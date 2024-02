Conoce la película japonesa prohibida que inspiró «The Last of Us»

«The Last of Us» originalmente fue un videojuego de terror, acción y aventura desarrollado por Naugthy Dog y distribuido por Sony Computer Entertainment. Para 2023, HBO hizo lo suyo transformándolo en una serie de gran éxito, cuya inspiración viene de una película japonesa casi prohibida por el realismo de los efectos especiales que recordaban a las víctimas de los ataques nucleares: Matango.

La trama del videojuego y la serie se enfoca en un par de sobrevivientes en un país postapocaliptico víctima de Cordyceps, un virus que transforma a las personas en hongos deambulantes. La estética y los efectos especiales de la serie le valieron premios y ovaciones dado al realismo con el que trabajaron, pero previo a esta serie, Matango, de Ishirô Honda hizo lo suyo en Japón en 1963.

Matango, también conocida como Attack of the Mushroom People o The Fungus of Terror, es una película estrenada en 1963. Su corte slasher combinado con el subgénero zombie, influenciado por largometrajes como El amanecer de los muertos, levantó demasiado revuelo debido a los efectos especiales artesanales tan realistas que consiguieron. Tal fue el realismo de estos, que la película fue casi prohibida en Japón porque el maquillaje de los hombres hongo recordaba a algunos de los afectados de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki.

En Matango, se cuenta la historia de siete turistas que naufragan en una perturbadora isla tropical. No encuentran animales, comida o algo con que sustentar la supervivencia. Al recorrer el lugar, se encuentran con restos de otros naufragios y por la situación, empiezan a surgir pleitos entre los sobrevivientes que por hambre, consumen los hongos que están por toda la isla, desencadenando un contagio que los transforma en «hongos caminantes mutantes».

Aunque el proceso de infección y desarrollo del estado «zombie» son similares, el tratamiento de la infección es diferente en cada película y nada tienen que ver una con la otra. Solo los hongos y el recubrimiento de estos en el cuerpo son las referencias que comparten. El éxito de Matango, llevó a Steven Soderbergh a interesarse en crear un remake americano comandado por Guillermo del Toro, pero esto no se concretó.

Ishirô Honda, fue un cineasta prolífico responsable de películas que corresponden al género tokusatsu, es decir, que hacen un empleo intensivo de efectos especiales mayormente en de ciencia ficción, terror o fantasía. Dirigió Godzilla original, King Kong vs Godzilla de 1962, Mothra vs. Godzilla de 1964, Gojira-Minira-Gabara: Ōru Kaijū Daishingeki (1969) y muchos otras hasta 1971. Su película Matango se convirtió en una pieza de culto.