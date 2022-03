Proliferación de estafas en juego online

En los últimos meses se ha vivido un aumento preocupante acerca del volumen de estafas relacionadas con las apuestas deportivas y los casinos en línea, sobre todo a través de redes sociales como Telegram.

Ofreciendo altas ganancias en períodos de tiempo ridículamente bajos (aunque fuesen mayores estos períodos no deja de ser imposible asegurar ganancias en el juego online), captan a usuarios necesitados de dinero a través de redes sociales que permiten un gran nivel de anonimato como es Telegram.

Principalmente estas estafas tienen dos modus operandi diferentes, dependiendo del producto que explote: casinos online o casas de apuestas.

Las estafas en apuestas deportivas

En el caso de los estafadores que utilizan las apuestas deportivas como producto que esconde su estafa, la mayoría se basan en la oferta de partidos amañados o apuestas seguras con un alto pago. Los estafadores se promocionan haciendo creer que tienen información privilegiada acerca de un partido amañado, haciendo ver que han acertado cuotas anteriores de altas cantidades (suelen ser cuotas superiores a 10). Deberías desconfiar de cualquiera que te propusiera este tipo de apuestas, pero algo que también los caracteriza es el tipo de sitios que utilizan para las supuestas apuestas: sitios de apuestas de dudosa calidad y legalidad. Para ello, puedes tener en cuenta sitios web que comparan y recomiendan diferentes sitios de apuestas en línea, como es el caso de apuestasdeportivas24.org, el cual filtra y prueba las diferentes casas de apuestas para poder valorarlas como un jugador más (pero con muchos más conocimientos, lógicamente). Además no solo podrás ver sitios internacionales, podrás ver las casas de apuestas que son confiables para diferentes mercados, como España, México, Perú, Chile o Argentina, entre otros.

Timo del algoritmo de tragamonedas

Otro timo que está muy de moda es el de vender supuestos algoritmos mágicos para ganar a las tragamonedas, algo que sin duda alguna suena idílico, pero lamentamos decirte que no es posible hacerlo. Y no solo eso, sino que además nos preguntamos: ¿para qué querrían compartir el secreto de las ganancias infinitas? Exacto: porque no existe ese truco y lo único que buscan es llevarse el dinero que la gente supuestamente debe invertir para conseguir ese algoritmo mágico que le inunde de ganancias.

Otras estafas de moda

Sin duda alguna en todos los sectores que despuntan y que, legítimamente, consiguen que mucha gente se interese por ellos ya que son sectores seguros (las apuestas y los casinos online son sumamente seguros si eliges buenos sitios) son a menudo objetivo de estafadores que buscan por internet personas que caigan en su engaño. Si además sumas que sean sectores donde se mueva relativamente bastante dinero, tenemos a los estafadores al acecho. Esto es lo que ocurre, por poner otro ejemplo fuera del juego, con las criptomonedas. Al ser un sector nuevo y desconocido para muchos usuarios, hay multitud de estafadores que quieren aprovecharse de esa inexperiencia del usuario medio para conseguir arrebatarle el dinero que tanto trabajo le costó conseguir en cuestión de minutos, con estafas cada vez más elaboradas y difíciles de detectar.

Pero como dicen los expertos, lo más sencillo para conseguir escapar de las estafas en internet es igual que fuera de internet: utilizar el sentido común.