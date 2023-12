Leiji Matsumoto: creador de mangas e inspiración de Daft Punk

El universo del manga y el anime ha ido creciendo exponencialmente en los últimos años. Aunque no se trata de algo creado recientemente ya que el trabajo de animación japonesa lleva ya varias décadas realizándose. Leiji Matsumoto es un representante digno del resaltar si de mangakas hablamos, y es que, su trabajo es tan exquisito que inspiró y realizó el acompañamiento gráfico que tuvo «Discovery» el gran disco de Daft Punk publicado en 2001.

Nacido en 1938, Leiji Matsumoto irrumpió en la escena del manga al iniciar una relación laboral con la revista Manga Shonen en el año 1954. Su desarrollo laboral y artístico se fue incrementando y con ello, llegó la gran oportunidad de trabajar en un anime de ópera espacial titulado «Space Battleship Yamato«. Se trataba de una historia similar a «Star Trek» y con significativas similitudes a Star Wars con la que se fue abriendo camino y volviéndose más influyente a lo largo del desarrollo del anime, aunque de inicio no fue un gran éxito.

«Space Battleship Yamato» es fuente de inspiración de animes como «Neon Genesis Evangelion» y videojuegos que hoy día viven de nostalgia y cariño como «Space Invaders» y «Street Fighter«. Más tarde su éxito inolvidable, Leiji Matsumoto publicó el manga «Captian Harlock» y «Galaxy Express 999» que más tarde se adaptaron a historias de anime destacando la influencia del arte y diseño retro que poseía el estilo de Matsumoto, mismo que fascinó al dúo francés, Daft Punk.

Con el lanzamiento en 2001 de «Discovery«, el segundo álbum del par emblemático de los cascos, buscaron crear un acompañamiento visual para crear un largometraje que abordara las temáticas de los temas contenidos en el disco. Su idea inicial era un live action pero al descartarse la idea y preponderar la animación, Leiji Matsumoto fue elegido para dirigir el ambicioso proyecto.

Así es como nació «Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem«. Una película animada que aborda un levantamiento social en contra del control establecido, una historia de amor, gallardía, sacrificio y heroísmo; conceptos latentes en el trabajo de Leiji, como se podía observar en «Space Battleship Yamato» y «Galaxy Express 999«

Aunque Leiji Matsumoto falleció el pasado 13 de febrero del año en curso, su legado gráfico queda como una buena huella en la memoria, en la que incluso, su incursión con la música fue destacada e impecable en uno de los discos de música más valorados de los últimos tiempos.