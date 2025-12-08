Las razones por las que Björk demanda al Estado Islandés

Coincidiendo con su cumpleaños número 60, Björk hizo pública la magnitud de su activismo legal, revelando que ha estado financiando varios frentes de litigio contra el Estado islandés. El objetivo central de esta movilización es la protección de los fiordos y los ecosistemas marinos del país.

La decisión en la que Björk demanda al Estado Islandés subraya una frustración creciente entre los ambientalistas, quienes acusan al gobierno de priorizar la inversión extranjera y el beneficio industrial por encima de la conservación de la naturaleza única de la isla.

El conflicto central: La amenaza del salmón de piscifactoría

La raíz de las acciones que encabezan el hecho de que Björk demanda al Estado Islandés reside en la rápida expansión de las piscifactorías industriales de salmón en jaulas abiertas. La artista y los científicos ambientales argumentan que estas operaciones, muchas de ellas propiedad de empresas noruegas y chilenas, son «horribles para el medio ambiente».

Los desechos, el escape de salmones de piscifactoría (que debilitan genéticamente al salmón salvaje) y la amenaza a los ecosistemas locales son la preocupación principal que impulsa la acción de Björk demanda al Estado Islandés.

Una estrategia innovadora: el fondo de litigio de «Oral»

La financiación de esta compleja batalla legal demuestra una estrategia de activismo innovadora. Björk ha canalizado todas las ganancias de su sencillo «Oral» (2023), una colaboración con Rosalía y Sega Bodega, directamente al fondo de litigio ambiental.

Este modelo convierte la producción musical en una defensa legal directa y tangible. El uso del arte para la defensa de la naturaleza es un sello distintivo de la artista, y subraya el compromiso personal y financiero que hay detrás de la decisión en la que Björk demanda al Estado Islandés.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>

La amplitud legal: los múltiples frentes de la demanda de Björk

La lucha no se limita a una sola querella. Los fondos han respaldado litigios en cuatro frentes distintos, incluyendo demandas para detener autorizaciones en fiordos como Seyðisfjörður (a pesar de la oposición local) y casos relacionados con el escape de salmones en la región de Westfjords.

Al revelar que Björk demanda al Estado Islandés en múltiples puntos, la artista no solo busca frenar proyectos específicos, sino sentar un precedente legal que obligue a Islandia a modificar sus leyes ambientales para alinearse con los objetivos globales de proteger el 30% de la tierra y el mar para 2030.