Publicado originalmente el 4 de julio de 2022. Actualizado el 6 de agosto de 2026 con revisión editorial, nuevas fuentes y contexto histórico.

Barry McGee convirtió las marcas, los objetos desechados y la saturación visual de San Francisco en una obra reconocible dentro y fuera de los museos. Antes de exponer en bienales y grandes instituciones, recorrió la ciudad con el nombre de Twist, pintando firmas, figuras y rostros sobre muros, trenes y distintos soportes urbanos.

Nació en San Francisco en 1966 y se graduó en pintura y grabado por el San Francisco Art Institute en 1991. La ficha biográfica de Art21 relaciona su trabajo con la gráfica popular, los muralistas mexicanos, las historietas, la abstracción geométrica y su experiencia en el área de la bahía.

Esa mezcla aparece en murales, dibujos, botellas pintadas, fotografías, automóviles, paneles geométricos y paredes cubiertas por decenas de marcos. Las piezas pueden entrar en un museo, pero conservan algo de la calle: la acumulación, el desgaste, la repetición y la posibilidad de que una imagen desaparezca bajo otra.

Recopilación de stickers y tags originales de Barry McGee, alias Twist, en la década de los 90.

¿Quién es Barry McGee?

Barry McGee es un artista estadounidense conocido por sus pinturas, instalaciones y trabajos realizados en espacios públicos. Comenzó a escribir grafiti durante su juventud y ganó reconocimiento con el nombre Twist.

En una entrevista publicada por Art21, McGee explicó que empezó a pintar en la calle alrededor de los 18 o 19 años. Le atraía la rapidez del proceso: podía hacer una pieza por la noche y volver al día siguiente para comprobar si seguía ahí, había sido borrada o alguien había pintado encima. Esa respuesta inmediata no existe de la misma manera en una exposición.

Además de Twist, distintas publicaciones han relacionado su trabajo con nombres como Ray Fong, Bernon Vernon y P.Kin. La variedad de firmas forma parte de una práctica en la que la identidad puede cambiar de una pared a otra, sin depender siempre del nombre civil del autor. La ficha del Modern Art Museum of Fort Worth documenta el uso de varios seudónimos dentro de su trayectoria.

Twist y el grafiti de San Francisco

McGee comenzó a pintar a mediados de la década de 1980. El Mission District, donde vivió durante esos años, reunía músicos, jóvenes, artistas y espacios culturales alejados de los circuitos comerciales más visibles. El Modern Art Museum of Fort Worth sitúa sus primeros trabajos en ese ambiente urbano, cuando todavía era adolescente.

Como Twist, desarrolló firmas rápidas y personajes de líneas gruesas. Entre los más conocidos se encuentran unas cabezas de frente amplia, ojos caídos y expresión agotada. Aparecen solas o repetidas sobre paredes, papel, madera, botellas y otros objetos.

Esos rostros parecen mirar desde el margen. Algunos muestran cansancio; otros, enfado o desconcierto. La interpretación no depende de una historia cerrada. Su fuerza está en la repetición: una cara puede perderse entre anuncios y señales, mientras veinte juntas ocupan por completo la mirada.

McGee también trabajó sobre materiales encontrados en la calle. Una botella vacía, una tabla golpeada o una lata aplastada conserva sus manchas y roturas después de recibir una imagen. El objeto no se vuelve neutro cuando entra en una galería: sigue mostrando el lugar del que salió y el uso que tuvo.

¿Qué fue la Mission School?

La Mission School fue el nombre que recibió una comunidad de artistas relacionada con el Mission District de San Francisco durante las décadas de 1990 y 2000.

No era una institución educativa ni un grupo con reglas fijas. La expresión fue propuesta en 2002 por el crítico Glen Helfand para referirse a creadores que compartían espacios, amistades, exposiciones y una cercanía con la cultura callejera de la ciudad.

El SFMOMA identifica entre sus figuras principales a Barry McGee, Margaret Kilgallen, Chris Johanson, Alicia McCarthy y Rigo 23. Otros artistas, entre ellos Ruby Neri y Clare Rojas, también han sido vinculados con este entorno.

Muchos utilizaban madera recuperada, cartón, pintura doméstica y rótulos hechos a mano. Sus referencias incluían murales, grafiti, publicaciones independientes, historietas, música, surf, skate y anuncios comerciales.

