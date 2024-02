Revive la pasión: Cómo elegir y disfrutar con tu pareja en una tienda erótica

Mantener una buena vida sexual beneficia nuestra salud física y emocional, como también nuestra actitud ante la vida. Pero ¿qué puede pasar si tu vida sexual se ha vuelto un acto de rutina?

Existen muchas maneras de explorar nuevas formas de placer o de revivir el deseo en una relación, y las mejores aliadas para hacerlo van a ser nuestra curiosidad e imaginación. Recuerda que en el sexo no existen normas salvo las que tu pareja y tu deseen poner.

Una manera de destapar esta curiosidad e imaginación para revivir la llama en tu relación puede ser visitar en conjunto una tienda erotica , donde podrán encontrar múltiples juguetes que podrían ayudarles a despertar el poder de sus fantasías.

Los juguetes sexuales no son sustitutos

Antes de ir a una sex shop con tu pareja, es importante que ambos sepan que no se está haciendo esto para sustituirlos. Muchas personas suelen asociar los juguetes sexuales con el hecho de intentar llenar algún tipo de vacío o de corregir alguna insuficiencia en su vida sexual.

Conversa antes con tu pareja sobre este tema y hazle saber que no hay de qué asustarse, con los juguetes sexuales no se sustituirá la interacción entre ustedes ni las partes de sus cuerpos, sino que solo serán una mejora sexual.

Utilizar juguetes sexuales en pareja es toda una experiencia, y esto ayudará a aumentar y en especial, a diversificar las sensaciones del placer mutuo. Ya sea un dildo o un vibrador, este va a ser un aderezo extra para la suculenta ensalada que ya ambos son.

Vivan esta experiencia como una cita

Ir a una tienda erótica a elegir o comprar un juguete sexual juntos, puede ayudarles en la construcción de la confianza en pareja y también servirá mucho para aprender el uno del otro. Esta es sin duda una gran oportunidad para que le compartas tus preferencias sexuales a tu pareja y también puedas conocer cuáles son las suyas.

Comprar un juguete sexual con tu pareja, así sea visitando una tienda virtual, podrá generar una dosis de complicidad, lo cual va a resultar bastante sexy. Incluso realizar la invitación para esta simple actividad puede ser un gran panorama e incluso puede transformar rápidamente en un incendiario juego previo.

Comiencen por lo sencillo

Lo recomendable (y más si es su primera vez) va a ser que comiencen por lo básico antes de probar los juguetes más sofisticados o avanzados. Recuerda que lo primero y más importante acá, sea cual sea su elección, será detenerse para pensar en lo que más les genera curiosidad probar juntos.

Este sin duda va a ser un buen ejercicio que fomentará el diálogo sexual. Una manera de hacerlo es haciendo una revisión de lo que han estado haciendo en la cama, esta va a ser una oportunidad excelente para comunicar qué cosas les han parecido dignas de potenciar o repetir, pero incluyendo ahora un juguete erótico.

Existen juguetes bastante pequeños que resultan muy sencillos de incluir en el encuentro sexual y no se sienten ni un poco invasivos, como también otros que no ameritan de ningún tipo de práctica distinta a lo que normalmente haces con tu pareja, entonces esto ayuda a que no se perciban como un elemento tan ajeno a su dinámica.

Cuando se trata de pacer, el sexo siempre nos va a regalar las mejores experiencias. Y si experimentamos en pareja podremos llegar a tener momentos gratificantes que ambos podrán recordar siempre. Los juguetes sexuales están hechos para todos los que deseen descubrir su cuerpo y el de su pareja, y gracias a la extensa oferta podemos encontraros para personas de cualquier orientación o identidad.