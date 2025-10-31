Las verdaderas razones detrás de las cancelaciones de Morrissey

El cantautor británico y ex líder de la mítica banda The Smiths, se ha mantenido en el limbo del reconocimiento durante los últimos años. Si bien, su talento, aportes y calidad musical no se ponen en tela de juicio, su comportamiento y posturas han dado mucho de qué hablar. Morrissey y sus cancelaciones son el reflejo de una ideología de vida en la que se pregona la congruencia. Quizá es por eso que el cantautor inglés decide no presentarse, sin reparo alguno, en algún lugar, espacio o circunstancia que no le parezca realmente cómoda.

Lo que para muchas y muchos puede ser considerado un mero capricho, una especie de berrinche derivado del ego, la fama, el privilegio y la pedantería; para otros más resulta la defensa, con sus respectivas modificaciones, de lo que la congruencia realmente significa. Y es que Steven Patrick Morrissey personifica muchas cosas, entre ellas el veganismo llevado a una expresión que de tan sincera es tildada de radical; a pasar ahora a ser conocido como un hombre maduro y «berrinchudo».

Morrissey y su historial de cancelaciones

El cantante ya tiene la fama de la dejar plantados a sus fans, por eso ya varios han perdido la cuenta de todas las veces que los ha ilusionado. A continuación una recopilación de las más recordadas, según Muzikalia, hasta la fecha Morrissey ha cancelado más de 357 conciertos a lo largo de su carrera musical. Comenzamos en 1991, cuando MOZ detuvo una presentación por fanáticos lesionados, en el mismo año canceló por un dolor de garganta. Cuatro años después, inesperadamente renunció a su participación como acto de apertura de la gira de David Bowie. En febrero del 2000 canceló por una migraña y espasmos en la espalda. En abril de 2009 interrumpió su número en el Coachella por la presencia de «olor a animales quemados». Y en noviembre del mismo año, apenas en la segunda canción, recibió un botellazo. Lo que terminó con el show.

En 2012 varias de las fechas de gira fueron canceladas, debido a que tomó un vuelo de regreso a Inglaterra para estar con su madre, quien se encontraba hospitalizada. Al año siguiente canceló 62 de 79 fechas, por varios y delicados problemas de salud que imposibilitaron se presentase a cantar. Tras 20 años de cancelación en Canadá, regresó en 2019 para protestar contra la matanza de focas, y mencionó que ahora creía que hacía más asistiendo y donando a grupos protectores. Sin embargo también canceló fechas.

Morrissey canceló en el Vive Latino 2013

Recién cancelada su gira por problemas de salud, se creía que de vuelta en los escenarios el músico tendría la mejor de las actitudes en su presentación en el Vive Latino del lejano 2013. A un día de su presentación, la polémica sobre Morrissey y sus cancelaciones comenzó a surgir como un tema que sigue vigente.

El imprevisto orilló a los organizadores del festival a no contemplar la fecha del primer día de actividades de aquella edición, en la que Morrisey sería headliner. Las otras bandas fueron acomodadas en los dos días restantes del evento.

Morrissey cancela en 2015

“Me gusta mucho Islandia y he esperado por mucho tiempo para regresar a este país, pero dejaré en paz al Harpa Concert Hall para que disfruten de su orgía de sangre para caníbales come carne”, declaró el cantante y canceló su participación en el famoso festival. La razón, el veganismo, visto como una ideología y no como un estilo o moda.

Morrisey y sus cancelaciones pasaron de ser vistas como algo esporádico, a convertirse en posibilidades para muchos eventos, y por supuesto para las carteras y el tiempo de fanáticos y oyentes de todo el mundo. Nuevamente las diferencias de perspectiva entre defensores y críticos no encontraron punto medio, sin embargo, ¿quién ratifica lo real de nuestras posturas, sino nosotros mismos?

Morrissey y su ajetreado 2017

En aquel año, Morrissey fue sujeto de fuertes críticas por supuestas declaraciones para el diario Alemán Der Spiegel, sobre casos de acoso y abuso sexual que involucraron tanto a actores como a directores ctores de cine. Si con ello no fuera suficiente, Morrisey y sus cancelaciones aumentaron su permanencia como tema de interés público, a raíz de este hecho.

El frío literalmente paralizó a Morrisey en Paso Robles, California. Se dice que por no soportar más el frío, lo que le imposibilitaba cantar, canceló un concierto de su gira Low In High-School, en noviembre de aquel 2017. Inmediatamente se desató la polémica sobre el cuestionamiento entre la idea de profesionalismo que se tiene, y el no realizar o continuar un show en el que claramente no se sentía cómodo, algo que muy difícilmente se puede ocultar.