La Mission School se desarrolló mientras el auge de las empresas tecnológicas transformaba San Francisco. El SFMOMA explica que su trabajo manual y sus formas de producción colectiva contrastaron con la gentrificación relacionada con la expansión de las compañías puntocom.

Grafiti de un rostro estilizado de Barry McGee (Twist) con ojos lánguidos y goteo de pintura, representativo de su estética de la Mission School.

Barry McGee y Margaret Kilgallen

Margaret Kilgallen fue una de las figuras centrales de la Mission School. Compartió con McGee el interés por la rotulación manual, las señales antiguas, los trenes de carga, la música popular y los materiales encontrados.

Kilgallen pintaba figuras femeninas de gran tamaño y letras que recuperaban la irregularidad del trabajo manual. En vez de esconder una línea temblorosa, la conservaba como prueba de que había sido hecha por una persona.

McGee y Kilgallen aparecieron en el episodio Place de la primera temporada de Art in the Twenty-First Century. El archivo de Art21 conserva entrevistas, videos e información sobre su trabajo y su relación con San Francisco.

Kilgallen murió en 2001, a los 33 años, después del nacimiento de Asha, su hija con McGee. La relación familiar y profesional entre ambos está documentada en un perfil publicado por The New Yorker, que también aborda la permanencia de su obra dentro de la comunidad artística de la ciudad.

Los rostros de Barry McGee

Los rostros de McGee son fáciles de identificar, pero difíciles de reducir a una sola emoción. Sus ojos pesados y bocas tensas pueden sugerir agotamiento, desconfianza o enojo.

El Modern Art Museum of Fort Worth relaciona estas figuras con personas desplazadas o ignoradas dentro de la vida urbana. En lugar de representar a un individuo concreto, forman una multitud que observa desde botellas, paneles y paredes.

La repetición cambia su efecto. Una cara aislada puede parecer una firma o una caricatura. Al ocupar una pared completa, los personajes se convierten en una audiencia. Sus ojos siguen al visitante desde marcos de distintos tamaños.

También aparecen sobre objetos golpeados o usados. El borde roto de una tabla, la etiqueta de una botella y la pintura descascarada permanecen visibles alrededor de la figura. McGee no limpia los soportes para hacerlos parecer nuevos.

Los patrones geométricos y las letras pintadas a mano

Los rostros conviven con cuadrados, ondas, líneas y franjas de colores. Algunas composiciones producen un movimiento óptico que contrasta con la expresión inmóvil de los personajes.

La semblanza de la Aichi Triennale menciona entre sus referencias la rotulación popular, los murales públicos, el arte popular y el grafiti temprano. En su participación de 2022, McGee intervino muros y pequeñas construcciones mediante patrones, letras y figuras.

Las letras conservan variaciones que una tipografía digital suele eliminar. Una palabra puede inclinarse, cambiar de tamaño o apretarse para caber en un espacio. Esa irregularidad conecta su trabajo con los letreros comerciales pintados directamente sobre fachadas y ventanas.

En los paneles geométricos ocurre algo distinto. Las líneas parecen seguir una regla precisa, pero al acercarse pueden verse pequeñas diferencias, capas de pintura y bordes hechos a mano.

Composición de Barry McGee con múltiples personajes de rostros lánguidos y ojos caídos, destacando el uso de tipografía callejera y diseño gráfico vernáculo de la Mission School.

¿Qué son los clusters de Barry McGee?

McGee suele cubrir las paredes con grupos de dibujos, fotografías y pinturas de distintos tamaños. Estas agrupaciones son conocidas como clusters.

No existe un único centro. El visitante puede comenzar por una pequeña fotografía, pasar a un patrón de colores y terminar frente a una botella o un retrato. La vista se mueve entre piezas que conservan marcos, materiales y escalas diferentes.

Una de las obras conservadas por el SFMOMA reúne cientos de dibujos y fotografías a partir de una instalación presentada inicialmente en 1996. El conjunto permite entender cómo McGee utiliza la acumulación para construir una pieza mayor sin borrar la identidad de cada elemento.

Los clusters recuerdan una pared urbana donde coinciden carteles, anuncios, firmas, reparaciones y papeles pegados unos encima de otros. Dentro del museo, esa densidad rompe con la costumbre de separar cada obra mediante amplios espacios vacíos.

De lejos, el grupo parece una sola figura irregular. De cerca, obliga a detenerse en objetos pequeños que podrían pasar inadvertidos en la calle.

