Las técnicas que utilizaban los surrealistas para inspirarse

Qué es el surrealismo y por qué sigue funcionando

El surrealismo es, ante todo, una actitud: permitir que lo inconsciente y lo accidental entren en la mesa de trabajo. André Breton lo definió como un “dictado del pensamiento sin la intervención reguladora de la razón”, y en la práctica eso significa abrir la compuerta a asociaciones inesperadas, imágenes oníricas y errores fértiles. Las técnicas surrealistas abren otras vías: automatismo, sueño, azar, yuxtaposición. Las diversas técnicas que utilizaban los surrealistas permiten explorar estas dimensiones creativas. En mi caso, lo que mejor me ha funcionado es no pelearme con el control al principio: empiezo con automatismo (garabatos, manchas) y solo más tarde “edito” lo útil. Esta doble fase —desborde y luego criterio— evita dos extremos: el capricho vacío y el perfeccionismo paralizante.

La vigencia del surrealismo hoy no es un capricho nostálgico. Es útil para desbloquear: diseñadores, ilustradores, fotógrafos y pintores lo usan como gimnasio mental. Si suena etéreo, tranquilo: abajo verás procedimientos concretos (con materiales y tiempos) que puedes repetir como recetas flexibles. Y sí, el sueño y la vigilia son combustible: cuando he probado sesiones breves de vigilia creativa (sin forzar el insomnio), con cuaderno a mano, noto que los garabatos capturan chispazos oníricos que despierto no habría encontrado.

Automatismo psíquico vs. gráfico | Sueño, inconsciente y juego

Psíquico : dejar fluir palabras/ideas sin censura (ideal para titulaciones y conceptos).

: dejar fluir palabras/ideas sin censura (ideal para titulaciones y conceptos). Gráfico : líneas, manchas y texturas sin destino predeterminado.

: líneas, manchas y texturas sin destino predeterminado. Sueño/juego: ejercicios con reglas simples (cadáver exquisito) para sortear el control.

Tip: alterna 7–10 minutos de flujo con 3–5 de selección; convierte lo azaroso en decisiones.

Preparación y mentalidad surrealista

Antes de abrir pinturas, abre el espacio mental: música repetitiva suave, superficie amplia, temporizador, y un “sí” a lo que aparezca. La clave no es “pintar bien” sino ver: buscar figuras que emergen de manchas, texturas que sugieren paisajes, objetos que narran. Yo llevo un cuaderno de símbolos; cuando una forma aparece (ojos, insectos, escaleras), anoto dónde y cómo surgió. Ese inventario alimenta piezas mayores.

Ritual ligero de vigilia creativa (seguro) | Cuaderno, tiempos y música

60–90 minutos antes de dormir: baja luces, apaga pantallas .

. 10 minutos de garabatos automáticos; marca lo que te llame.

Deja preparado el soporte principal (yo “fijo” mentalmente el lienzo mirando 30–60 s).

Al despertar, dibuja sin hablar durante 5 minutos lo que recuerdes (formas, palabras).

Nota: históricamente algunos artistas forzaron la vigilia con somníferos o extremos; yo no recomiendo prácticas que comprometan tu salud. El objetivo es rozar el umbral, no violentarlo.

Técnicas base paso a paso

Abajo tienes procedimientos claros. Usa relojes cortos; el tiempo limita el perfeccionismo y favorece el azar productivo.

Automatismo (dibujo/pintura)

Herramientas: rotuladores, tinta diluida, acrílico fluido. 3 rondas de 5 min: línea continua sin levantar; luego manchas con agua; por último, figuras que aparezcan. Selecciona 3 formas, refuérzalas con contraste.

En mi caso, cuando me “vacío” de intención, las formas llegan más nítidas y puedo decidir con cabeza fría después.

Collage y cubomanía

Collage : recorta revistas, manuales, catálogos; busca yuxtaposiciones imposibles (arquitectura + órganos vegetales, retrato + máquinas).

: recorta revistas, manuales, catálogos; busca (arquitectura + órganos vegetales, retrato + máquinas). Cubomanía: cuadricula una imagen, recorta y reordena al azar; pega sin intentar “arreglar” todo.

Tip: guarda “bancos” de texturas y tipografías. Yo suelo reservar 15 minutos para combinar dos capas y una tercera de dibujo encima.

Frottage y grattage (comparativa)

Frottage : papel sobre superficies texturadas (madera, monedas); frota con grafito o cera.

: papel sobre superficies texturadas (madera, monedas); frota con grafito o cera. Grattage: capa de pintura + rascado con espátula, peine o tarjeta.

Diferencia práctica: el frottage registra texturas externas; el grattage revela capas internas. Cuando me estanco, alterno frottage + una veladura y vuelvo a rascar: casi siempre surge una figura latente.

Decalcomanía (variantes caseras)

Pinta una capa densa, presiona con otra hoja y separa. Los “corales” resultantes son un mapa para encontrar criaturas. Variante: acrílico + plástico arrugado; o tinta + soplado con pajita. Yo combino con tinta blanca para remarcar espumas y puentes.

Fumage (precauciones)

Usa vela o incienso para ahumar papel (en exterior o con buena ventilación, lejos de llamas directas, con recipiente ignífugo). El hollín crea nubes donde “aparecen” caras. No fuerces negros planos: deja velos.

Cadáver exquisito (analógico y digital)

Divide el papel en tercios; cada persona dibuja sin ver lo anterior (marca guías mínimas). En digital, usa lienzo compartido y capas ocultas. Perfecto para calentar equipos creativos.

