Lily Allen y otras figuras públicas en OnlyFans

La tendencia del uso de la plataforma azul para generar contenido y ganancias, parece no apagarse. Cientos de personas han optado por crear contenido para adultos y varias de ellas, han generado capitales exorbitantes. Pero no se trata de personas no conocidas volviéndose famosas, muchos artistas han optado por vender fotografías para adultos o simplemente de los pies. Tal es el caso de Lily Allen quien recientemente develó su cuenta de OnlyFans para vender contenido.

Mediante su cuenta de Instagram, la cantante publicó una fotografía de sus pies cubierta parcialmente por un emoji y con el lema «La dolce fetta«. A través de ella, compartió el enlace a su nueva cuenta de OnlyFans donde la cuota mensual es de 10 dólares estadounidenses. Bajo el pseudónimo de ‘Lily Allen FTSE500′, la artista no compartirá fotografías pornográficas, sino únicamente de sus pies.

Lily Allen elaboró esta cuenta después de conocer que sus pies llevaban una puntuación de cinco estrellas en el portal «WikiFeet«. Este sitio es un portal donde se publican fotografías de los pies de las celebridades, como Emma Watson, Ariana Grande y Ana de Armas. Habló sobre esto en un episodio de «Miss Me?» mencionando lo contenta que se sentía con su puntuación y por ello, había creado su cuenta.

Pero Lily Allen no es la única famosa en incursionar en el mundo de la plataforma azul. Existen distintas famosas que han creado sus cuentas personales, alternando con sus compromisos como actrices, cantantes o modelos. Y para muchas, han resultado muy exitosas, al grado de mantenerlas activas hasta la fecha con contenido original y nuevo.

Iggy Azelea

A diferencia de Lily Allen, Azelea sí vende contenido erótico. La rapera australiana ahora es una de las mayores creadoras de OnlyFans, con más de 4 millones de dólares ganados desde que abrió su cuenta. Actualmente cobra a los suscriptores 25 dólares por mes, pero los usuarios tienen que pagar más a través de ventas adicionales para acceder a cosas más explícitas. En mayo del 2023, publicó su primer video pornográfico creando muchísima expectativa alrededor de su estreno e incrementando sus ganancias por ello.

Cardi B

En 2020, la rapera del Bronx, anunció la apertura de su OnlyFans. Pero para sorpresa de muchos, no se trata de contenido explícito al igual que Lily Allen. Cardi anunció que sólo compartiría detalles de su día a día. Por una suscripción mensual de 4.99, la cantante permite el acceso a partes exclusivas de sus procesos creativos, de sus videos y nuevos lanzamientos. La artista abrió su cuenta en agosto del 2020.

Bella Thorne

La actriz, modelo e influencer optó por unirse a esta plataforma en agosto del 2020. En su primer día dentro de esta plataforma recaudó un millón de dólares por las suscripciones de sus seguidores. Al igual que Azelea y contrario a Lily Allen, su contenido si es abiertamente explícito y uno de los más pagados en la plataforma azul.

Mala Rodríguez

La rapera española abrió su plataforma en 2020, pero decidió cerrarla al no agradarle la experiencia. La cantante afirmó haber visto y vivido cosas que desearía olvidar. La interpreté de «Sombrilla» dijo que creyó en un inicio que era algo que podía controlar, pero se encontró con gente a la que llamó «loca». Ahora, se dedica propiamente a su carrera musical y las subastas. Esperemos, este no sea el mismo desenlace de la cuenta de Lily Allen.