Del grafiti al museo

El reconocimiento institucional de McGee creció durante la década de 1990. En 1996 recibió el premio SECA del SFMOMA y presentó una instalación con un mural de aproximadamente 18 metros, acompañado por cientos de dibujos y fotografías.

Su llegada a las salas de exposición no consistió en trasladar una firma de la pared a un lienzo limpio. McGee llevó consigo muebles, vehículos golpeados, botellas, recortes, fotografías, paneles y figuras mecánicas. Algunas salas parecen talleres provisionales o almacenes ocupados por objetos reunidos durante años.

La Liverpool Biennial registra su uso de camiones, botellas, papel y superficies encontradas. Estos soportes conservan la relación de su trabajo con la calle, incluso cuando se presentan dentro de una institución.

La entrada del grafiti en galerías y museos cambia su duración, propiedad y público. Una marca callejera puede ser borrada, cubierta o alterada; una pieza adquirida por una colección queda protegida y catalogada.

Un estudio en español publicado por SciELO sobre gráfica urbana analiza precisamente la tensión entre las expresiones realizadas en el espacio público, su capitalización y su ingreso a circuitos institucionales. El caso de McGee permite observar ese cambio en una trayectoria concreta.

En la entrevista con Art21, el propio artista señala la contradicción entre la aceptación de su trabajo dentro de una galería y el rechazo de una marca semejante en la calle.

Barry McGee en la Bienal de Venecia

McGee participó en la 49ª Bienal de Venecia, celebrada en 2001. La cronología publicada por la Aichi Triennale registra su presencia en esa edición, un momento decisivo para su reconocimiento internacional.

También ha expuesto en instituciones como el Institute of Contemporary Art de Boston, el Berkeley Art Museum, el Hammer Museum y el Watari Museum of Contemporary Art. La biografía de Art21 y la semblanza de Aichi Triennale reúnen parte de esta trayectoria.

El SFMOMA conserva varias obras de McGee, entre ellas instalaciones, dibujos y conjuntos formados por numerosas piezas. Su ficha institucional permite consultar las obras incorporadas a la colección.

Instalación de Barry McGee con una agrupación (cluster) masiva de rostros lánguidos sobre superficies de madera superpuestas y patrones geométricos vibrantes

El mercado y la duración del grafiti

La trayectoria de McGee muestra una tensión que acompaña al grafiti cuando entra al mercado. Una imagen hecha para un muro puede convertirse en una pieza transportable, adquirida por un coleccionista y conservada durante décadas.

El cambio afecta su contexto. En la calle, la obra comparte espacio con señales, anuncios, peatones, clima y otras intervenciones. En una sala, la iluminación y el recorrido dirigen la atención hacia ella.

McGee mantiene esa fricción mediante materiales que no parecen recién fabricados. Un automóvil volcado, una botella usada o una madera con golpes introducen rastros de otros lugares dentro del espacio de exhibición.

El grafiti, además, tiene una relación distinta con el tiempo. Su desaparición no siempre significa fracaso. Una firma cubierta por otra forma parte de una conversación que avanza por capas.

¿Por qué Barry McGee sigue siendo importante?

Barry McGee ayudó a ampliar el lugar del grafiti dentro del arte contemporáneo sin borrar las condiciones que lo originaron. Sus piezas conservan la rapidez de la firma, el uso de materiales disponibles y la experiencia de trabajar en espacios compartidos.

Su trayectoria también permitió que la Mission School recibiera atención fuera de San Francisco. El SFMOMA ha dedicado investigaciones y exposiciones a esta comunidad, destacando la relación entre sus integrantes, la producción manual y los cambios que atravesó la ciudad durante los años noventa.

La obra de McGee gana fuerza en los detalles: una botella con un rostro cansado, una letra torcida para caber en el muro, una fotografía casi escondida entre decenas de marcos. Son imágenes tomadas de una ciudad que acumula señales, residuos y personas sin detenerse demasiado en ninguna.

Sus instalaciones obligan a mirar ese exceso con otro ritmo. Lo que en la calle podría confundirse con ruido, dentro de sus agrupaciones se convierte en un registro de recorridos, encuentros y materiales usados.

McGee no trasladó simplemente el grafiti al museo. Llevó consigo la incertidumbre de una marca que puede desaparecer, la convivencia entre imágenes y la mirada de quienes aprenden a leer la ciudad desde sus paredes.