Morrissey el Vive Latino 2018

En esa ocasión no fue precisamente Morrisey y sus cancelaciones lo que atrajo la atención. Nuevamente estuvo en el reflector social por exigir, y conseguir, que durante su presentación y presencia en el Foro Sol, no se vendieran alimentos de origen animal.

En los puestos de hojas impresas y pegadas señalaban que tanto OCESA como EUREST llegaron a un acuerdo para «no afectar la participación de algunos artistas en el festival». Sí, uno de ellos o quizá el único que consideraba afectada su presencia y presentación fue Morrisey.

Morrissey y su desaparición del escenario en noviembre de 2022

A finales del años pasado, Morrisey finalizó un concierto en Los Ángeles a media hora después de haberlo empezado. El vocalista estaba en el escenario, y tan solo nueve canciones después decidió marcharse. Después de un rato de incertidumbre, uno de los compañeros de banda salió y comentó “Lo sentimos, pero debido a circunstancias imprevistas, el programa no va a continuar. Lo sentimos mucho. Nos vemos la próxima vez».

Morrisey y sus cancelaciones salieron a la luz una vez más como tema controversial, hasta algunos medios empezaron a calificar deliberada y nada profesionalmente, sus actos como de «berrinches».

Morrissey performing in London in 2018. IMAGE: Raph_PH/Wiki Commons.

Morrissey y la última vez que canceló en México

Aquel año MOZ comenzó con cancelaciones pero la que auguraba lo peor para México fue el 9 julio de 2023 en Nottingham. El cantante a pesar de tener un sold out se anunció horas antes la suspensión del show por una «circunstancia imprevista». Finalmente llegó octubre de 2023, el Palacio de los Deportes en Ciudad de México lo esperaba ansioso. A pesar de haber llegado con días de anticipación al país y después de que se le viera disfrutando del concierto de Garbage previo a su concierto, el inglés decidió destruir los sueños de los mexicanos una vez más.

Sin más, la fecha que celebraría sus 40 años de carrera musical se canceló, debido a un supuesto contagio de dengue dentro de su equipo. El evento se recorrió para 2024, pero finalmente tampoco se llevó a cabo pues Morrissey sufrió un cuadro de agotamiento físico lo que le impidió llevar a cabo el show. Finalmente sorprendió este 2025 al anunciar dos conciertos en México, el primero se espera sea el 31 de octubre en el Palacio de los Deportes, CDMX. Y el segundo para el 4 de noviembre en el Auditorio Telmex de Guadalajara. Hasta el momento algunos de los fans que todavía creen en el ex integrante de The Smiths adquirieron su boleto como una inversión esperando una decepción. Pero muy en el fondo mantienen la esperanza.

En el 2025, Morrissey ha cancelado al rededor de 20 fechas de giras por Estados Unidos, Europa y Latinoamérica pero a continuación te dejamos las más destacadas

Cancelaciones en Estados Unidos y Europa en mayo, junio y julio de 2025 por problemas de salud

Tras agregar diversas fechas a su gira actual, Morrissey desafortunadamente dio inicio con las cancelaciones. El cantante británico suspendió su show en Madrid el 12 de junio de 2025 en el Festival Noches del Botánico de Madrid. Argumentando una «prescripción médica».

«Morrissey está recibiendo tratamiento médico por un caso de sinusitis aguda. Como resultado y con gran pesar, la actuación prevista en Madrid queda cancelada», se lee en el comunicado oficial de su equipo.

«Lamentamos comunicar que la actuación de Morrissey queda cancelada debido a problemas médicos del artista. Dado que no ha sido posible reprogramar el concierto dentro del calendario del ciclo, la actuación queda cancelada definitivamente», informó el festival. Lo que para muchos es imperdonable, para otros resulta entendible, comprensible de un ser humano, más aún si se trata de uno que persigue la congruencia, su particular idea sobre ella, y sobre vivir la vida a su manera. Un músico sí, lo de «berrinchudo» ya lo dirá cada quien, desde su muy particular postura, también.

Cancelaciones en Estados Unidos en septiembre de 2025 por amenazas de muerte

Canceló shows en Mashantucket, Connecticut y Boston, Massachusetts, después de que se recibiera una «amenaza creíble contra su vida» a través de redes sociales (aunque la amenaza surgió antes de un show en Ottawa, Canadá, el equipo canceló por precaución).

Cancelaciones en México octubre y noviembre de 2025 por agotamiento extremo físico

Recientemente se anunció la cancelación de sus conciertos en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México (31 de octubre) y en el Auditorio Telmex de Guadalajara (4 de noviembre). La promotora OCESA confirmó que el motivo fue «agotamiento extremo del artista».

Nota: Trataremos de actualizar esta nota cada que cancele otra presentación; esperamos poder seguirle el paso.