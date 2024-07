La respuesta de Banksy al ministro que lo acusó de celebrar la muerte

Banksy decidió no guardar silencio frente a las acusaciones del ministro del Interior Británico, James Cleverly. Tras su «aparición» en el Festival Glastonbury con un inflable que simulaba una balsa empleada por migrantes, se señaló al anónimo de «celebrar la muerte». Todo apunta a que el ministro no conocía a fondo el trabajo del artista callejero o que no entendió el propósito de esa performance. Por ello, la respuesta de Banksy fue contundente.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, se difundió la respuesta de Banksy a la crítica de Cleverly. Un contundente mensaje que denuncia lo que otras asociacione ya también han señalado. El Gobierno derechista de Italia restringe las actividades de los barcos de rescate de la organización benéfica. Esto, mediante órdenes de llevar a los migrantes a puertos lejanos, aumentando sus costos de combustible y alejándolos de las zonas de búsqueda y rescate.

“El barco real que financio, el MV Louise Michel, rescató a 17 niños no acompañados del Mediterráneo central el lunes por la noche”. “Como castigo, las autoridades italianas lo han detenido, lo que me parece vil e inaceptable”.

Y es que el barco que es financiado por Banksy, fue inmovilizado en el puerto de Lampedusa por 20 días. Esto, tras la acusación de ignorar órdenes de las autoridades italianas, como lo informó la organización humanitaria «Louise Michel» mediante su cuenta de X. De ahí, el origen de la respuesta de Banksy a la crítica de Cleverly.

A dicho barco, se le había ordenado que condujera a 37 persona rescatadas en el mar a Pozzallo, en Sicilia. Sin embargo, condujo hasta la isla de Lampedusa, argumentando que la agitación del mar era mucha, lo que imposibilitaba llegar al destino previsto. La organización humanitaria y el barco de rescate que provocó la respuesta de Banksy, llevan el nombre de Louise Michel, una anarquista feminista francesa.

«Nuestro barco de rescate MV Louise Michel lleva 20 días retenido en el puerto de Lampedusa», escribió la organización humanitaria Louise Michel en X. «Nos han informado de que el barco está retenido por no seguir la orden de desembarcar en Sicilia».

Cabe recalcar que al barco, ya lo habían detenido en el mismo puerto, en marzo del año pasado donde se realizó un rescate de 180 personas. Esto, ha incrementado las acusaciones al gobierno de Italia de estropear las actividades de los barcos de rescate de la organización benéfica. Incluyendo órdenes de llevar a los migrantes a puertos lejanos, aumentando sus costos de combustible y alejándolos de las zonas de búsqueda y rescate.