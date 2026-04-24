El colapso de la Met Gala: Por qué el alcalde de Nueva York rechazó la Met Gala

La Met Gala ha dejado de ser el epicentro de la alta costura para transformarse en un escenario de transacción de impunidad. Durante décadas, Anna Wintour blindó la relevancia de Vogue mediante una curaduría que mezclaba la intelectualidad del Partido Demócrata con la aristocracia del diseño. Sin embargo, la edición 2026 marca un punto de inflexión: una fase de decadencia donde la filantropía se disuelve para dar paso al reputation laundering.

Al entregarle la anfitrionía de honor a Jeff Bezos y Lauren Sánchez, Wintour no solo ha invitado al capital. Además, ha permitido que el asedio de los milmillonarios desmantele la poca legitimidad cultural que le quedaba a la industria de la moda. Esto sucede frente a una realidad social que ya no tolera la opulencia sin cuestionamientos.

En este contexto de erosión institucional, la figura de Zohran Mamdani, el alcalde musulmán y socialista de Nueva York, emerge como un conducto de resistencia ideológica. Su rechazo frontal a la invitación de Wintour para asistir a la Met Gala no es un simple desplante protocolario; es un acto de voluntad política que desarticula la narrativa oficial del evento.

Mamdani ha preferido la calle sobre la alfombra roja. Nos recuerda que mientras el Museo Metropolitano de Arte se viste de gala, la ciudad más cara de Estados Unidos atraviesa una crisis de asequibilidad. Los patrocinadores del evento —los mismos que hoy buscan adquirir grupos editoriales como Condé Nast— han ayudado a profundizar esa crisis. Lo han hecho mediante la precarización laboral.

Bad Bunny, Met Gala 2025.

Zohran Mamdani: El alcalde que prefirió la calle al búnker de Wintour

Pocas figuras en la historia reciente de Nueva York se han atrevido a ejecutar un «no» tan contundente contra Anna Wintour. La tradición dicta que el alcalde de la ciudad es un asistente cautivo, una pieza más del engranaje que valida el poder de Vogue. Mamdani, sin embargo, ha decidido romper el pacto de silencio.

Su ausencia en la Met Gala es una denuncia contra la falsa filantropía que sostiene al Anna Wintour Costume Institute. Para el alcalde, sentarse a cenar con Jeff Bezos mientras trabaja en un plan para elevar los impuestos a los asistentes de esa misma mesa sería una traición a su propia coherencia discursiva.

Esta decisión ha generado un efecto de extrañamiento en la prensa rosa. Mientras los medios tradicionales intentan maquillar la ausencia del funcionario, la realidad de su discurso resuena en un Nueva York empapelado con carteles que denuncian la explotación de Amazon y su colaboración con el ICE.

Mamdani ha entendido que la verdadera vanguardia no está en la alfombra, sino en el sabotaje a la opulencia que intenta ignorar la precariedad de quienes operan los almacenes de los patrocinadores. Por eso, su postura es un registro de la brecha insalvable entre el poder del algoritmo milmillonario y la realidad del ciudadano que lucha por pagar la renta.

Zohran Mamdani, alcalde electo de Nueva York.

El Caso Lauren Sánchez: La estética del capital contra el diseño cultural

La crisis reputacional de Vogue alcanzó su punto más crítico con la portada de junio de 2025 protagonizada por Lauren Sánchez. Para las lectoras habituales de la publicación, ver a la esposa de Jeff Bezos vestida de novia no fue una sorpresa estética. Fue una fractura en el contrato de lectura de la revista.

La imagen fue leída como un síntoma de la decadencia. Refleja una estética alejada de los valores culturales de la moda y más cercana a la exhibición de poder plutocrático. Wintour, en un movimiento de supervivencia financiera, decidió ignorar el rechazo de su audiencia para estrechar lazos con el matrimonio que, según reportes, podría estar interesado en adquirir la totalidad de Condé Nast.

Este acercamiento representa la caída de Wintour de su pedestal de árbitro del gusto. De ser la arquitecta de portadas históricas para figuras de la intelectualidad política, ha pasado a ser la relacionista pública de una pareja que simboliza la erosión del periodismo independiente.

El antecedente de lo ocurrido en el Washington Post bajo el mando de Bezos —despidos masivos y crisis de identidad editorial— es el espejo en el que hoy se mira la Met Gala. El evento de 2026 no celebra la innovación del diseño; celebra la rendición de la cultura ante la chequera más grande del mundo. Así, transforma el museo en una extensión de los intereses corporativos de Amazon.

Lauren Sánchez, Met Gala 2025.

El MET bajo asedio: La respuesta de la ciudad

Mientras las celebridades ensayan sus poses, el metro de Nueva York y las inmediaciones del museo se han convertido en un registro de la indignación ciudadana. Carteles con lemas como “Met Gala patrocinada por la explotación” han transformado el entorno festivo en un campo de batalla psicogeográfico. El desprecio de Mamdani hacia el evento ha validado la voz de miles de ciudadanos. Ellos ven en Jeff Bezos a la figura que desarticula la seguridad social para financiar excentricidades espaciales.

Esta atmósfera de tensión sistémica es algo que Anna Wintour no ha sabido gestionar. Además, su incapacidad para leer el clima social demuestra que su círculo de influencia se ha vuelto demasiado hermético. El evento, que originalmente nació para financiar la investigación del traje, es hoy la diana de las críticas del sector más progresista de Estados Unidos. En este sentido, la política ha entrado en la gala, y no lo ha hecho a través de los invitados de honor. Ha entrado a través del boicot y la insumisión de quienes exigen transparencia.

Ana Wintour, Met Gala 2019.

El fin de la era Wintour y el futuro del periodismo de moda

La pregunta que queda en el aire después del desplante de Mamdani es: ¿qué quedará de la moda cuando el capital tecnológico termine de devorarla? Si la Met Gala es el termómetro de la salud de la industria, el diagnóstico es de insuficiencia ética. La alianza entre Wintour y los Bezos es un movimiento estratégico que podría salvar las finanzas de su grupo editorial a corto plazo. Sin embargo, a largo plazo representa el suicidio de su autoridad.

La decadencia de la Met Gala y el asedio milmillonario es el testimonio de una época donde el dinero ya no busca integrarse a la cultura, sino comprarla para silenciar sus críticas. Zohran Mamdani ha tenido la audacia de señalar que el emperador está desnudo, o peor aún, que el traje que lleva está confeccionado bajo condiciones laborales deplorables. Por consiguiente, la resistencia de la calle ha hackeado la alfombra roja. Anna Wintour tendrá que decidir si quiere ser recordada por su contribución al arte o por ser quien entregó las llaves del búnker cultural al mejor postor.