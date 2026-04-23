NHL Playoffs 2026: Quién avanza y quién fracasa en la primera ronda

En mi opinión, no hay nada más emocionante que la primera ronda de los playoffs de la NHL. Es rápida, requiere habilidad y es intensa. Tras 82 partidos de temporada regular, estos jugadores están preparados para darlo todo con la esperanza de que sus equipos alcancen la segunda ronda.

Este año, el mejor equipo provino de la Conferencia Oeste, ya que los Colorado Avalanche dominaron la temporada, finalizando con 121 puntos. El mejor equipo de la Conferencia Este fueron los Carolina Hurricanes con 113 puntos.

Hay seis equipos nuevos en los playoffs que no clasificaron el año pasado. Son los Utah Mammoth, Anaheim Ducks, Buffalo Sabres, Pittsburgh Penguins, Philadelphia Flyers y Boston Bruins. Estos equipos reemplazan a los campeones del año pasado: Florida Panthers, Toronto Maple Leafs, Washington Capitals, New Jersey Devils, Winnipeg Jets y St. Louis Blues.

Ahora pasemos a los enfrentamientos de la primera ronda…

Conferencia Oeste ( Western Conference )

Los Angeles Kings contra Colorado Avalanche

Este es probablemente el enfrentamiento más desigual de la primera ronda. La ofensiva y la habilidad de Colorado serán demasiado para los Kings. Los Ángeles necesitará una defensa sólida y su portero deberá estar en su mejor nivel para tener alguna posibilidad, pero visualizo que esta serie terminará rápidamente en un mínimo de 4 partidos, con el Avalanche avanzando a la siguiente ronda.

Anaheim Ducks contra Edmonton Oilers

Los Oilers han llegado a la final en los últimos dos años, pero perdieron ambos campeonatos contra los Florida Panthers. Edmonton espera que este sea su año para ganar la Copa Stanley. Anaheim es un equipo joven y talentoso que anota muchos goles, pero no estoy convencido de que su defensa o portería sean lo suficientemente buenas. Espero que ambos equipos anoten muchos goles, pero la experiencia en playoffs es lo que favorece a Edmonton para ganar esta serie.

Utah Mammoth contra Las Vegas Knights

Los jóvenes Mammoth han tenido una temporada sólida y se enfrentarán a un duro rival en los Knights. Vegas cuenta con un equipo experimentado y talentoso. Si bien creo que Utah podría dar la sorpresa y ganar un par de partidos en esta serie, también creo que los Knights aprovecharán el impulso de su gran éxito en las últimas dos semanas de la temporada. Vegas debería ganar esta serie en seis partidos o menos.

Minnesota Wild contra Dallas Stars

Es increíble pensar que dos equipos con auténticas aspiraciones al campeonato se enfrenten ya en la primera ronda. Es una lástima que solo uno de ellos avance.

Ambos equipos tienen muchísimo talento y experiencia, y saben lo que se necesita para ganar.

Si solo puedes ver una serie, esta es la que debes ver, ya que sin duda será una batalla emocionante y muy disputada. Cualquiera de los dos equipos es capaz de ganar, y creo que esta serie llegará a los 7 partidos, aunque mi pronóstico es que los Stars se impondrán por la mínima diferencia.

Conferencia del Este ( East Conference )

Boston Bruins contra Buffalo Sabres

Los Sabres finalmente lo lograron. Buffalo no ha visto hockey de playoffs desde 2011, así que su afición lo ha esperado durante mucho tiempo. No solo clasificaron a los playoffs este año, sino que son el mejor equipo en la competitiva División Atlántica.

Los Bruins, tras perderse los playoffs del año pasado, han resurgido. Estos dos equipos se han enfrentado ocho veces en la historia de los playoffs, con seis victorias para Boston. Esta debería ser una serie muy física y reñida que creo que ganarán los Sabres, pero no será fácil, ya que creo que se extenderá a los siete partidos para decidir al ganador.

Montreal Canadiens contra Tampa Bay Lightning

Como ya se mencionó, si la serie entre Minnesota y Dallas es la más entretenida, esta le seguirá muy de cerca. Ambos equipos juegan rápido y son muy talentosos. Se podría decir que los Canadiens son una versión más joven del Lightning. Su último enfrentamiento en los playoffs fue durante la temporada 2021, marcada por la pandemia, donde llegaron a la final, con Tampa Bay imponiéndose en 5 partidos para ganar la Copa Stanley.

Es una lástima que uno de estos emocionantes equipos tenga que perder en la primera ronda. El Lightning tiene la ventaja de la experiencia, pero Montreal cuenta con uno de los equipos jóvenes más talentosos de la NHL. Será una batalla reñida, pero apuesto por la victoria de los Canadiens en 7 partidos.

Philadelphia Flyers contra Pittsburgh Penguins

La batalla del estado de Pensilvania se disputará por octava vez en la historia de los playoffs. Este enfrentamiento ha sido bastante parejo, pero los Flyers han ganado 4 de los últimos 7 partidos. Cabe destacar que los Penguins han ganado 3 de los últimos 4 encuentros gracias al dúo dinámico de Evgeni Malkin y Sidney Crosby.

Los Flyers son un equipo joven, mientras que los Penguins son un equipo veterano en declive, así que esta podría ser la última oportunidad de campeonato para jugadores como Crosby y Malkin. Creo que esta serie será emocionante y se definirá en siete partidos, con Pittsburgh ganando en esa serie.

Senadores de Ottawa contra Huracán de Carolina

Estos dos equipos representan polos opuestos en la historia de los playoffs. Los Senators solo han superado la primera ronda dos veces desde 2008, mientras que los Hurricanes han llegado a los playoffs durante ocho años consecutivos y solo han perdido una vez en la primera ronda en ese lapso.

Creo que Carolina es el equipo más maduro y superior. Ottawa, en general, es un equipo muy indisciplinado y cometer penalizaciones innecesarias podría ser fatal para ellos en esta serie. Los Hurricanes deberían ganar esta serie en seis partidos.