Rayografía/fotogramas sin cámara

Con materiales fotosensibles (o simulación digital): objetos translúcidos sobre papel fotográfico y exposición breve. En versión casera, imita el efecto con escáner: coloca objetos y muévelos al digitalizar; luego intervén con tinta.

Coulage (cera/yeso) y mixtas rápidas

Vierte cera en agua fría (o yeso aguado) y observa las formas resultantes; dibuja sobre ellas. Una de mis combinaciones favoritas es coulage + collage: derrame, fotografía del derrame y recorte selectivo.

El método paranoico-crítico de Dalí aplicado hoy

Dalí describía un “método espontáneo de conocimiento irracional” donde asociaciones delirantes se objetivan críticamente. Traducido a rutina contemporánea:

Fijación previa: mira el soporte 1 minuto y “cárgalo” con una pregunta (“¿qué figura quiere salir?”). Yo lo hago antes de dormir; al despertar, las respuestas llegan más rápidas. Registro inmediato: papel y lápiz en la mesilla; 3–5 minutos de bosquejo sin levantar la mano. Yo he comprobado que, si dibujo antes de hablar o mirar el móvil, la imagen no se evapora. Objetivación: lista 5 asociaciones (animal, aparato, mapa, órgano, paisaje). Criba: elige 1–2 y vuelve crítico el delirio: proporciones, perspectiva, sombras. Itera: pequeñas maquetas en papel para probar decisiones sin matar la sorpresa.

Inspiración continua: del boceto al cuadro terminado

La transición clave es pasar de encontrar a decidir. Yo marco con cinta las áreas “frescas” que no quiero tocar y trabajo alrededor. Tres preguntas guía:

¿Cuál es la tensión central (tierno/amenazante, orgánico/mecánico)?

central (tierno/amenazante, orgánico/mecánico)? ¿Dónde coloco el foco (contraste máximo, textura singular)?

(contraste máximo, textura singular)? ¿Qué dejo ambiguo para que el ojo participe?

Cuando fijé el lienzo antes de dormir, al despertar pude “ver” una figura completa; avanzar rápido en la primera media hora fue decisivo para no perderla.

Materiales recomendados (por técnica y presupuesto)

Técnica Qué activa Materiales básicos Dificultad Tiempo Automatismo Flujo/ideas Rotulador, tinta, A4 Baja 15–20 min Collage/cubomanía Yuxtaposición Revistas, pegamento, cutter Baja 20–30 min Frottage Hallazgo Grafito/cera, texturas Baja 10–15 min Grattage Revelación Acrílico, espátula/peine Media 20–30 min Decalcomanía Accidente Acrílico, hojas, plástico Baja 10–15 min Fumage Velos oníricos Vela/incienso, papel Media* 10 min Cadáver exquisito Juego Papel, lápiz, amigos Baja 10–20 min Rayografía “simulada” Siluetas Escáner/objetos Baja 15–25 min Coulage Formas líquidas Cera/yeso, agua fría Media 20–30 min

*Precaución: ventilación y seguridad ante fuego.

Errores comunes y cómo solucionarlos

“No veo nada en el automatismo” → Voltea el papel, míralo a contraluz, traza contornos con lápiz de color; limita tu paleta a 2 tonos para declarar jerarquías.

→ Voltea el papel, míralo a contraluz, traza contornos con lápiz de color; limita tu paleta a 2 tonos para declarar jerarquías. Manchas que no funcionan → Añade negativo (borra/rasca), o superpone veladuras translúcidas para unificar.

→ Añade (borra/rasca), o superpone veladuras translúcidas para unificar. Texturas que se deshacen → Sella con médium acrílico; prueba papeles de mayor gramaje.

→ Sella con médium acrílico; prueba papeles de mayor gramaje. Todo quedó literal → Introduce reglas absurdas (prohibido usar círculos, solo diagonales) para recuperar sorpresa.

Yo alterno frottage con decalcomanía cuando me bloqueo; la fricción entre ambas técnicas suele destrabar la composición.

Galería de ejercicios de 15 minutos

Nube-bestia: decalcomanía + rotulador para encontrar criaturas. Topografía emocional: grattage en 2 colores + mapa de líneas. Archivo secreto: collage de manual técnico + flores; escribe 5 palabras automáticas. Umbral: fumage suave + un único punto de alto contraste. Sin cámara: escáner con objetos translúcidos en movimiento; imprime y dibuja encima.

Preguntas frecuentes

¿Por dónde empiezo si soy principiante?

Con automatismo + collage: baratos, rápidos y sin curva de aprendizaje.

¿Cómo adapto esto al arte digital?

Usa pinceles de textura, filtros de desplazamiento, capas con modos aleatorios y collages de fotos propias. El espíritu es el mismo: provocar accidentes controlados y luego decidir.

¿Cómo documento un ritual de sueño/vigilia sin dañar mi descanso?

Rutina ligera: bajar estímulos, cuaderno preparado, 5 minutos al despertar. Evita sustancias y desvelos prolongados.

Conclusión

El surrealismo no es un museo, es un método para ver más. Abre con azar, cierra con criterio. Alterna técnicas (frottage + decalcomanía, collage + coulage), usa rituales suaves de vigilia y toma decisiones que respeten lo que apareció. Yo he comprobado que, si dejo hablar a la mancha y vuelvo luego con ojo crítico, las imágenes se construyen solas la mitad del camino.