento femenino. Además de que Elon era “frío, indiferente y narcisista”.

Wilson relató que cuando era niña, Musk la acosaba por sus rasgos femeninos y la presionó para que pareciera más masculina. “Estaba en cuarto grado. Fuimos en un viaje por carretera que no sabía que en realidad era solo un comercial de uno de los autos y él me gritaba constantemente de manera cruel porque mi voz era muy aguda”, recordó la hija de Elon.

Elon Musk ha expresado en varias ocasiones su punto de vista calificado como transfóbico, además de desdén por la transición de su hija Vivian. En julio de 2020, el CEO de Space-X tomó sus redes sociales donde se expresó al respecto. «Los pronombres apestan», lo que rápidamente llamó la atención de su entonces esposa, Grimes quien intentó ponerle un alto. «Te quiero, pero por favor, apaga tu teléfono o llámame. No puedo apoyar el odio. Por favor, detén esto. Sé que este no es tu corazón», escribió la cantante antes de que ambos eliminaran sus respectivos comentarios.

No obstante la transfobia de Musk se elevó y fue más evidente cuando Vivian comenzó su transición de género al cumplir 18 años en 2022. Fue en ese entonces que Wilson pidió que ya no quería ser que se le relacionara con su padre. Por su parte, Elon Musk optó por expresar públicamente y sin tapujos su opinión anti-trans, además de que relajó las regulaciones sobre los deberes de Twitter para prevenir el discurso de odio hacia la comunidad trans, e incluso condenó la reafirmación de género.